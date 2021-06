Jorge Masvidal comienza a provocar a su próximo rival: ¿Quién es?

El estrella welter de la UFC Jorge Masvidal cree que está cerca de volver a pelaer antes de que termine el año. Un posteo en sus redes sociales sugiere que el “Más Malo” de la UFC tenga en su radar a Leon Edwards. En ese posteo, Masvidal insinuó un enfrentamiento que tuvieron las dos estrellas en un evento de la UFC en Londres en el 2019.

Publicó: “Dimelo en mi cara…”.

Say it to my face 😉 #3pcanda 🥤

“Dimelo en mi cara” es la misma frase que usó Masvidal en su encontronazo con Edwards en el camerino hace dos años.

Masvidal fue interrumpido por Edwards mientras le daba una entrevista a la cadena ESPN. Masvidal se acercó a Edwards con sus manos detrás. Después Masvidal lanzó una combinaci’n de golpes del que se refirió a un “triple con soda”.





De acuerdo a USA Today, Masvidal le dijo a Edwards en ese momento, quien estaba alejando de Masvidal mientras hablaba, para que le dijeron lo que estaba diciendo en su cara.

Él dijo: “Así que le digo, ‘Dimelo en mi cara como un hombre.’ Los estás diciendo mientras de alejas de mi. Somos hombres… Erese un perdedor en la vida. A mi me vas a pegar. Así que le di un triple con una soda y salí de ahí.”

Las dos estrellas tienen asuntos pendientes por causa de ese enfrentamiento, pero no se han podido enfrentar aún.

Eso podría cambiar pronto.

Ambos peleadores necesitan combates

Masvidal ha perdido sus úlitmas dos peleas que justo fueron ante el campeó welter de la UFC Kamaru Usman. En la primera pelea, Masvidal duró los cinco asaltos contra el monarca de la categoría en UFC 251 en julio del 2020, pero Usman noqueó a Masvidal en la revancha en UFC 261 el pasado abril.

Mientras que Edwards derrotó a Nate Díaz por decisión unánime en UFC 263. El jamaiquino llegó a nueve victorias al hilo, pero no es el que sigue en línea para poder pelear por el título.

De acuerdo a la presidente de la UFC 0Dana White, Umsan tendrá como a su próximo rival a Colby Covington. Esa pelea no se ha anunciado de manera formal, pero la mayoría de That fight hasn’t been formally announced yet, pero la mayoría de expertos esperan que ocurra antes de terminar el año.

Así que con Usman enfrentando a Covington esto significa que Edwards queda sin pelea. Así que lo más lógico para el peleador radicado ahora en Inglaterra es conseguir la mejor opción disponible: Masvidal.

Masvidal no es campeón de las 170 libras, pero es uno de los peleadores más populares en el deporte.

En ese aspecto, Edwards tomaría el mismo camino que tomó para enfrentar a Díaz. Tiene sentido porque es una pelea importante y le ayuda a darle un enfoque a Edwards que normalmente no estaría ahí.

Esto sería el caso que Edwards decidiera no pelear y esperar por su oportunidad por el título.

De acuerdo a Masvidal, Edwards aún tendrá que demostar algo en el octágono.

El peleador estadounidense recientemente habló con los medios y dijo que no ve nada especial de parte de Edwards tras verlo derrotar a Díaz.

De acuerdo a MMA Junkie, Masvidal dijo: “Sigue pidiendo más dinero y más cosas, pero no es un noqueador, no es un peleador. Estaba ganando feliz y contento, pero no quería arriesgar y liquidar la pelea. Por eso creo que no está en la posción que quiere estar. Él no está saliendo y peleando cada segundo que cada minuto. Es muy habilidoso, pero no tiene esa garra, esa intensidad de ir y ganarle a los mejores de la manera que debe hacerlo”

