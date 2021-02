Maestra vegana expulsada de TikTok por contenido inapropiado

Kadie Karen Diekmeyer es la maestra vegana a la que se le prohibió el acceso a TikTok después de indignar a las personas que sentían que estaba tratando de manera inapropiada de convencer a la gente de que se hiciera vegana.

Diekmeyer tenía más de 1.7 millones de seguidores en la popular plataforma TikTok. Sin embargo, cuando busca su página en TikTok, dice “página no encontrada”.

Más de 19,000 personas firmaron una petición para que el maestro vegano sea expulsado de TikTok. La petición de Change.org alega que Diekmeyer violó repetidamente los estándares de la comunidad de TikTok. Según una captura de pantalla de la explicación de TikTok, su cuenta ha desaparecido de TikTok debido a presuntas violaciones de las normas de la comunidad.

BREAKING NEWS THAT WILL MOST DEFINITELY CHANGE YOUR LIFE: That Vegan Teacher banned from TikTok. According to disclaimer on TikTok, she was banned due to multiple Community Guidelines violations. pic.twitter.com/1Y0hDX1ZKG

— Def Noodles (@defnoodles) February 23, 2021