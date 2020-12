¿Cuándo se podrá volver a Júpiter y Saturno alineados?

Este lunes 21 de diciembre se podrá ver tremendo espectáculo en el cielo cuando se esconda el sol. Júpiter y Saturno iluminarán el cielo, haciendo realidad lo que popularmente se conoce como la “Estrella de Belén”. Pero si por alguna razón no llega a ver este fenómeno natural, no se ven todos los años.

La razón es porque los movimientos de los tres planetas -la Tierra, Júpiter y Saturno- no coinciden todos los años. La Tierra, como sabemos, tarda un año en darle la vuelta al Sol, pero Júpiter tarda 12 años y Saturno 30 años.

En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei apuntó con su telescopio al cielo nocturno y descubrió las cuatro lunas de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. En ese mismo año, Galileo también descubrió un extraño óvalo que rodeaba a Saturno, que observaciones posteriores determinaron que eran sus anillos. Estos descubrimientos cambiaron la forma en que la gente entendía los confines de nuestro sistema solar, informa NASA.

Trece años después, los dos planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, viajaron juntos por el cielo. Hasta que Júpiter alcanzó y pasó a Saturno, en un evento astronómico conocido como “Gran Conjunción”.

Júpiter y Saturno se alinean cada 20 años pero tienen que pasar 400 años para que pasen cerca

Los planetas parecen cruzarse regularmente entre sí en el sistema solar, con las posiciones de Júpiter y Saturno alineadas en el cielo aproximadamente una vez cada 20 años. Pero han pasado 400 años desde que los planetas pasaron tan cerca unos de otros en el cielo, y casi 800 años desde que la alineación de Saturno y Júpiter ocurrió por la noche, como ocurrirá este 2020, permitiendo que casi todo el mundo en todo el el planeta Tierra sea testigo de este “gran conjunción”. “Conjunciones como esta podrían ocurrir en cualquier día del año, dependiendo de dónde estén los planetas en sus órbitas”, dijo Throop a NASA. “La fecha de la conjunción está determinada por las posiciones de Júpiter, Saturno y la Tierra en sus trayectorias alrededor del Sol, mientras que la fecha del solsticio está determinada por la inclinación del eje de la Tierra. El solsticio es la noche más larga del año, por lo que esta rara coincidencia le dará a la gente una gran oportunidad de salir y ver el sistema solar”.

NASA Science Live: How to See Saturn and Jupiter’s Great ConjunctionHave you noticed two bright objects in the sky getting closer together with each passing night? It’s Jupiter and Saturn doing a planetary dance that will result in the Great Conjunction on Dec. 21. On that day, Jupiter and Saturn will be right next to each other in the sky — the closest they have… 2020-12-17T20:31:28Z

La alineación más cercana aparecerá con solo una décima de grado y durará unos días. El lunes 21 de diciembre, aparecerán tan cerca que un dedo meñique con el brazo extendido cubrirá fácilmente ambos planetas en el cielo. Los planetas serán fáciles de ver a simple vista al mirar hacia el suroeste justo después del atardecer.