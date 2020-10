¿Quién es el policía acusado de matar a Jonathan Price en Texas? Todo lo que necesitas saber.

Shaun Lucas es un oficial de policía blanco en Wolfe City, Texas, que ha sido acusado de asesinato en la muerte a tiros de Jonathan Price, quien era negro. Price, de 31 años, fue baleado a muerte por Lucas, de 22 años, el sábado 3 de octubre, después de que Price intervino en una disputa doméstica entre un hombre y una mujer en una gasolinera en la pequeña ciudad del noreste de Texas, dice su familia.

El tiroteo fue investigado por los Rangers de Texas, una agencia de policía estatal y parte del Departamento de Seguridad Pública del estado. Lucas fue acusado de asesinato el 5 de octubre, según un comunicado de prensa del DPS obtenido por Heavy (sitio hermano de AhoraMismo.com)

Lee Merritt, abogado que trabaja con la familia de Price, dijo en Twitter después del arresto de Lucas: “esto no ocurrió lo suficientemente rápido. Debió haber sucedido el día en que asesinó a JP. John debería estar aquí. Este es el primer paso. Busquemos la justicia.”

Price, un nativo de Wolfe City, una antigua estrella deportiva de la secundaria y un empleado de obras públicas de la ciudad que también dirigía su propio negocio de entrenamiento personal, era querido en la comunidad, según su familia y amigos. Ha recibido un gran apoyo en las redes sociales y en una vigilia celebrada el lunes por la noche antes del arresto de Lucas, y muchos piden justicia para Price.

“En Wolfe City, era conocido como un héroe de la ciudad natal. Orador motivacional, entrenador, atleta profesional y defensor de la comunidad, que fue muy querido por muchos”, dijo Merritt en Facebook sobre Price. Wolfe City es el hogar de unas 1,400 personas y está situado a unas 15 millas al norte de Commerce, Texas, y a unas 70 millas al norte de Dallas. Los funcionarios de la ciudad y del departamento de policía no han comentado más allá de una breve declaración diciendo que los Rangers de Texas estaban investigando y el oficial, ahora identificado como Lucas, había sido puesto en licencia administrativa.

Esto es lo que necesitas saber sobre el oficial Shaun David Lucas y la muerte de Jonathan Price:

1. La familia de Price dice que Lucas descargó una pistola Taser mientras Price tenía sus manos en el aire y luego le disparó cuando su cuerpo reaccionó a ser aturdido



Según el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Lucas respondió a las 8:24 p.m. a una “llamada de perturbación” en el bloque 100 de la calle Santa Fe por una “posible pelea en progreso”. Testigos han dicho que el tiroteo ocurrió en la gasolinera Exxon y en la tienda de conveniencia de Kwik Chek.

Los Rangers de Texas dijeron en el comunicado: “Lucas hizo contacto con un hombre, identificado más tarde como Jonathan Price, de 31 años, quien supuestamente estaba involucrado en el disturbio. El oficial Lucas intentó arrestar a Price, que resistió con una postura no amenazante y comenzó a alejarse. El oficial Lucas desplegó su Taser, seguido por su arma de servicio. Se notificó al EMS y Price fue transportado al Hospital Regional Hunt, donde más tarde murió.”

Según el comunicado de prensa, “la investigación preliminar indica que las acciones del oficial Lucas no fueron objetablemente razonables”. La policía dijo que la investigación llevó a la acusación de asesinato. “No se está divulgado información adicional en este momento.” No se sabe si el disparo fue grabado en video, ya sea video de vigilancia en la gasolinera o por la cámara de tablero de control de la policía o cámara de cuerpo.

Merritt, el abogado que trabaja con la familia de Price, dijo en Facebook el domingo que Price, “notó a un hombre agredir a una mujer e intervino. Cuando la policía llegó, me dijeron, levantó las manos e intentó explicar lo que estaba pasando. La policía le disparó a él y cuando su cuerpo convulsionó por la corriente eléctrica, ellos ‘percibieron una amenaza’ y le dispararon hasta la muerte.”

