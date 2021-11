¿Quién era Joseph Rosenbaum, víctima del tiroteo de Kyle Rittenhouse?

Joseph Rosenbaum fue el primer hombre que fue asesinado a tiros por Kyle Rittenhouse en Kenosha, Wisconsin; también fue uno de los personajes más controvertidos discutidos durante el juicio.

Rittenhouse, de 18 años, fue declarado inocente por un jurado, de matar a tiros a Rosenbaum y Anthony Huber y herir a Gaige Grosskreutz, además de poner en peligro la seguridad de otros dos hombres. El jurado estuvo de acuerdo con el argumento de su equipo de defensa de que Rittenhouse disparó en defensa propia durante una noche de protestas y disturbios después del tiroteo de la policía contra Jacob Blake (el fiscal de distrito local autorizó al oficial en el tiroteo de Blake).

Rosenbaum es controvertido debido a su pasado, fue condenado por cargos relacionados con el abuso de menores, pero el juez Bruce Schroeder dictaminó que no se podía dar esa información a los jurados. También fue el foco de controversia por su comportamiento la noche del tiroteo; Numerosos testigos, incluso de la acusación, describieron a Rosenbaum como beligerante y en desacuerdo esa noche, además de estar involucrado en un incendio provocado en un contenedor de basura.

Tenga en cuenta que algunos de los videos de este artículo son gráficos e inquietantes.

Esto es lo que necesita saber:

1. Rosenbaum, que nació en Waco, Texas, tuvo una vida extremadamente turbulenta

Los registros judiciales del sistema judicial de Arizona, donde fue condenado en un caso relacionado con el abuso de menores, dan los antecedentes de Rosenbaum y lo describen como extremadamente problemático. Esos registros dicen:

Su padre, Johnny Cardwell, murió en 2002. Su madre Regina Rosenbaum vivía en Tucson. Tenía tres hermanos y dos hermanas.

Los registros judiciales dicen que a Rosenbaum se le pidió que abandonara la residencia de su madre, pero un conocido le permitió quedarse en su casa, al igual que su hermana y su prima. Mientras estuvo allí tuvo “contacto con sus hijos, los menores víctimas. Las cinco víctimas tienen edades comprendidas entre los nueve y los 11 años”.

Una madre notó una marca de quemadura en su hijo en 2002, y fue entonces cuando dijo que Rosenbaum lo abusó sexualmente.

Rosenbaum nació en Waco, Texas, de padres solteros y solo conoció a su padre dos veces. Su madre y su padrastro fueron dueños de una casa donde vivió la familia hasta que él tenía 6 años, dice el informe.

El informe dice que su madre “cometió falsificación” y estuvo “evadiendo la aplicación de la ley durante los próximos siete años”, por lo que la familia se mudó con frecuencia entre las ciudades de Texas y Tucscon, mudándose de tres a cuatro veces al año y viviendo con parientes.

Su padrastro era un alcohólico que abusó física y mentalmente de su esposa e hijos y no trabajaba. “Además, abusó sexualmente del acusado y de su hermano casi a diario entre los 10 y los 13 años”, dice el informe.

“El acusado fue violado, tocado en sus genitales, obligado a practicar sexo oral y obligado a ver a su padrastro abusar de su hermano”.

La madre dejó al padrastro cuando Rosenbaum tenía 13 años y no se enteró del abuso hasta que él se lo confió a ella a los 18 años.

Fue descrito como cercano a su madre y amigable con sus hermanos. Pero “toda su familia extendida está involucrada con el sistema de justicia penal de alguna manera, y muchos miembros de la familia participan en actividades de delitos menores”, dicen los registros judiciales.

A los 13 años, su madre entregó a sus hijos a las autoridades sociales, se entregó y fue a la cárcel durante dos años. De los 13 a los 16 años, Rosenbaum vivió en innumerables hogares y refugios colectivos, donde se escapaba y “era un problema disciplinario constante porque se negaba a escuchar o seguir las reglas”.

Disfrutó de la “prisa” o el “efecto natural” de meterse en problemas, dice el informe.

Se quedó en la calle durante varias semanas a los 18 años. Su madre y su abuela le pidieron que se fuera porque no seguiría las reglas. Estaba en clases de educación especial, tenía un trastorno por déficit de atención y fue suspendido por absentismo escolar. Mordió a un maestro y apuñaló a un maestro con un lápiz. Abandonó la escuela después de que encontraron marihuana en su mochila y comenzó a reclamar a la pandilla South Palo Verda, pero se describió que ya no estaba afiliada a ella.

A los 16 años, fue despedido de un restaurante de comida rápida después de dos semanas porque robó $240.

Cuando tenía 11 años, comenzó a consumir marihuana. A los 16, consumía metanfetamina, heroína, cocaína y LSD. A los 16 años, dejó las sustancias. Obtuvo dinero para las drogas “apresurando” y robando a la gente, dice el informe.

Le diagnosticaron trastorno bipolar a los 16 años.

El informe dice que tenía un “riesgo de reincidencia” que era de “gran preocupación para la comunidad”.

