Julián Gil abandona “La Isla: Desafío Extremo”: No por su rodilla

Desde la primera semana de estreno, Julián Gil quería abandonar La Isla: Desafío Extremo. El actor argentino de 54 años había llegado con todas las ganas de darlo todo en esta participación que marcaba su entrada a la cadena Telemundo. Pero aunque estaba preparado para llegar hasta el límite, Gil empezó a sentirse mal físicamente y mentalmente en la primera semana. Hasta paso toda una noche despierto por el dolor en la rodilla y de cabeza.

Cabe mencionar que Gil tiene una rodilla operada. Pero su salida no se dio por su rodilla. Gil sufrió una fuerte lesión en el bicep. “El especialista nos informa que tienes un desgarre en el bicep. Si bien es un desgarre menor, se estima para que te recuperes, necesitaras mínimo cuatro semanas de reposo a partir de este momento”, informó el presentador Javier Poza.

Gil no pudo contener las lagrimas cuando se tuvo que despedir de sus compañeros de La Isla: Desafío Extremo. Resulta que el actor argentino de 54 años ya no pudo seguir más por su lesión en el bicep. “Es muy duro abandonar al equipo….me voy con la satisfacción de vivir experiencias muy duras. Las más duras de mi vida y las más enriquecedoras….Me duele mucho dejar al equipo sabiendo que íbamos agarrar fuerza con la llegada de Vivi. La lesión más grande con la que me voy no es la del bicep, a esa le pongo hielo y terapia. Pero muy con una gran lesión, con un desgarro en el corazón. Estaba listo para recuperarme y darlo todo”, expresó entre lagrimas el actor.

Gil formaba parte de los Aguilas: Carmen Aub, Angélica Celaya, Viviana Michel, Sebastián Caicedo, Aylín Mújica, Sergio Mayer y José Sede.

Julián Gil se operó la rodilla en 2020

Julián Gil siempre ha sufrido con problemas en la rodilla. En 2020, el actor fue intervenido en el área. El mismo Gil dio a conocer que se sometió a una operación que llevaba meses postergando por la pandemia de coronavirus, pero que resultó un éxito. Le pusieron una rodilla nueva.

En julio del 2018, Julián Gil compartió en sus redes sociales el video de una inyección que le aplicaron en la misma área. Estas situaciones se derivaron de una lesión que sufrió en el menisco izquierdo en el 2015, a raíz de una caída.

¿Quiénes han abandonado La Isla: Desafío Extremo?

Juliana Gama – Águilas

Regina Fernández – Panteras

Carlos Caquias “Thor” – Panteras

Julián Gil – Águilas

Todos los participantes se han ido retirando por lesión en La Isla: Desafío Extremo. Julia Gama fue la primera en abandonar el show, en la primera semana de estreno. Luego se fue Regina y al día siguiente Thor. Julián Gil se fue a la tercera semana de haber iniciado el programa.