Dos testigos, amigos de Price, dijeron a Alex Rozier, de la WFAA, que la pareja involucrada en la disputa doméstica era blanca. Los amigos de Price le dijeron a Rozier que los tres iban a la tienda de conveniencia de la gasolinera para comprar cigarrillos y vieron a la pareja discutiendo afuera. Según Rozier, los dos hombres dijeron que Price intervino y que impidió que el hombre “golpeara” a la mujer.

Dijeron que para cuando Lucas llegó, el incidente había terminado, pero el oficial “se dirigió a Jonathan, el oficial no fue tras el hombre que discutía con la mujer” en el incidente de violencia doméstica, dijo Rozier. Los testigos le dijeron a Rozier que el oficial usó su Taser contra Price y luego le disparó mientras Price estaba a unos 8 yardas. El oficial esposó a Price después de que le dispararon, Rozier tuiteó.

#NEW I just spoke with the two men who arrived at the gas station with #JonathanPrice when he was shot and killed by a #WolfeCity Police Officer. They did not want their names released but this is their account of the incident. pic.twitter.com/KVqh1n64qd — Alex Rozier (@RozierReports) October 6, 2020

Según eParisExtra News, Price recibió el disparo en el pecho. Su madre, Marcella Louis, le dijo a la WFAA que llegó a la escena después de haber sido contactada sobre el tiroteo.

“No me dejaron acercarme a mi bebé. Solo quería sostener su mano y no me dejaron hacer eso. Solo quería llegar a el”, dijo a la WFAA, añadiendo que no se sorprendió de que su hijo hubiera intervenido en una pelea. “Eso es lo que siempre hizo, trató de ayudar a otros. Le enseñé eso todos los años”.

2. Lucas, que tiene 4 infracciones de tráfico en su historial, está detenido en la cárcel del condado de Hunt bajo una fianza de $1 millón

Shaun David Lucas is in custody for the murder of #JonathanPrice. His bond has been set at $1,000,000.00 This didn’t happen quickly. It should happened the day he murdered JP. John should still be here. This is step one. Let’s see it through to justice. pic.twitter.com/ydC124MYbG — S. Lee Merritt, Esq. (@MeritLaw) October 6, 2020



Lucas está detenido en el Centro de Detención del Condado Hunt con una fianza de $1 millón después de haber ingresado la noche del lunes 5 de octubre. No está claro cuándo se presentara en el tribunal por primera vez. Tampoco está claro si ha contratado a un abogado que podría comentar en su nombre y Heavy no pudo ponerse en contacto para comentarios antes de su arresto.

Los registros en línea muestran que Lucas ha tenido cuatro encuentros previos con la ley. En junio de 2018, recibió una multa en el Condado de Hunt por un delito menor por el uso de materia en las ventanas (material de revestimiento de vidrio). En enero de 2016, fue acusado y multado $227 por exceso de velocidad en Rockwall, Texas. También fue citado en Rockwall en febrero de 2016 por otra falta menor, al violar una restricción de la licencia de conducir, y fue multado con $177. En julio de 2017 fue citado de nuevo con un delito menor en Rockwall por exceso de velocidad y pagó una multa de $227.

El padre de Price, Junior Price, habló en una vigilia el lunes por la noche antes del arresto de Lucas, según CBS DFW, y dijo: “Quiero ver lo que le toca al hombre… lo que se merece por matar a mi hijo.”