2. Rosenbaum cumplió condena en prisión en Arizona por un caso de abuso infantil y quedó en libertad bajo fianza por agresión en Wisconsin

Rosenbaum era un delincuente sexual registrado. En el momento de su muerte, estaba en el registro de delincuentes sexuales de Wisconsin por un caso de abuso de menores en Arizona.

Enfrentó 11 cargos en ese caso, pero fueron enmendados en un acuerdo de culpabilidad y Rosenbaum fue condenado por cargos enmendados. Según los registros judiciales en línea, Rosenbaum recibió 10 años de prisión el 12 de diciembre de 2002 por contacto sexual con un menor, y luego fue sentenciado a 2 años y 6 meses por contacto sexual con un menor relacionado con el mismo incidente de 2002.

Vea parte de la queja aquí.

Algunos de los cargos alegan violación anal y sexo oral con menores, masturbarse frente a un joven de 15 años, distribuir fotos de una mujer desnuda a un menor de 18 años y otros delitos similares. En un acuerdo de culpabilidad, fue declarado culpable de conducta sexual con un menor en segundo grado.

Rosenbaum fue condenado el 8 de agosto de 2016 por interferir con un dispositivo de monitoreo y fue puesto en libertad condicional de por vida en 2002. Sin embargo, según los registros judiciales, cometió violaciones mientras estaba en libertad condicional, incluido el uso de cannabinoides sintéticos y alcohol, no participar en el tratamiento de delincuentes sexuales. y acceder a materiales de orientación sexual que se consideren inapropiados.

Mientras estaba en prisión en Arizona, acumuló muchas violaciones.

En Wisconsin, siguió metiéndose en problemas con la ley.

Tenía casos penales abiertos, según los registros judiciales en línea de Wisconsin; uno fue por incumplimiento de fianza por delito menor y se presentó el 30 de julio de 2020. También tuvo casos de delito menor por agresión con un modificador de abuso doméstico y conducta desordenada (abuso doméstico).

Las condiciones de la fianza dicen: “No poseer ni consumir alcohol. * No poseer ni consumir sustancias controladas sin receta. Sin contacto, incluida la residencia, electrónica o de terceros con: Kariann S, Park Ridge Inn”.

3. Rosenbaum, que estuvo sin hogar durante un tiempo y conocido como “Jo Jo”, fue liberado del hospital el día del tiroteo.

Según NBC Chicago, Rosenbaum fue dado de alta de un hospital de Milwaukee el día de los tiroteos. Estaba allí para un intento de suicidio.

El testimonio indicó que llevaba una bolsa de hospital la noche del tiroteo y se la arrojó a Rittenhouse.

En un extenso perfil de Rosenbaum, The Washington Post dijo que él no “pertenecía a ninguno de los lados” de las protestas y disturbios. Fue su segundo intento de suicidio en un mes, informó el periódico, y agregó que la bolsa llevaba un “desodorante en barra, ropa interior y calcetín”, y señaló que Rosenbaum nunca había asistido a una protesta y estuvo en el lugar “casi por accidente”.

El testimonio indicó que trató de surtir su prescripción de medicamentos bipolares ese día, pero la farmacia estaba cerrada debido a los incendios provocados y los disturbios.

Según el Post, primero fue a ver a su prometida en una “habitación de motel barata”, pero había una orden de no contactar con ella, por lo que se fue. Llegó a Kenosha porque la madre de su hijo se mudó allí con la niña, pero él no tenía la custodia, según el Post, que dijo que encontró una nueva prometida, con quien vivió durante todo el invierno en una carpa, pasando días consiguiendo comidas gratis en restaurantes de comida rápida.

“Vivíamos del calor corporal del otro”, le dijo a The Post, describiendo a Rosenbaum, a quien llamó “Jo Jo”, como “simplemente tonto” y “te haría reír de la nada”.

Dormían detrás de contenedores de basura y luego terminaban en un motel barato pagado por el condado, donde Rosenbaum hacía “trabajos ocasionales”.

Cuando su prometida encontró pornografía en su teléfono, el Post informó que “Rosenbaum la golpeó en el cuerpo” y terminó en la cárcel. Intentó suicidarse.

“No estaba allí como alborotador o saqueador”, le dijo su prometida a The Post. “¿Por qué estaba él allí? No tengo respuesta. Me hago esa pregunta todos los días”.

Kariann Swart, la prometida de Rosenbaum, testificó ante el tribunal y los describió como personas sin hogar y viviendo en una tienda de campaña al principio. Ella dijo que Rosenbaum llegó a Kenosha desde Texas por su hija.

En el momento de su arresto en Arizona, Joseph Don Rosenbaum figuraba en la lista como de 5 pies y tres pulgadas de alto y 160 libras. Nació en Waco, Texas, estuvo desempleado durante tres años y fue descrito como un “trabajador de comida rápida”. También fue conocido como “Polvo”.

