Juez federal bloquea el fin del TPS para venezolanos: ¿Qué quiere decir esto?

Un juez federal de California bloqueó el lunes la decisión de la Administración Trump de poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente protege de la deportación a aproximadamente 350.000 migrantes venezolanos. Se espera que en los próximos días la administración Trump apele la decisión.

El pasado mes de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que migrantes perderían sus permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación a partir del 7 de abril. Lo que quiere decir que en dicha fecha unos 350 mil migrantes venezolanos iban a enfrentar la deportación. Pero el juez federal lo bloqueó temporalmente.

El juez de distrito de Estados Unidos, Edward Chen, falló a favor de los beneficiarios del TPS que presentaron una demanda contra la decisión de Noem y pospuso su acción hasta que se resuelva el fondo del caso. “El Tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, y costaría a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, escribió Chen en su fallo.

Chen calificó la decisión de Noem como “sin precedentes”, señalando que el gobierno estadounidense nunca antes había cancelado abruptamente un programa de TPS sin un período de reducción gradual significativo. Además agregó que la medida parecía estar basada en estereotipos negativos sobre los venezolanos, citando referencias en la orden de Noem sobre presuntos pandilleros venezolanos que ingresan a Estados Unidos y migrantes venezolanos que agotan los recursos de las comunidades estadounidenses.

Reacción de beneficiaria venezolana del TPS

? "Ante la adversidad, nos mantenemos unidos. La victoria de hoy no es solo una victoria legal, sino un testimonio de la fortaleza de la comunidad del TPS y de todos los que luchan junto a nosotros. Continuaremos esta lucha con una determinación inquebrantable, no solo para proteger el futuro de 350.000 venezolanos, sino para defender a todos los beneficiarios del TPS en este país. Juntos, garantizaremos que se escuchen las voces de quienes buscan seguridad y oportunidades, y que nadie sea separado injustamente de sus familias", declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS. “Mi hija y yo dependemos del TPS para vivir aquí. Sin el TPS, me arriesgaría a ser separada de mi esposo y mi hijo pequeño, ambos ciudadanos estadounidenses”, declaró M.H., beneficiaria venezolana del TPS y demandante, quien iba a perder su protección en cuestión de días. “Estoy sumamente feliz de saber que el juez nos ha concedido la protección mientras continuamos esta lucha para proteger a mi familia y a cientos de miles de personas más”.

TPS fue creado en 1990

El Congreso creó el TPS 1990, que permite al gobierno estadounidense otorgar protección migratoria temporal a migrantes de países afectados por guerras, desastres ambientales u otras crisis que hacen peligroso el envío de deportados. Si bien no facilita a los beneficiarios la obtención de la residencia legal permanente, el TPS les permite solicitar permisos de trabajo renovables y aplazamientos de deportación.

La administración Biden aumentó considerablemente el número de migrantes elegibles para el TPS, creando o ampliando programas para Afganistán, Camerún, Haití, Ucrania, Venezuela y otros países. El programa de TPS para Venezuela es el más grande de su tipo, cubriendo a aproximadamente 600,000 personas a través de dos designaciones distintas en 2021 y 2023.

Los republicanos siempre han criticado mucho los programas de TPS, argumentando que a menudo se extienden indebidamente y que benefician la inmigración ilegal, ya que algunas de las personas elegibles para la política se encuentran en el país sin la documentación adecuada. El primer día de su segundo mandato, el presidente Trump ordenó a los funcionarios que revisaran los programas de TPS para garantizar que tuvieran un alcance limitado.

Noem también está trabajando para terminar el programa TPS para haitianos

Noem también ha anunciado planes para comenzar a descontinuar gradualmente el programa TPS para cientos de miles de haitianos, incluso este verano. Defensores de derechos han solicitado a Chen que intervenga y se pronuncie en contra de esta medida, pero el juez aún no se ha pronunciado al respecto, informa CBS.