Kamala Harris se limpió la mano tras saludar a presidente surcoreano: [Video]

La vicepresidenta Kamala Harris está dando mucho de qué hablar, luego de que fuera captada en un video limpiándose la mano en la pernera del pantalón, después de saludar al presidente surcoreano.

Esto llevó a algunos críticos en línea de Harris a atacarla, acusándola de insultar al mandatario surcoreano.

“Kamala Harris insulta al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, limpiándose la mano después de estrechar la suya”, escribió uno de esos usuarios de Twitter, quien compartió el video, que se ha vuelto viral. Puedes verlo aquí.

Pero, ¿realmente se secó las manos o simplemente colocó la mano en la pernera del pantalón brevemente por cualquier otra razón? ¿Quizás la pandemia de COVID-19? ¿O fue solo una reacción instintiva? Esa es una cuestión de subjetividad. Puedes ver el video y juzgar por ti mismo. El presidente de Corea del Sur se llama Moon Jae-in.

Esto es lo que necesita saber:

Harris escribió que habló sobre Corea del Norte y la salud global con el presidente de Corea del Sur

Harris escribió sobre su encuentro con el presidente de Corea del Sur en su página de Twitter.

“Hoy me reuní con el presidente de la República de Corea, Moon. Hablamos de Corea del Norte, la salud mundial y cómo podemos abordar las causas fundamentales de la migración desde el Triángulo del Norte. Esperamos trabajar con el presidente Moon para abordar los desafíos que enfrentamos”, escribió Kamala, compartiendo una foto sonriente de la pareja.

Algunas personas dijeron que lo que hizo Harris podría incluso percibirse como racista. “¿Esta es la vicepresidente de EE.UU.? No sólo irrespetuosa, sino que sería “racista” si se tratara de un republicano, en todas las noticias seguro… Doble rasero en plena exhibición”, escribió un usuario de Twitter.

Otro usuario respondió en defensa de Harris: “Estoy de acuerdo en que si fuera un republicano serían criticados, sin embargo, las críticas a la vicepresidente son ridículas… probablemente fue solo una reacción natural que todos hemos estado haciendo durante más de un año… no es una afrenta personal al presidente de Corea del Sur”.

Algunas personas no pensaron que fuera un gran asunto

Harris tuvo a defensores en línea. “Denle un respiro, apuesto a que él tenía las manos sudorosas y ella lo hizo sin pensarlo… igual que cualquiera”, escribió una persona en Twitter.

“Oh, por favor, en realidad me habría desinfectado las manos de inmediato, ¿por qué diablos se dan la mano, limpiarse las manos de esa manera no tiene sentido? La mayoría del mundo, incluidos los líderes, no se dan la mano o se han olvidado de Covid”, escribió otro cibernauta.





Play



Kamala Harris hand wipe blunder would've been 'the end of the world' for Trump A clip showing Vice President Kamala Harris wiping her hand after meeting the South Korean president would have been “the end of the world” if it had been Donald Trump, says Sky News host Rowan Dean. Mr Dean said it was a “shocking performance” by the vice president but had received very little media coverage.… 2021-05-23T02:22:05Z

Pero otros la criticaron y dijeron que un republicano sería más criticado. “Kamala Harris (quien aparentemente está haciendo la mayor parte del trabajo de Joe Biden) insulta al presidente de Corea del Sur limpiándose la mano después de estrechar la suya. ¿Su mano estaba tan sudada? ¿Cómo puedes hacer eso sabiendo que las cámaras están grabando todos tus movimientos? Qué elegante”, escribió uno.

Algunas personas intentaron restar importancia a la situación. “No sé por qué la gente está furiosa porque Kamala Harris se secó la mano derecha después de estrechar la mano del presidente de Corea del Sur. Haría lo mismo si tuviera que estrechar la mano de Kamala. Y le de Biden también”, agregó alguien más.

Esta es la versión original de Heavy