Jueza autorizó redadas de ICE en iglesias y lugares de culto

Trump-Appointed Judge Dabney Friedrich Lets Immigration Agents Target Churches and Synagogues Despite Religious Outcry

A federal court just dealt a blow to religious groups nationwide. Immigration agents can now raid churches and synagogues under Trump’s new DHS policy.

👉 Read the full story at NewsLink7.com

#Immigration #ChurchRaids #TrumpPolicy #ReligiousFreedom #Churches #Synagogues #CatholicChurches #EasterSunday #Passover #GoodFriday #News #Noticias #WashingtonDC #NewYorkCity #MiamiBeach #Hialeah #CoralGables #Ocala #TheVillages #MiamiDadeCounty #BrowardCounty #Brickell #Pinecrest #CoconutGrove #KeyBiscayne #FloridaKeys #FortMyers #Tallahassee #Texas #Tampa

Publicado por Newslink7.com en Viernes, 11 de abril de 2025