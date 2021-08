Pánico en Kabul: Así escapa la gente del aeropuerto ante la avanzada Talibán – Videos

– Personas vistas aferrándose a un avión mientras se prepara para despegar del aeropuerto de Kabul, donde al menos 3 personas cayeron y murieron.

NOW – People seen holding on to a plane as it prepares to take off from Kabul Airport, where at least 3 people fell to their death. pic.twitter.com/xVlSEOA5Zb

— ÁngelDulce Macedo (@AngelDulce7) August 16, 2021