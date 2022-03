Guerra en Ucrania: El periodista que vio morir a Brent Renaud contó cómo fue el ataque

El periodista colombiano Juan Arredondo, quien cubre la guerra de Ucrania desde la capital de ese país, fue testigo de la muerte de su colega el estadounidense Brent Renuad, quien murió como consecuencia de un impacto de bala en el cuello.

En las últimas horas circuló un video en el que Arredondo explica lo sucedido en diálogo con un medio italiano. Se lo ve arriba de una camilla, siendo trasladado a un hospital.

🔴 EN VIVO | El fotoperiodista colombiano-americano Juan Arredondo es el informador herido en el ataque en el que murió el también periodista estadounidense de 50 años Brent Renaud 🔗 https://t.co/0h3UWLotex pic.twitter.com/BJ4noroKvn — EL PAÍS América (@elpais_america) March 13, 2022

“Habíamos cruzado el primer puente en Irpin. Íbamos a filmar a otros refugiados saliendo, nos subimos a un auto. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente. Cruzamos un puesto de control y empezaron a dispararnos”, indicó el periodista colombiano.





Periodista latino relata el ataque que sufrió en Ucrania donde murió su colega | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El reportero y videógrafo Juan Arredondo, colaborador de varios medios en Estados Unidos, resultó herido en un ataque en Irpin. Desde el hospital cuenta cómo sucedieron los hechos y cómo vio cuando su colega Brent Renaud recibió un disparo en el cuello. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias… 2022-03-13T17:36:15Z

Por temor a ser alcanzado por un disparo, el conductor del auto tomó otro camino. Sin querer, circuló por una zona de fuego abierto. Un disparo en el cuello mató en el acto a Brent Renaud. Arredondo y el conductor dejaron el cuerpo del estadounidense y huyeron en el auto para poder sobrevivir.

Los disparos contra el auto

Arredondo contó que alcanzó a ver el momento en el que Renaud era herido de bala: “El conductor dio la vuelta y siguieron disparando, éramos dos. Mi amigo es Brent Renaud. Le dispararon y lo dejaron atrás. Vi que le habían disparado en el cuello. Nos dividimos”.

En tanto que Danylo Shapovalov, un médico voluntario ruso, también prestó su testimonio para confirmar cómo fueron los hechos: “Han disparado contra el coche. Había dos periodistas y uno de los nuestros (un ucraniano). Nuestro hombre y el periodista están heridos, les presté los primeros auxilios, el otro recibió una herida en el cuello, murió inmediatamente”, dijo en diálogo con la AFP.

Arredondo, quien también se destaca como fotógrafo, acompañaba a su colega y amigo para hacer un video documental sobre cómo viven los refugiados de la guerra en Ucrania.

Juan Arredondo, el fotógrafo de origen colombiano herido en Ucrania. Los detalles acá → https://t.co/K8mdkUNeey pic.twitter.com/Eaep4A6nDz — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 14, 2022

Cabe señalar que Brent Renaud no estaba cubriendo la guerra como corresponsal del The New York Times. El propio medio salió a desmentir esa información. Desde el periódico dijeron que el periodista caído en la guerra alguna vez hizo tareas para ellos pero que la credencial que llevaba colgada al pecho ya no estaba vigente.

El último trabajo de Brent Renaud

El sábado 12 de marzo, Arredondo había visitado junto a Renaud un centro de refugiados en Kiev.

El colombiano dio cuenta de ese trabajo a través de un mensaje en sue cuenta de Instagram.

“Voluntarios ucranianos cortan tela en tiras para hacer redes de camuflaje en Zhytomyr, Ucrania. La ciudad ha sido bombardeada por las fuerzas rusas en los últimos días. Los voluntarios están ayudando a proporcionar alimentos, medicamentos a las fuerzas ucranianas, refugio y un paso seguro a los conciudadanos que huyen hacia el oeste”, escribió Arredondo.

Esa fue la última actividad de Renaud antes de perder la vida.