4. Los testigos describieron su comportamiento beligerante esa noche, incluido el uso de un insulto racial





Play



Joseph Rosenbaum begging, "Shoot Me NiQQA", before being shot. Sex Offender Joseph Rosenbaum begging for a confrontation, moments before being killed. Featuring Kyle Rittenhouse. 2020-08-29T05:41:39Z

Rosenbaum fue capturado en video usando un insulto racial e instando a la gente a “dispararle”. Durante el juicio, los testigos, algunos de los cuales testificaron para la acusación, lo describieron repetidamente como beligerante, agitado y metiéndose en peleas verbales. Fue visto con una cadena e involucrado en un incendio provocado en un contenedor de basura.

Esta exhibición fue presentada en la corte. Rosenbaum está a la izquierda, con una máscara azul.

Ryan Balch, un veterano de combate que testificó que vino a Kenosha para proteger la propiedad, estaba saliendo con Rittenhouse esa noche. Él testificó que Rosenbaum era “hiper-agresivo” y estaba “actuando de manera violenta”, diciendo que estaba arrojando piedras y estaba involucrado en iniciar incendios provocados.

Afirma que Rosenbaum amenazó a un grupo que incluía a Rittenhouse, diciendo: “Si los atrapo solos esta noche, los voy a matar”.

Jason Lackowski, otro veterano de combate allí, testificó que Rosenbaum estaba actuando “beligerantemente” y como un “idiota balbuceante”, pero dijo que no le tenía miedo.

JoAnn Fiedler, una mujer de Wisconsin que fue a Kenosha para proteger negocios, también testificó que Rosenbaum hizo una amenaza al grupo; Rittenhouse reiteró esto en el estrado.

5. Rosenbaum fue captado en videos

SCOOP: ⁦@HumanEvents⁩ has obtained both versions of the Kyle Rittenhouse drone video The low quality version provided to the defense And the HD version withheld by prosecutors Here is the low quality version: pic.twitter.com/FmkRWsgS2Y — Jack Posobiec ✝️ (@JackPosobiec) November 17, 2021

El tiroteo de Rosenbaum se captura en tres videos; un video de un ciudadano, un video de un dron y un video infrarrojo del FBI tomado desde un avión. Cada video muestra a Rosebaum persiguiendo a Rittenhouse, ganando terreno y luego recibiendo un disparo a corta distancia. Mira los videos del caso aquí.

Los fiscales sostuvieron que el video del dron mostraba a Rittenhouse apuntando con un arma primero a un hombre llamado Joshua Ziminski, que estaba armado con una pistola que disparó al aire un par de segundos antes de que Rittenhouse le disparara a Rosenbaum. Ziminski y Rosenbaum estaban cerca de los autos cuando pasó Rittenhouse. La defensa negó que Rittenhouse apuntara con el arma y pidieron que se anulara el juicio con prejuicio porque dicen que los fiscales les dieron una versión del video de menor calidad.

El juez permitió que el jurado considerara un argumento de provocación de la acusación; si creían que Rittenhouse apuntó con el arma primero, provocando a Rosenbaum, entonces creaba obstáculos adicionales para la autodefensa (tenía que demostrar que agotó todas las vías de escape y le dio a Rosenbaum un aviso adecuado de que estaba saliendo de la confrontación). El jurado no estuvo de acuerdo; descubrieron que actuó en defensa propia. Rosenbaum se había quitado la camisa y se la había atado alrededor de la cabeza.

Rosenbaum no tenía un arma, pero la defensa argumentó que Rittenhouse temía razonablemente que lo desarmara de su arma o lo sometiera a un gran daño corporal.

Video shows Rosenbaum chasing Rittenhouse, who was attempting to flee pic.twitter.com/BKUx3U2Vu0 — Cullen McCue (@CullenMcCue) November 2, 2021

El detective de la policía de Kenosha, Martin Howard, testificó que Rittenhouse gritó, “amistoso, amistoso, amistoso”, sobre cuando Rosenbaum comenzó a perseguirlo.

“Eso no disuadió al Sr. Rosenbaum de seguir intentando atacar a mi cliente, ¿verdad?” preguntó el abogado defensor Mark Richards a Howard. “Correcto”, dijo Howard, quien agregó que Rosenbaum estaba “ganando terreno gradualmente sobre el Sr. Rittenhouse”.





Play



Video Video related to ¿quién era joseph rosenbaum, víctima del tiroteo de kyle rittenhouse? 2021-11-20T20:17:25-05:00

Richie McGinniss, que corría detrás de Rosenbaum, y que es editor de video del Daily Caller, testificó que Rosenbaum Rosenbaum “se lanzó” hacia el arma de Rittenhouse y “tiró su ímpetu hacia el arma”, tratando de conseguirla.

“Para mí estaba muy claro que él (Rosenbaum) buscaba específicamente el arma porque ahí es donde fueron sus manos”, testificó McGinniss, demostrando la estocada. Dijo que Rittenhouse tenía su arma apuntando hacia abajo al principio, y Rosenbaum estaba “corriendo tan rápido como podía”.

“Parecía que se estaba lanzando hacia la parte delantera del arma”, testificó McGinniss. Dijo que Rosenbaum gritó que te jodan, sonando “muy enojado”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Pánico en aeropuerto de Atlanta por “disparos accidentales”: hay heridos