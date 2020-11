Kevin Peterson Jr. es UN hombre afroamericano de 21 años que fue asesinado a tiros por los ayudantes del Sheriff del condado de Clark la noche del 29 de octubre de 2020 en Hazel Dell, Washington.

Peterson fue identificado como víctima del tiroteo por Su novia y madre de su hijo, Olivia Selto, en Twitter. El amigo de Peterson, el artista Jake Thompson, también identificó al joven de 21 años como la víctima. Heavy se ha comunicado con Selto y Thompson para obtener más información sobre el tiroteo.

El Sheriff del condado de Clark, Chuck Atkins, organizó una conferencia de prensa el viernes, donde comenzó admitiendo que “hay muchas cosas sobre esta situación que no sé”.

“Aunque no he hablado con los policías involucrados en este asunto, estoy seguro de que están molestos por el desafortunado resultado de este encuentro”, dijo.

Atkins explicó los eventos de la noche anterior:

Justo antes de las 6:00 p.m. de anoche, los detectives del Grupo de Trabajo sobre Drogas de Clark / Vancouver estaban llevando a cabo una investigación de narcóticos en la cuadra 6800 de NE Hwy 99. Se produjo una persecución a pie en la que agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Clark perseguían a un hombre con un arma de fuego. La información que tengo es que al entrar en el parking de un banco, el hombre habría disparado contra los agentes. Los policías respondieron al fuego y el sujeto murió trágicamente. Tengo entendido que se vio el arma de fuego del hombre en el lugar.

Atkins dijo que la investigación la lleva un equipo independiente liderado por el Departamento de Policía de Camas.

VideoVideo related to joven negro de 21 años asesinado a tiros por la policía en washington 2020-10-31T21:22:56-04:00

Peterson estaba haciendo un FaceTime con su novia cuando ocurrió el tiroteo

VideoVideo related to joven negro de 21 años asesinado a tiros por la policía en washington 2020-10-31T21:22:56-04:00

Olivia Selto dijo a The Columbian que estaba hablando por teléfono con Peterson antes del tiroteo. Selto dijo que permaneció al teléfono con Peterson durante nueve minutos “hasta que la policía finalmente se acercó y colgó el teléfono”. Selto agregó: “Escuché sus últimas palabras y todo. Estoy devastada y obtendremos justicia por su injusta muerte”.

En una publicación de Twitter, Selto dijo que estaba haciendo un FaceTime con Peterson cuando ocurrió el tiroteo. Selto escribió en un otro tuit: “Kevin lo hizo todo por mí… no importa qué era o a qué hora, siempre venía cuando le pedía. Lamento cada discusión, por favor vuelve”.

En una entrevista con The Oregonian, el padre de Peterson, Kevin Peterson, dijo que las autoridades no le permitieron ver el cuerpo de su hijo hasta casi 12 horas después del tiroteo. Peterson se graduó de Union High School en Vancouver y se mudó a Portland durante la escuela secundaria, según The Oregonian.

El tiroteo ha provocado manifestaciones en la zona

The Clark County Sheriffs appear to be suiting up with helmets and batons. pic.twitter.com/fB0uKtNgpG — Cascadianphotog Media (@Cascadianphotog) October 30, 2020

Protestors are gathered in Vancouver, Washington The Columbian is reporting “An investigation into a shooting that involved Clark County sheriff’s deputies”https://t.co/25ANUeA0sI pic.twitter.com/99BFwpiYC0 — Sergio Olmos (@MrOlmos) October 30, 2020

KATU informó el 29 de octubre que “unas pocas docenas de manifestantes” se reunieron en el lugar donde Peterson fue asesinado. Un usuario de Twitter con el nombre de usuario @MacSmiff publicó varios vídeos y fotos del área cerca de la autopista 99. El usuario dijo que la familia de Peterson estaba en el lugar. También escribió que conoce a la hermana de la víctima y agregó: “Kevin Peterson tenía 21 años con una hija que aún no tiene ni 1. Ahora tiene que crecer sin padre porque los policías disparan regularmente a los negros por la espalda”.

VideoVideo related to joven negro de 21 años asesinado a tiros por la policía en washington 2020-10-31T21:22:56-04:00

The Columbian informó sobre cientos de asistentes a una vigilia el viernes por la noche por Peterson. El grupo se reunió en el parking del banco donde ocurrió el tiroteo, donde encendieron velas y dejaron mensajes para Peterson.

El periódico dijo que otro grupo se reunió en la calle después de la vigilia, ondeando banderas estadounidenses, banderas de “Blue Lives Matter” y banderas de apoyo al presidente Donald Trump. Amanda Cowan, fotoperiodista de The Columbian, documentó las reuniones de la noche con vídeos y fotografías en su cuenta Twitter.

A crowd gathered for a candlelight vigil for Kevin Peterson Jr. tonight at the U.S. Bank Hazel Dell. A raucous crowd of Trump supporters also gathered across the street. Here's a photo gallery: https://t.co/PmL5CPkH6F pic.twitter.com/gclHRnfhIl — AmandaCowanPhoto (@AmandaCowan10) October 31, 2020

I took this photo of KP a couple years ago at his parents wedding that I was lucky enough to photograph. I thought I’d share. Rest in paradise @_splashkp 🕊 pic.twitter.com/324hvaiQpM — Jake Thompson (@__27K) October 30, 2020

La última publicación de Peterson en Twitter fue el día de su muerte. Peterson publicó una foto de un par de zapatillas.

El abogado de derechos civiles Ben Crump asume el caso de Peterson

@AttorneyCrump words don’t explain how thankful I am to have you take our case. We WILL get justice. — liv (@liviiaselto) October 30, 2020

El abogado Ben Crump, que se especializa en casos de derechos civiles, acordó representar a la familia de Peterson en los procedimientos legales, según una publicación de Selto en Twitter.

“Las palabras de @AttorneyCrump no explican lo agradecida que estoy de que lleve nuestro caso. Obtendremos justicia” dice el tweet.

Un artículo de febrero de 2019 de Sojourners Magazine sobre Crump dice que contactar con él para que represente un caso “se ha convertido en el plan de emergencia de la familia afroamericana”. En los últimos años, el abogado ha representado a las familias de Trayvon Martin, Michael Brown y Breonna Taylor, entre muchos otros.