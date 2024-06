Juneteenth 2024: ¿Walmart y Target abren hoy 19 de junio?

El 19 de junio o Juneteenth de 2024 se celebrará el Juneteenth 2024 y se observará a nivel federal como festivo.

Dado que Juneteenth es un feriado federal recientemente observado, muchas personas no están seguras de cuándo operarán las tiendas el Juneteenth (19/6/24).

Aquí está todo lo que necesita saber sobre el horario de atención de Walmart y Target para este miércoles 19 de junio de 2024.

¿Walmart está abierto el miércoles 19 de junio de 2024?

Walmart estará abierto el miércoles, confirmó la compañía. Su horario de atención en la tienda será de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. La tienda probablemente permanecerá abierta tanto el miércoles de Juneteenth 2024. Sin embargo le recomendamos llamar a su tienda más cercana para confirmar o mirar en el Localizar de Tiendas.

¿Target está abierto el miércoles 19 de junio de 2024?

Si bien Target agregó en los últimos años nuevos cierres para días festivos como Acción de Gracias y Semana Santa, no cerrará sus puertas el miércoles. Target estará abierto durante su horario regular el miércoles 19 de junio, dijo la compañía. El horario de la tienda será de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., pero puede variar según la ubicación, por lo que es aconsejable consultar con su tienda local.

¿Qué tiendas están abiertas para Juneteenth 2024?

Aquí hay una lista de muchas tiendas minoristas populares que se confirmó que estarán abiertos, junto con el horario de las mismas, según el sitios web holidayshoppinghours, aunque se recomienda a los compradores consultar en última instancia con su tienda local en caso de que los horarios varíen según la ubicación.

• 24 Hour Fitness (24 horas)

• 7-Eleven (24 horas; varia según la tienda)

• Apple (10:00 a.m. – 8:00 p.m.; varia según la tienda)

• Barnes and Noble (9:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Bass Pro Shops (9:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Bath & Body Works (varia según la tienda)

• Bed Bath & Beyond (10:00 a.m. – 8:00 p.m.)

• Best Buy (11_00 a.m. – 8_00 p.m.; varia según la tienda)

• Big Lots (9:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• BJ’s Wholesale Club (8:00 a.m. – 10:00 p.m.)

• Boscov’s (10:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• Burlington (8:00 a.m. – 11:00 p.m.)

• Chick-fil-A (varia según la tienda)

• Costco (10:00 a.m. – 8:30 p.m.)

• CVS (varia según la tienda)

• Dick’s Sporting Goods (9:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• Dollar Tree (9:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Dunkin’ (varia según la tienda)

• GameStop (11:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Hobby Lobby (9:00 a.m – 8:00 p.m.)

• Home Depot (6:00 a.m. – 10:00 p.m.)

• Ikea (10:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• JCPenney (11:00 a.m. – 8:00 p.m.)

• Kohl’s (10:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• Lowe’s (6:00 a.m. – 10:00 p.m.)

• Macy’s (10:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Marshalls (9:30 a.m. – 9:30 p.m.)

• McDonald’s (varia según la tienda)

• Nordstrom (10 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

• Nordstrom Rack (10:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Old Navy (10:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Petco (9:00 a.m. – 8:00 p.m.; varia según la tienda)

• PetSmart (9:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

• Rite Aid (8:00 a.m. – 10:00 p.m.)

• REI (10:00 a.m. – 8:00 p.m.)

• Sam’s Club (10:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• ShopRite (varia según la tienda)

• Starbucks (varia según la tienda)

• T.J. Maxx (9:30 a.m – 9:30 p.m.)

• Trader Joe’s (8:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• Ulta (10:00 a.m. – 8:00 p.m.)

• Walgreens (8:00 a.m. – 10:00 p.m.; varia según la tienda)

• Wawa (24 horas)

• Wegmans (6:00 a.m. – 12:00 a.m.)

• Whole Foods Market (8:00 a.m. – 9:00 p.m.; varia según la tienda)

¿Qué es Juneteenth?

El 17 de junio de 2021, cuando el presidente Joe Biden firmó el proyecto de ley Juneteenth, dijo, en parte:

Juneteenth marca tanto la larga y dura noche de esclavitud y subyugación como la promesa de un mañana más brillante por venir. Este es un día de profundo, en mi opinión, profundo peso y profundo poder. Un día en el que recordemos la mancha moral, el terrible costo que la esclavitud asumió en el país y continúa asumiendo, lo que durante mucho tiempo he llamado el pecado original de Estados Unidos. Al mismo tiempo, también recuerdo la extraordinaria capacidad de sanar, y de esperar, y de salir de los momentos más dolorosos y una amarga, amarga versión de nosotros mismos, pero para hacer una mejor versión de nosotros mismos. …Hoy, consagramos Juneteenth por lo que debería ser, lo que debe ser: una fiesta nacional…

Juneteenth celebra y recuerda el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, los afroamericanos esclavizados en Galveston, Texas, se enteraron de que eran libres, informó The New York Times. Se les informó unos dos meses después de que Robert E. Lee se rindiera. El anuncio puso oficialmente en vigor la Proclamación de Emancipación de dos años antes.

En el siglo posterior a la Guerra Civil, los afroamericanos lograron grandes avances en su lucha por la igualdad. Lucharon y ganaron el derecho al voto, a asistir a escuelas integradas ya ocupar cargos públicos. Hoy, Juneteenth es un momento para celebrar estos logros y continuar la lucha por la igualdad para todos.

Las celebraciones han crecido y, en la actualidad, Juneteenth es reconocido como un feriado federal con celebraciones que se llevan a cabo en todo Estados Unidos ¡Se trata de celebrar la libertad negra y la cultura afroamericana!

