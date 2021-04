Katherine Klyce fue la segunda esposa de John “Jack” Wheeler. La última vez que vio a su difunto esposo fue el 26 de diciembre de 2010. Wheeler fue asesinado unos días después y encontrado muerto en Delaware. Wheeler tuvo dos hijos, los gemelos John Parsons Wheeler IV y Katherine Marie Wheeler, de su primer matrimonio con Elisa Wheeler. Klyce, de 74 años, tenía dos hijas de su primer matrimonio, Byrd y Meriwether.

Alrededor del momento de la muerte de su esposo, Klyce concedió múltiples entrevistas. Sin embargo, desde entonces, Klyce se ha mantenido alejada de los medios.

Klyce fue descrita como una “mujer muy baja y sureña” en un artículo del Washington Post

Wheeler's widow, son discuss the case [Delaware Online News Video]Katherine Klyce, widow of John Wheeler III, and son John Wheeler IV, talk about his mysterious death. (5/11/11) Camera: Daniel Sato Editor: Daniel Sato 2011-05-11T14:07:14Z

Los registros online muestran que Klyce es nativa de Tennessee. En mayo de 2017, un artículo del Washington Post sobre el caso de Wheeler describió a Klyce como una “mujer muy baja y sureña”.

Wheeler murder a 'horrible shock'Old friend Richard Radez talks about the mysterious murder of military expert John Wheeler, found dead in a landfill. 2011-01-05T01:50:45Z

Cuando Klyce vio a su esposo por última vez, la pareja tuvo una disputa después de que Wheeler se negara a ir a la boda de su primo en Cambridge, Massachusetts, le dijo a Slate en febrero de 2011.

Klyce fundó una empresa de importación de seda en Camboya en 2004

Klyce dijo en la entrevista de Slate que los investigadores la trataron como una criminal en ese momento. En la misma entrevista, Kylce dijo que fundó una empresa de importación de seda camboyana, Takeo Textiles, en 2004. Según la página de LinkedIn de Klyce, ella es la propietaria de Katherine Klyice International LLC en la ciudad de Nueva York.

VideoVideo related to katherine klyce & elisa wheeler: ¿qué hacen hoy las mujeres de john wheeler? 2021-04-11T15:56:01-04:00

En mayo de 2015, Klyce estuvo presente, junto con otros miembros de su familia, en una ceremonia en honor a Wheeler.

La sobrina de Klyce fue apuñalada más de 50 veces en un horrible asesinato en 1995

En 1995, la sobrina de Klyce, Emily Klyce Fisher, fue asesinada después de que un hombre llamado Alfred Turner la apuñalara más de 50 veces. Klyce habló sobre el horrible asesinato en un artículo de 2007 en la revista Memphis Magazine. Klyce le dijo a la revista que a principios de ese año, había volado desde su casa en Delaware para asistir a la audiencia de libertad condicional de Turner. A Turner se le negó la libertad condicional.

John P. Wheeler was honored on Delaware's inaugural Vietnam Veterans Day 2011-03-31T14:57:13Z

También se cita a Klyce diciendo: “Desde el último juicio, he pensado que si nunca hubiera salido de Memphis, el asesinato de Emily nunca habría sucedido”. El artículo termina con Klyce diciendo: “Todavía quiero que Emily esté viva, aquí, ahora”.

La primera esposa de Wheeler, Elisa, es reverenda

VideoVideo related to katherine klyce & elisa wheeler: ¿qué hacen hoy las mujeres de john wheeler? 2021-04-11T15:56:01-04:00

The Washington Post informó en 1989 que la primera esposa de Klyce, Elisa, es reverenda en la iglesia de St. Columba en el noroeste. La pareja le dijo al Post en el artículo que sus dos hijos habían nacido con problemas de salud. Su hija tuvo una convulsión poco después de nacer y su hijo tuvo un soplo cardíaco.

The Daily Press informó en 1997 que Elisa Wheeler se graduó en teología en Virginia. Wheeler sirvió en Washington D.C., Maryland, Carolina del Sur y Virginia.