Katelynn Berry: mujer desaparecida en Montana desde el 21 de diciembre

Katelynn Berry es una mujer desaparecida de Sidney, Montana. Según Inforum.com, ella es la hija del fiscal estatal adjunto del condado de Grand Forks, Carmell Mattison.

Sidney es una ciudad de poco más de 6.000 habitantes cerca de Dakota del Norte.

Esto es lo que necesita saber:

1. La última ubicación del teléfono celular de Berry fue su casa

El cartel de la persona desaparecida, compartido por The Aware Foundation, dice que Berry fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2021, alrededor de las 6:40 AM en la Oficina del Sheriff del Condado de Richland.

Esa oficina “recibió un informe sobre la desaparición de una mujer de 26 años llamada Katelynn Berry. Berry fue vista por última vez el 21 de diciembre de 2021, en su residencia al sur de Sidney, MT, cerca de County Roads 122 y 349R. Los intentos de contactar a Berry en su teléfono celular no han tenido éxito y ella no tiene vehículo. Se sabe que Berry caminó hasta Town Pump, que está cerca de su residencia”, dice una publicación de Facebook del grupo.

La policía descubrió que, según los registros de teléfonos celulares, la última ubicación conocida de su teléfono fue su residencia el 29 de diciembre de 2021. El teléfono fue encontrado más tarde en su residencia. Berry es conocida por alejarse de su residencia en el pasado, por lo que existe preocupación por su bienestar debido a las condiciones climáticas. Cualquier persona que tenga conocimiento del paradero de Berry debe comunicarse con su comisaría local, la Oficina del Sheriff del Condado de Richland al 406-433-2919 o el Departamento de Policía de Sidney al 406-433-2210″.

El Departamento de Policía de Sidney escribió en una declaración similar en Facebook que, el 31 de diciembre de 2021, alrededor de las 6:40 AM, la Oficina del Sheriff del Condado de Richland recibió un “informe de una mujer desaparecida de 26 años llamada Katelynn Berry”. La parte informante declaró que fue vista por última vez el 21 de diciembre de 2021, en su residencia al sur de Sidney, cerca de County Roads 122 y 349R. No han podido contactarla por su celular y no tiene vehículo. Se sabe que caminó hasta TownPump, que está cerca de su residencia. Después de recibir el informe de persona desaparecida, la policía descubrió que, según los registros de teléfonos celulares, la última ubicación conocida de su teléfono fue en su residencia el 29 de diciembre de 2021. Katelynn es una mujer blanca, de complexión delgada, 5’4″, pesa 100 libras, con ojos verdes y cabello castaño natural. Su cabello actualmente le llega hasta los hombros y es castaño oscuro. Katelynn es conocida por alejarse de su residencia en el pasado, por lo que existe preocupación por su bienestar debido a las condiciones climáticas.

2. Los seres queridos dicen que Berry no llevaba su abrigo y dicen que no se ha descartado el asesinato

Jodi Berry escribió en Facebook: “Por favor, comuníquese con la oficina del sheriff o con nosotros si tiene alguna información. No tiene su teléfono ni su abrigo y no ha recibido dinero en dos semanas. Por favor, mantenga los ojos abiertos y avísenos si ve o escucha algo”.

La madre de Berry, Mattison, le dijo a Inforum.com que Berry pudo haber “caminado un par de cuadras hasta la parada de camiones cercana en Sidney” como ya había hecho antes. Dijo que, si bien no hay evidencia de que haya sido asesinada, la familia no lo ha descartado.

Ese sitio de noticias informó que, según la familia de Berry, “no faltaba nada en la casa de Berry. Encontraron su chaqueta, teléfono celular, billetera y otras pertenencias personales”.

Mattison ha trabajado como asistente del fiscal estatal durante 18 años, según su página de LinkedIn.

3. El sheriff dice que las autoridades están considerando el caso como una desaparición y una investigación criminal

El sheriff del condado de Richland, John Dynneson, dijo en una entrevista de radio con Williston Trending Topics News Radio Live que las autoridades no había novedades. Dijo que había una “cantidad significativa” de información sobre el caso en las redes sociales y que el Departamento de Justicia del estado está implicado.

Entre la medianoche y las 8:30 AM es cuando Berry podría haber desaparecido. Tuvo contacto con personas el 23 y 24 de diciembre. Se envió un mensaje de texto desde su teléfono, dijo el sheriff.

Las autoridades se pusieron en contacto con la última persona a la que envió un mensaje de texto y se están comunicando con otras personas con las que pudo haber tenido contacto antes del 23 de diciembre.

El sheriff reveló que las autoridades lo están considerando tanto una investigación criminal como una búsqueda de una persona desaparecida por si se convierte en un delito.

El sheriff reconoció que es posible que Berry se haya escapado, pero dijo que probablemente Berry se habría puesto en contacto con sus padres para que no estuvieran pasando por tanta confusión, diciendo que ella es de una “familia cariñosa”.

Señaló que ella está tomando medicamentos y que no tiene automóvil.

4. La madre de Berry elogió los esfuerzos de búsqueda, pero confirmó que el clima brutalmente frío lo está obstaculizando

Sus seres queridos dijeron en una entrevista de radio con Williston Trending Topics News Radio Live que aman mucho a Berry.

Su madre dijo que la policía estaba haciendo todo lo posible. Elogió al Departamento del Sheriff del condado de Richland y dijo que estaban buscando a su hija en un clima brutalmente frío.

En este momento, las autoridades no buscan ayuda civil. Pidió a la gente que mantuviera los ojos abiertos.

Mattison confirmó que el clima frío estaba obstaculizando los esfuerzos de búsqueda. Confirmó que a Berry le gustaba mucho caminar.

Berry tiene vínculos con Grand Forks, dijo su madre. Creció allí y asistió a la escuela allí durante sus años de escuela secundaria.

Los familiares dijeron que las autoridades pincharon su teléfono celular y lo encontraron en su apartamento con su billetera y dinero. Todas sus pertenencias personales, incluido su abrigo, estaban allí, pero Berry no estaba.

Registraron el apartamento, el campo detrás de él… sin suerte.

5. La gente se ha unido para encontrar a Berry

“Vamos Sidney, busquemos a esta jovencita: Katelynn Berry. Es hora de que realmente comencemos a mantener los ojos abiertos sobre lo que está sucediendo aquí. Animo a todos a que salgan y miren a nuestro alrededor, veamos si podemos traerla de regreso a casa con su familia”, escribió un hombre.

En Facebook, Berry a veces escribía sobre política. “BLM está trabajando para destruir lo que Martin Luther King Jr. creía. MLK no se trataba de llamar a la gente racista y actuar violentamente. BLM es una vergüenza para todo en lo que Martin Luther King creyó y por lo que se sacrificó”, dijo en un mensaje.