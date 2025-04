ICE rompe ventana de auto para detener a guatemalteco – VIDEO

Un caso catalogado como abuso de autoridad ha desencadenado la indignación en redes sociales, luego de que en un video que se ha hecho viral, quedara evidenciado como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron el auto de un hombre, quien estaba en compañía de su familia, para deportarlo, así lo reportó Infobae.

Los hechos ocurrieron en New Bedford, Massachusetts, cuando el hombre identificado como Juan Francisco Méndez de origen guatemalteco fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes de manera violenta utilizaron un martillo para romper una de las ventanas de automóvil, con la intención de sacar al hombre del auto, según AP News.

El video que fue grabado por Marilu Méndez, esposa de Juan Francisco Méndez, se ve cuando el agente de ICE se acercó al carro sin ningún tipo de orden judicial y actuó con violencia para que las personas salieran de carro. Cabe mencionar que Juan Francisco Méndez no tiene antecedentes penales ni una “orden de detención” en su contra, según ViveUSA.

“Buscaron un martillo, rompieron la ventana del coche y nos sacaron a rastras. Tres agentes de ICE retuvieron a mi esposo. Nos sacaron injustamente. Intenté hablar con ellos y preguntarles si tenían una orden para detenerlo. No respondieron ni me mostraron nada. No tenían ninguna razón para arrestarlo. Hemos estado siguiendo las reglas de este país. Estamos haciendo las cosas bien. Por eso tenemos una abogada”, declaró Marilu Méndez.

De acuerdo con Telemundo, tanto Marilu Méndez como su esposo, llamaron a su abogada, quien les dijo que no salieran del auto, hasta que ella llegara.

“Hasta que venga mi abogada voy a hablar”, eran las palabras del migrante. Además, Ondine Galvez Sniffin, la abogada dijo en declaraciones citadas por NBC, que Juan Francisco Méndez no tiene ningún tipo de orden en su contra, y está dentro del país en un proceso de estatus migratorio.

“Mis clientes hicieron lo que les correspondía: fueron muy respetuosos, respetaron y ejercieron sus derechos, declararon su derecho a guardar silencio y a contar con representación legal, y fueron tratados con brutalidad. Fueron tratados con violencia”, dijo Galvez Sniffin.

Ante esto, la indignación creció en las redes sociales, pues consideran que el trato recibido por parte de los agentes de ICE no fue el apropiado y condenar rotundamente este hecho.

Finalmente, el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, dijo en X que:

“El incidente “plantea preguntas que requieren respuestas claras”, incluyendo por qué no se alertó de antemano a la policía local. También se preguntó si los agentes del ICE van detrás de criminales, como prometió el gobierno del presidente Donald Trump o si están “llevando a cabo una redada indiscriminada contra individuos con estatus migratorio incierto”.

