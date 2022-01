Estrella de los Texans ayuda a la familia de un padre herido gravemente: ¿qué hizo?

La estrella de los Houston Texans, Justin Reid, ayudó a alegrar el día a la familia de Katy, víctima de un tiroteo desde un vehículo que está luchando por su vida. Reid sorprendió a la familia de Anthony Hipp, incluido su hijo pequeño, pagándoles unas compras en Dick’s Sporting Goods. Hipp recibió un disparo y resultó gravemente herido en la víspera de Navidad mientras conducía con su prometida embarazada, Gabriela Granero.

Reid dijo en un comunicado que quería ayudar a la familia mientras lidian con las trágicas consecuencias del tiroteo. El sospechoso que le disparó a Hipp aún no ha sido capturado y Hipp se está recuperando de lesiones graves en los brazos, el estómago y la pierna. Reid llevó al hijo de Hipp, Blaine Hipp, a su prometida y a otros miembros de la familia a un viaje de compras en Dick’s Sporting Goods en Katy el 28 de enero de 2022. Puede ver el video a continuación:

Reid dijo: “Cuando escuché esta historia, me entristeció e inmediatamente pregunté: ‘¿Qué puedo hacer?’ Ha habido un aumento en la violencia al volante desde la pandemia y desearía que todos pudiéramos hacer una pausa y respirar profundamente. Estoy feliz de poder usar mi plataforma para asociarme con Dick’s Sporting Goods para traer un poco de luz a esta familia”.

Reid, back defensivo de los Texans, es el embajador de Candle Lighters y Kids’ Meals Houston y comenzó su propia fundación benéfica, J. Reid Indeed.

Gabriela Granero dijo que a su prometido le dispararon 9 veces, pero aun así pudo alejarlo del peligro y llevarlo a un hospital cercano: se ha creado un GoFundMe para ayudarlo durante su recuperación

Gabriela Granero, la prometida de Anthony Hipp, dijo que conducía con Hipp en Nochebuena en Katy. Estaban esperando para girar a la derecha en Westgreen Boulevard y la Interestatal 10 alrededor de las 8 PM cuando algo golpearon su coche. Hipp salió para ver qué pasaba y Granero dijo que instantáneamente escuchó disparos. Granero dijo que su prometido de alguna manera pudo volver al automóvil y ella pudo llevarlo a un hospital local, a pesar de que le habían disparado nueve veces. Granero no resultó herida.

Según la familia de Hipp, los médicos aún no están seguros un mes después del tiroteo si Hipp se recuperará. Perdió parte de sus intestinos, sufrió insuficiencia renal y está en diálisis para combatir una infección importante, dijo la familia en un comunicado a Heavy on Houston. Se ha creado una campaña de GoFundMe para ayudar a su familia. Las donaciones para Hipp, conocido cariñosamente como “Hippo”, se pueden hacer aquí.

Raven O’Hern, quien creó GoFundMe, dice: “Somos muy optimistas sobre su recuperación y sabemos que con el poder de la oración y la voluntad de Dios, él y su familia saldrán adelante. Me gustaría pedirle a cualquiera que esté dispuesto y pueda contribuir con lo que pueda a su familia que lo haga. Sé que significaría muchísimo para su prometida, su familia y todos sus amigos tener el poder de nuestra comunidad uniéndose para ellos en su momento de necesidad”.

Reid dijo que quería darle al hijo de Hipp una segunda oportunidad para celebrar la Navidad

Reid dijo durante las compras: “Es algo realmente desafortunado lo que sucedió con su padre. Escuché eso y escuché que él no pudo realmente celebrar la Navidad. No creo que ni siquiera sepa exactamente lo que está pasando con su padre en este momento. Entonces eso me tocó el corazón. Sé lo importantes que son las figuras paternas. Sé lo importantes que son las vacaciones y el hecho de que un niño tenga la oportunidad de ser un niño. Así que solo quería venir a esparcir un poco de alegría y llevarlo de compras. Se divirtió mucho”.

Granero dijo sobre las compras: “Ha sido increíble. Todavía no puedo creer que le prepararon esto. Ha sido muy duro para él, es muy cercano a su padre. Es tan divertido verlo divertirse y disfrutar. Era un poco tímido al principio, pero se abrió. Simplemente significa mucho que a la gente le importe lo suficiente como para hacer esto por nosotros”.

Granero agregó entre lágrimas: “Es lo más traumático por lo que he pasado. Cuando pienso en ello, me emociona porque todavía no puedo creer que hayamos pasado por eso y que Anthony esté pasando por eso. Verlo en una cama de hospital es muy duro todos los días. Pero es un luchador y es fuerte y tengo fe en que saldrá adelante y podrá recuperarse”.

Reid, de 24 años, ha jugado como para los Texans desde 2018, cuando el nativo de Louisiana fue reclutado por Houston desde la Universidad de Stanford en la tercera ronda del draft de la NFL. Reid, quien será agente libre esta temporada, expresó su amor por la comunidad de Houston.

Reid dijo: “Me encanta la ciudad de Houston. Me encanta todo lo que hace la gente de aquí. La comida, la cultura. El amor y la alegría. Sólo con experiencias como esta puedes hacer conexiones y marcar la diferencia. Significa mucho para mí. Definitivamente me quedaré en Houston sin importar lo que pase”.

Crime Stoppers de Houston y la familia de Hipp piden que se presenten testigos o cualquier persona con información sobre el tiroteo





La familia de Hipp y Houston Crime Stoppers están suplicando a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el tiroteo en la concurrida intersección en la víspera de Navidad que se presente y dé información a los investigadores. Cualquier persona con información puede llamar a Crime Stoppers al 713-222-8477.

Granero le dijo a Fox26Houston en diciembre: “Justo cuando llegamos al semáforo en rojo, el auto detrás de nosotros comenzó a tocar la bocina como loco. Supongo que Anthony no se movió lo suficientemente rápido y luego escuchamos que algo golpeó la parte trasera del auto”. Ella dijo que pensaron que habían chocado por detrás y él salió del auto. “Casi al instante escuché los disparos. Luego él saltó hacia atrás en el auto y pude ver uno de los agujeros de bala justo en su brazo”, dijo a la estación de noticias. Luego condujeron al hospital: “Cuando llegamos aquí, estaba muy pálido. Nunca he visto a nadie tan blanco. Sólo estaba orando para que Dios lo salvara y lo mantuviera con vida”.

Según GoFundMe, “Su prometida no vio quién hizo esto, pero pudo saber que era un hombre, hispano u oriental, y que conducía un Black Chevy Equinox. Tiene mucho por lo que vivir y está luchando tan duro como puede. Por favor, manténganlo a él y a su familia en sus oraciones”.

La directora ejecutiva de Crime Stoppers de Houston, Rania Mankarious, que estaba en la las compras en Dick’s, habló sobre la situación delictiva en el condado de Harris: “La ola delictiva con la que todos estamos lidiando es simplemente reevaluar cómo vivimos nuestras vidas y cómo actuamos. Esta pareja, con un niño pequeño, no hizo nada mal. Y el padre está ahora en el hospital. Este niño pequeño es un espectador inocente de un caso de ira en la carretera horrible, sin sentido, innecesario e irracional. Que es lo que creemos que es esto. Y tiene que parar. Tiene que parar sí o sí”.