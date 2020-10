Policía de Texas asesina a joven afroamericano: ¿Por qué mataron a Jonathan Price?

Jonathan Price era un hombre de Texas que fue asesinado a tiros en una gasolinera, por un oficial de policía de Wolfe City. La familia de Price dice que el joven de 31 años estaba tratando de frenar una pelea entre un hombre y una mujer antes de que llegaran los oficiales, según el abogado Lee Merritt. Price era un miembro querido de la comunidad de Wolfe City, donde creció, y trabajó como empleado de la Ciudad y como entrenador físico, dijeron sus amigos y familiares en redes sociales.

El tiroteo ocurrió el sábado 3 de octubre por la noche en la gasolinera Exxon y la tienda Kwik Chek, en la calle Santa Fe en Wolfe City, informó WFAA.

“En Wolfe City, era conocido como un héroe local. Orador motivacional, entrenador, atleta profesional y defensor de la comunidad; era muy querido por muchos”, dijo Merritt en Facebook, al hablar sobre Price. “He hablado con la familia y he aceptado hacer todo lo necesario para que se haga justicia con JP”.

Merritt dijo que Price había intervenido en un incidente de violencia doméstica antes de que lo mataran.

Wolfe City se encuentra en el condado de Hunt en el noreste de Texas y es el hogar de unas 1.400 personas. La ciudad está ubicada a unas 15 millas al norte de Commerce, Texas, y a unas 70 millas al norte de Dallas. Los funcionarios de la ciudad solo han publicado una breve declaración sobre el tiroteo y no han comentado nada públicamente ni han celebrado una conferencia de prensa para abordar preguntas sobre lo sucedido.

El oficial que mató a Price fue puesto en licencia administrativa. No se ha revelado el nombre del uniformado.

Esto es lo que se sabe sobre su muerte hasta ahora:

La familia de Price dice que él “levantó la mano” y estaba tratando de explicar qué estaba pasando antes de que lo golpearan con una pistola Taser y lo mataran a tiros cuando la policía “percibió una amenaza”, según su abogado.

Merritt dijo en Facebook que Price, “notó que un hombre agredía a una mujer e intervino. Cuando llegó la policía, me dijeron, levantó las manos e intentó explicar lo que estaba pasando. La policía le puso armas Taser y cuando su cuerpo convulsionó por la corriente eléctrica, “percibieron una amenaza” y lo mataron a tiros”.

La policía no ha publicado su versión de los hechos antes y después del tiroteo y las autoridades han dicho que esos detalles no están disponibles para hacerse públicos en este momento, porque el incidente sigue bajo investigación. Aún no se sabe si el tiroteo y lo que lo condujo fueron captados en el video de vigilancia de la gasolinera, o si los oficiales involucrados en el tiroteo llevaban cámaras corporales o tenían cámaras en el tablero de sus vehículos.

Según eParisExtra News, el tiroteo ocurrió alrededor de las 8:25 p.m. El sitio de noticias informa que Price recibió un disparo en el pecho y fue llevado al Centro Médico Regional Hunt en ambulancia y declarado muerto allí.

La madre de Price, Marcella Louis, le dijo a WFAA que estaba en la cama cuando recibió una llamada sobre el tiroteo. Louis le dijo a la estación de noticias que corrió a la estación de servicio. “Y no me dejaron acercarme a mi bebé. Solo quería tomar su mano y no me dejaron hacer eso. Solo quería arrastrarme hasta allí”, le dijo la madre a WFAA, y agregó que no le sorprendía que su hijo hubiera intervenido en una pelea.

“Eso es lo que siempre hizo, trató de ayudar a los demás. Le enseñé eso todos los años”, agregó la mujer.

Los testigos le dijeron a WFAA que un hombre y una mujer estaban discutiendo y Price intervino. Fue agredido por el hombre y cuando llegó la policía, los agentes usaron una pistola Taser sobre Price, dijeron testigos a la estación de noticias.

Price se graduó de Wolfe City High School antes de estudiar en Sam Houston State University y Hardin-Simmons University y luego regresó a su ciudad natal.

Según su página de Facebook, Price creció en Wolfe City y se graduó de Wolfe City High School. Luego estudió en Sam Houston State University y Hardin-Simmons University antes de regresar a su ciudad natal.

Price inició un negocio de entrenamiento personal, Repetitive Reps, y trabajó para Wolfe City en su departamento de obras municipales, según su perfil de Facebook. En su página de Facebook, puso su nombre como “Coach Price”, y muchos en la comunidad dijeron que lo conocían de esa manera, según sus publicaciones.

Price cumpliría 32 años el 3 de noviembre. En junio, Price escribió en Facebook sobre la tensión en torno a la raza y la policía. “Hubo momentos en que debí haber sido detenido por exceso de velocidad, citaciones pendientes, registro desactualizado, quedarme dormido en un semáforo en rojo antes de llegar a mi garaje en el centro de Dallas después de una larga noche de fiesta. Pasé una prueba de sobriedad después de irme de un bar en Wylie, Texas por 2 policías blancos y aún así me dejaron conducir hasta donde me dirigía, y por cierto, consideran que Wylie, Texas es MUY racista. Nunca tuve ese tipo de ENERGÍA de parte de po-po (manera coloquial de llamar a la policía)”.

El joven añadió: “No digo que las vidas de los negros no importen, pero no te olvides de las tuyas o de tus experiencias a través del crecimiento/’despertar'”.

El ex jugador de la MLB Will Middlebrooks dijo que Price era su amigo de la infancia y dice que la muerte a tiros de Price fue “puramente un acto de racismo”.

Middlebrooks, quien jugó béisbol profesional con los Medias Rojas de Boston, los Padres de San Diego, los Cerveceros de Milwaukee y los Rangers de Texas de 2012 a 2017, dijo que jugó T-ball con Price y que crecieron juntos en Wolfe City.

