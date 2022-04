Niñas latinas fueron agredidas por hablar español en autobús de EE.UU. [VER]

De nuevo se reporta un caso de discriminación y abuso escolar en Estados Unidos. A través de las redes sociales se hizo viral las imágenes de un video que muestra como dos estudiantes latinas son agredidas por una compañera de ruta, todo por hablar español. El caso sucedió el pasado 14 de abril, en una villa de New Albany, ubicada en el condado de Franklin, en el estado de Ohio.

Como Isabella Palma y Antonella Belsito, ambas de origen venezolano, fueron identificadas las dos jóvenes agredidas por un estudiante que se molestó al escucharlas hablar en español, mientras viajaban de regreso a sus casas en el bus escolar del colegio New Albany School.

¿Cómo fue la agresión?

Dos jóvenes latinas fueron agredidas por hablar en español en autobús en EEUU | Por Soledad Cedro https://t.co/qWbfFNm6oi — infobae (@infobae) April 25, 2022

Según la versión de las jóvenes agredidas, y de otros estudiantes testigos de la situación, todo comenzó en el momento en que las chicas fueron insultadas por otro estudiante que viajaba en la ruta escolar, a quien le molestó que entre ellas hablaran en español. El chico se dedicó a burlarse y a imitar la forma en que hablaban. Dicen ellas que en un principio lo ignoraron y no hicieron caso a sus comentarios, pero que más adelante se sintieron acosadas y fastidiadas, por lo que lo mandaron a callar.

La hermana del chico, quien también iba en el autobús y observó lo que pasaba, se disgustó por el trato a su hermano, y las amenazó de tomar venganza golpeándolas cuando llegaran a su parada, y se bajaran del autobús.

Efectivamente, más adelante, la amenaza se cumplió, y al bajarse de la ruta una de las jóvenes venezolanas fue abordada por la estudiante que les profirió golpearlas.

“Estás siendo muy inmadura. Quieres que pelee contigo ahora mismo y hacer creer que soy yo quien te está agrediendo. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Ese es todo tu problema? No es nada grave. ¿Y me dices que me calle? Wow, eres una hipócrita”, se oye a la joven agredida decir en el video.

#EsNoticiaInTheUS: Una adolescente de padres venezolanos y quienes residen de Ohio, fue golpeada salvajemente por una compañera del colegio, solo porque ella estaba hablando español con otras estudiantes en el autobús escolar. VÍDEO: Cortesía de Freddy Palma (el padre) pic.twitter.com/qz0hDlN1q0 — Odell López Escote (@OdeLopez) April 20, 2022

Según el portal Observador Latino, la agresora tomó de espaldas a una de las jóvenes y la golpeó brutalmente, tirándola al suelo. Al ver esto, su amiga intervino para defenderla, pero también resultó golpeada durante el ataque. Al ver la pelea, otros estudiantes sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar el hecho.

La denuncia del caso, la hizo el papá de una de las agredidas, Freddy Palma, quien se encargó de hacer público el video del acto de violencia que sufrió su hija y la amiga de ella.

“El pasado jueves 14 de abril, en Columbus-Ohio, mi hija Isabella Palma y su amiga Antonella Belsito, fueron víctimas de un acto racista al ser atacadas por la espalda por otra niña al bajarse del autobús escolar solo por el hecho de las niñas estar hablando español entre ellas en el autobús. Mi hija y su amiga fueron salvajemente golpeadas por esta niña al punto de provocarles contusiones en la cabeza y varios moretones en brazos y espalda por lo que debimos llevarlas a un centro médico de urgencias”, indicaba en sus redes Freddy Palma.

“De verdad no pensamos que iba a pasar algo así, nunca nos pasó por la mente”, dijo Freddy Palma, venezolano, al compartir lo que vivió su hija con Noticias Telemundo.

"De verdad no pensamos que iba a pasar algo así, nunca nos pasó por la mente", lamentó su padre, Freddy Palma. Publicado por Telemundo Atlanta en Lunes, 25 de abril de 2022

El señor Palma, también informó de la desatención de su queja a la institución educativa, indicando que el New Albany School, no había tomado cartas en el asunto, y simplemente habían ignorado la situación de violencia y de xenofobia.

“Estos han hecho caso omiso de la situación”, sin tomar las medidas pertinentes hacia la agresora. Dijo el indignado padre de familia, quien a su vez pidió a otras personas que tuvieran en su poder evidencia de este caso hacerla pública, para llamar la atención del mismo, y se tomen las medidas respectivas.

Entre tanto, Glane Barroso, mamá de Isabella expresó haber hablado personalmente con las autoridades escolares del New Albany, y que estas solo le presentaron una alternativa para su hija consistente en un programa de clases especiales de educación a distancia.

Según Telemundo, Barroso ha explicado que les pidió “alguna solución disciplinaria o decir vamos a hablar con esta familia a ver qué pasó o a qué conclusión llegamos, pero todavía no han hecho nada”.

La institución, que se promociona como un ambiente de “amabilidad, dignidad y respeto” en el que se construye una “cultura inclusiva” no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente, que se convirtió sin embargo en viral en redes sociales.

Dos jóvenes venezolanas fueron agredidas por hablar en español en autobús en Estados Unidos https://t.co/g0AgxvR2sf — Monitoreamos (@monitoreamos) April 26, 2022

De otro lado, algunos familiares de las estudiantes venezolanas, muy preocupados, comentaron que las jóvenes después de lo sucedido se encuentran traumatizadas y con miedo de regresar al colegio, y por supuesto de tomar el autobús escolar y reencontrarse con su agresora.

A pesar de lo sucedido, Isabella ha expresado orgullosamente que no dejara de hablar en español. “A mí no me importa, yo voy a seguir hablando mi idioma, a mí no me importa si las personas son racistas”. manifestó. “No la quiero ver a ella ni a su hermano de nuevo”, agregó.

Mientras que su mamá dijo: “Esa es nuestra lengua materna, estoy muy orgullosa de ella y de su valentía”.

Una adolescente venezolana y su compañera de clases fueron “salvajemente” golpeadas por otra joven tras bajarse de un… Publicado por Diario El Tiempo C.A. en Lunes, 25 de abril de 2022

Los casos de racismo y xenofobia son recurrentes en el país

Ahora Mismo, informó anteriormente de otro caso de abuso e intimidación escolar que se presentó en el estado de la Florida, en contra de un niño venezolano acosado, quien fue brutalmente golpeado por uno de sus compañeros del transporte escolar de Freedom Middle School en Orlando, Estados Unidos.

Un menor venezolano llamado Mervin Alejandro Márquez, oriundo de Machiques de Perijá, estado #Zulia y residenciado en Orlando-#Florida, sufrió un brutal ataque por parte de otro menor, afroamericano de Black Lives Matter dentro de un autobús escolar. pic.twitter.com/yT7hiPRVwT — @Radiominuto790 (@Fredyandradea) February 15, 2022

