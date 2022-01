Camionero murió en un accidente de tránsito en Missouri: Kameron Reed

Kameron Reed Wilken fue un camionero de 23 años que murió en Joplin, Missouri, y cuya muerte ha provocado conmovedores homenajes de otros camioneros y otras personas que lo querían.

El Daily Journal en Kankakee, Illinois, publicó su obituario. Según el obituario, “Kameron Reed Wilken, de 23 años, de Danforth, ganó sus alas de ángel el domingo (16 de enero de 2022)”.

Muchos tributos fluyeron para Kameron Wilken.





Going to glory riding 10 wheels 23 years ago this young man was born and as he grew up trucks and trucking was his world. Today we laid him to rest with the love and blessing of so many. The world of trucking has lost a bright light in a world to carries the lives on their backs. Rest well Kameron… 2022-01-23T22:58:32Z

Esto es lo que necesitas saber:

El obituario dice que Wilken fue un “hombre leal y de honor” que inició una compañía de camiones





El obituario describe cómo Wilken comenzó su propia empresa de camiones y “disfrutaba estar en la carretera”. La publicación menciona:

Después de graduarse de Iroquois West en 2016, Kameron persiguió el sueño de toda su vida de conducir un camión por la carretera. Él nació en la vida del transporte por carretera llegando a este mundo con 10 libras y 4 onzas durante el fin de semana de Mid-America Trucking Show. Kameron era un hombre honesto y leal, y un amigo conocido en todo el país por quitarse la camisa para ayudar a otros. Él era la luz más brillante que seguirá brillando sobre todos los que lo conocían y amaban. Él comenzó su carrera en Farm Dawg Trucking, Inc., en 2016. Además, inició K. Wilken Trucking, Inc., donde él era el dueño y operaba su propio camión. En diciembre de 2021, a Kameron se le otorgó su propia autoridad. Kameron disfrutó estar en la carretera y hacer amigos en espectáculos de camiones, le gustaban las Harleys, jugar al billar, jugar al golf y andar en motos de nieve. Él tenía un talento natural para todo lo que intentaba hacer.

Wilken llenó su página de Facebook con fotos de semirremolques y con su novia.

Él murió en Joplin, Missouri.

“Todavía estoy perdido. Este es su padre llevándose el camión de Kameron Wilken a sus hijos de regreso a casa desde Joplin. ¡Qué descanses en paz, hermano! El crédito del video es para Tubby P Braker. ¡Estoy seguro de que eso significa mucho para la familia! Cuídate en esta losa”, escribió un amigo con el video que se puede ver arriba.

En un video, Wilken describió cuánto amaba los semirremolques y lo atribuyó a la influencia de su padre

En un video, Wilken describió cómo su padre “ha estado transportando camiones desde que tengo memoria”, y su “adicción” a los camiones comenzó con el vehículo de su padre.

Él también elogió a su madre y novia. Dijo que habían estado juntos durante dos años, y que ella no tenía idea de lo que implicaba conducir un camión semirremolque al principio, pero llegó a adorar la profesión.

“Toda mi familia sabe que esto es lo que voy a hacer”, él dijo sobre conducir camiones.

El video de YouTube, que ha sido visto más de 100.000 veces, está subtitulado: “QEPD Kameron Reed Wilken, camionero de 23 años que tenía orgullo en su viaje”.





Play



Kam Wilken (RIP) full large car procession 1/22/22 2022-01-23T18:28:52Z

La gente expresó sus condolencias en el hilo de comentarios del video de YouTube: “Se nota que lo criaron bien. Aprendió bien. Vivió bien. Vuela alto hermano. Descansa en el paraíso. Todo joven camionero debería ver esta entrevista. Alma joven con el espíritu de un hombre mayor”, escribió una persona. “Nunca conocí a este niño, pero solo me tomó un minuto darme cuenta de que él era el verdadero negocio”, escribió otra persona. Otro escribió: “DEP Kam. Una de las personas más humildes que he conocido. Realizado, inteligente, educado y si no me lo hubieran dicho, nunca hubiera adivinado lo joven que eras. Espero que no tengas nada más que caminos abiertos y sin límite de velocidad allí, amigo”.

Su novia, Allison Cornwell, escribió un tributo a Wilken en Facebook:

Cada oportunidad que tuviste siempre me dijiste cuánto me amabas y eso fue lo último que hiciste antes de dejarnos. Todavía no puedo mantener mi cabeza alrededor de esto. Solo estoy esperando que te detengas en el camión, saltes, corras y me des un gran abrazo y un beso. Nunca he sentido un dolor como este en mi vida. Me duele el corazón. Necesito escuchar tu voz y reír. Necesito tus grandes abrazos y besos. Te extraño cariño y lo más importante, tu familia y amigos te extrañan y te quieren mucho. Te amo muchísimo Kameron Wilken. Sé que nos estás mirando a todos ahora. Cuando llegue el momento te veré del otro lado mi amor❤️❤️👼🏼🕊

La gente publicó tributos en honor a Wilken en Facebook. Un hombre escribió:

Conozco a Reed Wilken y a su familia desde hace muchos años. Solo puedo decir que no puedo imaginar el dolor por el que están pasando. Yo estaba tan impresionado y totalmente asombrado por el resultado, por su servicio. El transporte por carretera es definitivamente una hermandad. Conductores de todas partes se presentaron para honrar a Kameron Wilken, con su presencia y sus camiones. La procesión al cementerio y el servicio allí es algo que nadie olvidará. Sea cual sea la carga que lleves esta semana o este año, recuerda esto… Reed tiró de la carga más pesada que cualquier conductor pudo jalar ayer. Estoy seguro de que Kameron Wilken estaba mirando y sonriendo de oreja a oreja. También estoy seguro de que él viajará en los corazones de todos y cada uno de nosotros, cuando lleguemos a esa carretera mañana, para perseguir esa línea blanca, eventualmente hasta nuestro destino final, donde nos encontraremos nuevamente.

