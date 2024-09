Colombiano se fracturó la columna tras saltar a un lago en Carolina del Sur

Una familia colombiana está pidiendo una visa humanitaria al gobierno de los Estados Unidos, para atender a un familiar quien sufrió un terrible accidente en aguas del lago Wylie en Carolina del Sur.

Los familiares de José Andrés Tabares Vargas, un joven de 26 años de edad, y residente en este país desde el 2022, imploran a la embajada de Estados Unidos les otorgue un visado de emergencia para poder asistir a su hijo medicamente luego de que este se fracturara la columna vertebral, en un accidente que sufrió el pasado 3 de agosto de 2024, cuando intentó realizar un clavado sobre aguas poco profundas del lago mencionado anteriormente.

Elizabeth Vargas, progenitora de José Andrés Tabares y quien vive actualmente en Italia, dijo que quiere acompañar a su hijo en estos momentos tan difíciles, ya que no tiene ningún otro familiar que pueda acompañarlo y cuidarlo dentro del país americano, ni de hacerse cargo de su hijita de cinco años.

“Inmediatamente a mí me avisaron del accidente, fui a la embajada en Italia, pero me negaron la visa. Estoy pidiendo una visa de emergencia porque mi hijo está completamente paralizado, no puede mover ni los dedos para llamar a una enfermera”, explicó Elizabeth Vargas, de acuerdo con ‘Caracol Radio’.

@noticiascaracol Un drama vive la familia de un joven colombiano que se debate entre la vida y la muerte en Estados Unidos luego de sufrir un grave accidente. Le piden a la embajada de ese país que les otorgue una visa urgente par poder viajar a asistirlo. Más en noticiascaracol.com ♬ sonido original – Noticias Caracol – Noticias Caracol

“No tenemos a nadie, a nadie. Yo necesito ir y por eso estamos buscando los medios para pedirle, implorarle a la Embajada americana, que me den esta visa humanitaria porque mi hijo necesita de mí”, comentó la madre.

La señora explicó que su hijo se fue el día domingo con sus compañeros al lago porque tenía descanso y allá se tiró de cabeza y había muy poca agua y cuando ya estaba allá en el agua dijo que no sentía nada.

José Andrés Tabares, fue llevado por sus amigos al centro médico Atrium Health Carolinas en Charlotte, Carolina del Norte, en donde permanece hospitalizado, con una prognosis de tetraplejia al quebrarse tres vertebras, intubado, solo y con un futuro desalentador al no poder volver a caminar. Según los médicos solo tiene un 10% de probabilidad de que lo pueda volver a hacer.

La hermana de José Andrés Tabares, Ana Sofía Tabares, también dio su declaración y dijo que desde la terrible noticia, viven en angustia, y que inclusive su mamá ha visto deteriorada su salud.

“A mi mamá le dio un infarto, a mí me tocó llamar una ambulancia y duró un día hospitalizada, mi mamá ahora anda con pastillas para la presión, calmantes porque está a nada de otro infarto”, dijo Sofia.

La señora Elizabeth, dijo que tras ser dada de alta por su infarto, se presentó a la embajada de los Estados Unidos para que le expidieran la visa, pero que esta le fue negada rotundamente. “Yo me presenté a los tres días en la Embajada de Italia y me negaron la visa. Me dijeron que me viniera para mi país y que pidiera ayuda aquí en mi país porque allá no podían hacer nada”, mencionó.

Por el momento la mamá de José Andrés Tabares solo puede establecer comunicación con él a través de videollamadas, aunque el solo puede mover sus ojos.

Según Noticias Caracol, la gravedad de la situación ha llevado a la clínica en la que está internado a emitir un documento dirigido a la Embajada de Estados Unidos, en el cual se solicita urgentemente la concesión de la visa para la madre debido al riesgo significativo de que José Andrés permanezca solo.

“Él está muy mal. Lo único que yo les pido encarecidamente a la Embajada de los Estados Unidos es que me den este timbre, porque yo quiero abrazar a mi hijo, por favor. Se lo suplico. Quiero volver a ver a mi hijo, se lo suplico”, añadió.

Ana Sofía Tabares, la hermana de José Andrés, también espera encontrarse con su hermano: “Nosotros lo necesitamos a él, me duele esta impotencia de no poder estar ahí con él abrazándolo. Yo necesito también estar con mi hermano y él también me necesita”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos