Jueces Thomas y Alito de la Corte Suprema sugieren que se anule la decisión del matrimonio gay

En una decisión de la Corte Suprema del lunes 5 de octubre, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito señalaron que creían que la corte debería revisar en algún momento la decisión que convirtió el matrimonio entre personas del mismo sexo en ley federal del país, según ellos porque infringe la Primera Enmienda.

El tribunal se negó a escuchar el caso de Kim Davis, la secretaria del condado de Kentucky que se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, informó The Washington Post.

Thomas y Alito escribieron en una respuesta, sin embargo, que Davis fue una “víctima” de la decisión del caso “Obergefell” de la corte en el 2015, que sentenció que el matrimonio entre personas del mismo sexo está garantizado bajo la 14a Enmienda. Al afirmar que la decisión tomó un tratamiento “arrogante” de la religión, sugirieron que el tribunal podría tener que “arreglar” los problemas creados por la decisión.

Con la jueza Amy Coney Barrett, la candidata conservadora del presidente Donald Trump para ocupar el escaño de la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg, probablemente confirmada, muchos liberales y progresistas expresaron este lunes su temor por el futuro del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

El tribunal se negó a escuchar el caso de Davis en busca de bloquear una demanda en su contra, pero Thomas y Alito dejaron en claro que creen que el matrimonio gay debe ser revisado o anulado.

Davis estaba apelando una decisión de un tribunal inferior para permitir que procediera una demanda en su contra basada en su conducta como secretaria. El tribunal se negó a escuchar su apelación, pero Thomas y Alito escribieron una declaración asombrosa junto con la negativa, lo que indica que ven grandes problemas con la decisión Obergefell, que consagra el derecho al matrimonio gay.

Puede leer la declaración completa de los togados aquí, a través de la Corte Suprema.

Thomas y Alito condenaron la decisión por encontrar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en la 14a Enmienda, “aunque ese derecho no se encuentra en ninguna parte del texto”. Además, escribieron los jueces, la decisión es una amenaza para la libertad religiosa de algunos estadounidenses, y si la decisión se dejara a los estados individuales, esas libertades religiosas podrían haber sido respetadas.

Thomas y Alito también dijeron que el lenguaje en la opinión de la mayoría sugería que las personas con objeciones religiosas al matrimonio entre personas del mismo sexo tenían una “cosmovisión intolerante”.

Su declaración agregó:

“La ley de Kentucky protegería los derechos de libre ejercicio de aquellos que tuvieran objeciones religiosas al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero esos esfuerzos se vieron truncados por la decisión de este Tribunal en Obergefell. Como resultado de la alteración de la Constitución por parte de este Tribunal, Davis se enfrentó a una elección entre sus creencias religiosas y su trabajo. Cuando decidió seguir su fe, y sin ninguna protección legal de sus creencias religiosas, fue demandada casi de inmediato por violar los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo”.

Continuaron: “Davis pudo haber sido una de las primeras víctimas del tratamiento arrogante de la religión por parte de este Tribunal en su decisión de Obergefell, pero no será la última. Debido a Obergefell, aquellos con creencias religiosas sinceras sobre el matrimonio encontrarán cada vez más difícil participar en la sociedad sin entrar en conflicto con Obergefell y su efecto en otras leyes contra la discriminación. Una cosa sería si el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo se hubiera debatido y adoptado a través del proceso democrático, y la gente hubiera decidido no proporcionar protecciones estatutarias para la libertad religiosa bajo la ley estatal. Pero es otra muy distinta cuando la Corte impone esa elección a la sociedad, mediante la creación de derechos constitucionales textuales y su interpretación poco generosa de la Cláusula de libre ejercicio, dejando a quienes tienen objeciones religiosas en la estacada”.

Thomas y Alito concluyeron diciendo que la decisión de matrimonio entre personas del mismo sexo “creó un problema que solo [el tribunal] puede solucionar”, sugiriendo que la decisión debe ser anulada o las excepciones deben consagrarse en la ley federal.

Just a reminder that overturning #Obergefell (gay marriage) is in the Republican Party’s official platform. Alito and Thomas just signaled their wishes to overturn it and we already know where Barrett stands on the issue. Please vote.

— Chasten Buttigieg (@Chasten) October 5, 2020