Middlebrooks escribió en Facebook que la muerte de Price fue “puramente un acto de racismo“.

¿Ven esta cara? Este es el rostro de uno de mis amigos de la infancia. El rostro de mi primer compañero de equipo favorito. El rostro de un buen hombre. Pero, lamentablemente, es el rostro de un hombre a quien le quitaron la vida anoche con las manos en el aire, mientras un policía de un pequeño pueblo del este de Texas lo mató a tiros. ¿Por qué? Porque estaba tratando de parar una pelea en una estación de servicio… por alguna razón fue señalado. Te dejaré hacer los cálculos. Esta vez no hay excusas… “era un criminal” … No, esta vez no. “Se resistió al arresto, solo obedece a la policía”. No, eso tampoco funciona esta vez. Esto fue puramente un acto de racismo. Punto. Entonces, para todos los que piensan que todo esto es pura mie…, deben revisarse a ustedes mismos”, comentó el exdeportista.

Middlebrooks agregó: “Estoy enfermo. Tengo el corazón roto … y estoy furioso. Te quiero, JP. Te veo cuando te vea hermano”.

En un video de Facebook, Middlebrooks dijo que él y Price fueron a la escuela primaria juntos y que era muy cercano a la familia y amigos de Middlebrooks. “Sabemos lo especial que era como ser humano y esta es una pérdida muy, muy difícil para todos nosotros en muchos niveles diferentes”, dijo Middlebrooks.

Cuando se le preguntó en Twitter por qué Middlebrooks estaba seguro de que el tiroteo fue un “acto de racismo”, respondió: “Mi amigo trató de detener una pelea entre un hombre y una mujer en una gasolinera, porque así es como nos criaron. No pongas tus manos sobre una mujer. Sin embargo, fue señalado en la pelea, disparado y asesinado… desarmado… sin arma… solo su color de piel. …estoy seguro… también lo están todos los demás en ese pueblo predominantemente blanco de 1400 personas, incluidos mis amigos, que son blancos, que estaban con él cuando sucedió… ahora no es el momento de atacarme con mensajes como estos”.

La madre de Middlebrooks, Julie Procell Middlebrooks, tuiteó: “Estamos conmocionados, devastados y enojados … Jonathan era uno de NUESTROS hijos. Tú también eras mi hijo. Todos los chicos de Wolfe City”.

Middlebrooks ha iniciado una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para la familia de Price. “Este dinero se destinará a su memorial y funeral. El solo hecho de poder quitar esta carga de las manos de la familia en duelo es lo menos que podemos hacer. Gracias. Mucho amor”, escribió Middlebrooks en la página.

Los tributos hacia el joven por parte de los miembros de la familia y de la comunidad de Wolfe City han aparecido desde su muerte.

Kyle Sanders, un residente de Wolfe City que estaba al otro lado de la calle de la escena del tiroteo, le dijo a WFAA sobre Price: “Todos lo amamos y pensamos muy bien de él y en el tipo más agradable que jamás hayas conocido. Estamos todos devastados, conmocionados, realmente no sabemos qué hacer ni adónde ir desde ahí”. Agregó a la estación de noticias que Price era un “pilar de la comunidad”.

April Louis, la hermana de Price, le dijo a WFAA: “Todo el mundo amaba a Jonathan. Todos. Negros, blancos, mexicanos, no importa”. Dijo que su hermano era un “bebé milagroso”.

Dale Trompler, quien entrenó a Price en el equipo de fútbol americano Wolfe City High School Wolves, tuiteó: “No tengo palabras. Jonathan Price dejó una huella innegable en mi vida y estará en mi corazón para siempre. Pasamos por muchas cosas juntos y tuve el honor de verlo florecer de niño a hombre. Se mantuvo en contacto mucho después de que terminó mi tiempo de trabajo conmigo y fue mi mayor apoyo en todo lo que he hecho. Te amo hombre, más de lo que creías. RIP mi hermano, 5″.

Trompler agregó: “Para mi ‘familia’ de WC, sufro con ustedes. El vínculo que todos tenemos es tan especial para mí. Sepan que estoy aquí si me necesitan y los amo a todos”.

Jonathan Price lost his life last night by doing the right thing. Everything I have heard about Jonathan is amazing. Please have his family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/MBgLmZmmve — Teresa Riley (@TeresaRFox4) October 4, 2020

Los Texas Rangers dijeron en un comunicado el domingo: “A pedido del Departamento de Policía de Wolfe City, se les ha pedido a los Texas Rangers que investiguen a un oficial involucrado en el tiroteo”. La agencia de policía estatal es parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas y a menudo se le ha encomendado la tarea de realizar investigaciones independientes sobre tiroteos policiales.

El Departamento de Policía de Wolfe City solo tiene tres oficiales, incluido el jefe de policía Matthew Martin, el sargento Jarred Hayes y el oficial Shaun Lucas, según el sitio web del departamento. Las autoridades no han identificado públicamente al oficial que disparó y mató a Price. Martin y el alcalde de la ciudad de Wolfe, Sharion Scott, no han comentado sobre el tiroteo. El Departamento del Sheriff del condado de Hunt también respondió a la escena, pero el alguacil Randy Meeks le dijo al Greenville Herald-Banner que ninguno de sus agentes estuvo envuelto en el hecho.



En Facebook, la página del gobierno de Wolfe City publicó una breve declaración el 4 de octubre que decía: “El 3 de octubre de 2020, un oficial estuvo involucrado en un tiroteo ocurrido en Wolfe City. El oficial ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación de este asunto por parte de los Texas Rangers. No hay más información disponible para su publicación en este momento”.

