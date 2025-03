Juez federal arremetió contra las deportaciones de Trump a El Salvador

Un juez federal arremetió contra la administración Trump el lunes por negarse a responder preguntas sobre los vuelos que deportaban a migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, después de ordenarles que devolvieran los aviones.

Durante una audiencia sobre el cumplimiento de la orden por parte de la administración Trump, el juez principal del distrito de D.C., James Boasberg, exigió respuestas antes del mediodía del martes para aclarar lo ocurrido el sábado, tanto antes como después de bloquear los vuelos de deportación del gobierno. Preguntó al gobierno si otros aviones habían salido de EE. UU. con pandilleros del Tren de Aragua, y exige una cronología que muestre cuándo despegaron los vuelos de EE. UU. y aterrizaron en El Salvador, así como un recuento de los pandilleros restantes bajo custodia estadounidense.

Cuando el juez federal exigió explicaciones sobre los vuelos de deportación que el presidente Trump invocó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el sábado. El abogado del Departamento de Justicia se negó repetidamente a proporcionar detalles sobre los vuelos que aterrizaron en El Salvador el sábado por la noche, alegando que “no estaba autorizado”, informa The Hill. Cuando el juez Boesberg mencionó los dos vuelos que salieron de Texas a las 17:26 y a las 17:45 hora local, el abogado dijo que no estaba en libertad de proporcionar información sobre los vuelos.

Un documento argumenta que el gobierno habría violado una orden judicial

El juez de distrito de EE. UU., James Boasberg, convocó la audiencia tras un documento presentado el lunes por la mañana por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en el que se argumentaba que el gobierno podría haber violado una orden judicial que suspendía los vuelos, aparentemente negándose a revertirlos después de que el juez los prohibiera.

En la audiencia del lunes, el abogado del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, argumentó que, dado que el juez no emitió por escrito la orden que exigía el regreso de los aviones a EE. UU., el gobierno no estaba obligado a cumplirla, pero añadió que, incluso si la orden hubiera sido escrita, el presidente tenía la autoridad para mantener los vuelos en ruta hacia su destino final.

Por lo que juez Boasberg, designado por el expresidente Obama, le preguntó: “Usted me está diciendo bien claro que orden verbal la puede ignorar porque no era una orden escrita”.

“¿No habría sido mejor devolver los aviones a Estados Unidos en lugar de decir: ‘No nos importa, haremos lo que queramos’?”, preguntó Boasberg.

“Señoría, ese no es el enfoque que hemos adoptado en este argumento”, respondió Kambli.

Los argumentos de Kambli coincidieron con las afirmaciones hechas por la Casa Blanca a primera hora de la tarde.

“Todos los aviones sujetos a la orden escrita de este juez despegaron de suelo estadounidense antes de la orden escrita del juez”, declaró a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Y añadió que la Casa Blanca tiene dudas sobre si una orden verbal tiene el mismo peso que una escrita, y nuestros abogados están decididos a plantearlas y responderlas en el tribunal.

Cabe mencionar que los jueces suelen dictar órdenes orales desde el estrado, y estas son vinculantes, al igual que las órdenes escritas que se incorporan al expediente judicial.

El juez federal quiere sabe con detalles el momento que se firmó la Ley de Enemigos Extranjeros

Boasberg también exigió que se detallara el momento en que se firmó y entró en vigor la orden del presidente Trump que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros. La ley de 1798 es una autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente detener y deportar a extranjeros. Trump la está utilizando para detener y deportar a todos los migrantes venezolanos mayores de 14 años sospechosos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

Al final de la audiencia del lunes, el juez ordenó a la administración que proporcionara información sobre los horarios de los vuelos, o justificara su negativa, antes del mediodía EDT del martes. “Voy a detallar esto en una orden escrita, ya que, al parecer, mis órdenes verbales no tienen mucho peso”, bromeó el juez.