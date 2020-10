Kamala Harris cancela eventos por dos casos positivo de COVID-19 en su entorno

La candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el partido demócrata Kamala Harris anunció que permanecerá aislada hasta, al menos el domingo, y suspendió sus actividades de campaña política presenciales.

La senadora tomó la decisión después de que dos personas que estuvieron cerca de ella resultaron positivas de covid-19.

Harris hizo el anuncio a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que dio detalles de la situación y prometió “ser transparente” con toda la información que tenga sobre sus pruebas y su salud.

Late last night, I learned a non-staff flight crew member & a member of my team tested positive for COVID. I wasn’t in close contact—as defined by the CDC—with either during the 2 days prior to their positive tests.

I’ve had 2 negative tests this week & am not showing symptoms.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 15, 2020