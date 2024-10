Kamala Harris reacciona al “agotamiento” de Donald Trump

Donald Trump ha cancelado una sorprendente cantidad de eventos, entrevistas y apariciones últimamente. Según informó Politico, la lista sigue creciendo.

Pero el candidato republicano continúa haciendo diversas apariciones públicas, generalmente en entornos en los que no tiene que preocuparse por cuestiones conflictivas. “He estado escuchando informes de que el equipo de Trump dice que sufre de agotamiento”, expresó Harris en un evento. “Aparentemente esa es la excusa por la que no da entrevistas. Ser presidente es probablemente uno de los trabajos más difíciles del mundo. Realmente necesitamos preguntarnos, si está cansado de estar en campaña, ¿está en condiciones de hacer el trabajo?”

Vice President Harris: I've been hearing reports that Trump’s team is saying he's suffering from exhaustion. That's apparently the excuse for why he's not doing interviews. Being President is probably one of the hardest jobs in the world. We really do need to ask, if he's… pic.twitter.com/GzIhRsQh5J

— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 18, 2024