3. Lucas es uno de 3 oficiales que trabajan para el Departamento de Policía de la Ciudad de Wolfe y los residentes dicen que no es del pequeño pueblo de Texas

Lucas es uno de los tres únicos agentes de policía que trabajan para el Departamento de Policía de la Ciudad de Wolfe. Los otros dos oficiales son el jefe de policía de la ciudad, Matthew Martin, y el sargento Jarred Hayes. No está claro cuánto tiempo ha trabajado Lucas, de 22 años, para el Departamento de Policía de la Ciudad de Wolfe. Los detalles sobre su historial de personal mientras estaba en la fuerza tampoco han sido liberados y no está claro si previamente se ha enfrentado a quejas o ha estado involucrado en incidentes de uso de la fuerza.

A diferencia de Price, Lucas no es bien conocido en la pequeña ciudad de Wolfe City, según los mensajes en las redes sociales de los residentes. Lucas no creció en la ciudad de Wolfe. Los registros de la cárcel muestran que vive en Greenville, Texas, a unos 20 kilómetros de donde ocurrió el tiroteo. Los registros públicos muestran que ha vivido allí desde 2018.

Lucas ha vivido anteriormente en Lone Oak, Forney, Corpus Christi y Rockwall, Texas, según los registros públicos. Vivió en Rockwall de 2007 a 2016.

Martin no ha comentado sobre el tiroteo, pero Merritt le dijo a CBS DFW que habló con el jefe, quien le dijo que vio el video del tiroteo y que “no estaba contento con lo que vio”.

4. Price es recordado como un pilar de la comunidad en Wolfe City

Price, que habría cumplido 32 años en noviembre, creció en Wolfe City y se graduó en Wolfe City High School, según su perfil en Facebook. Estudió en la Universidad Hardin-Simmons, donde jugó fútbol una temporada, y en la Universidad Estatal Sam Houston, antes de regresar a su ciudad natal y trabajar para la ciudad en su departamento de obras municipales. También fundó una compañía de entrenamiento personal, Repetitive Reps, y era conocido en la comunidad como “Coach Price”.

Kyle Sanders, residente de Wolfe City, dijo que Price era un “pilar de la comunidad”. Añadió: “Todos lo amamos y hablamos tan bien de él y era el tipo más agradable que jamás podrías conocer. Todos estamos devastados, conmocionados, no sabemos realmente qué hacer ni a dónde ir desde aquí.”

Su amigo de infancia, el ex tercer jugador de base de la MLB, Will Middlebrooks, inició una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia de Price a pagar su memorial y funeral.

Middlebrooks escribió en Facebook que la muerte de Price era “un acto puramente racista”. Dijo en su post:

¿Ves este rostro? Este es el rostro de uno de mis amigos de la infancia. El rostro de mi primer compañero de equipo favorito. El rostro de un buen hombre. Pero desafortunadamente es el rostro de un hombre cuya vida le robaron anoche con sus manos en el aire, en un pequeño pueblo al Este de Texas donde un policía le disparó a muerte. ¿Por qué? Porqué estaba tratando de romper una pelea en una gasolinera…por alguna razón fue señalado. Te dejaré hacer la cuenta. Esta vez no hay excusas…’¿era un criminal?’… No, no esta vez. ‘Se resistió al arresto, solo obedece a los policías’. No esa tampoco funciona esta vez. Esto fue un acto puramente racista. Punto. Así que, para todos los que piensan que esto es una pendejada, necesitan verificarse.

Middlebrooks añadió en Twitter, “Mi amigo trató de parar una pelea entre un hombre y una mujer en una gasolinera, porqué así fue como nos criaron. No se le pone la mano a una mujer. Sin embargo, fue señalado en esta disputa, baleado y asesinado… desarmado… sin arma… solo por su color de piel… Estoy seguro de ello… así que todo el mundo en esa ciudad predominantemente blanca, de 1,400 habitantes… incluyendo a mis amigos, que son blancos, que estaban con él cuando sucedió… ahora no es el momento de venir a mí con pendejadas como esta. Den un paso atrás.”

5. Lucas enfrenta de 5 a 99 años en prisión si es encontrado culpable

MORE: Statement from DPS Texas Rangers in their arrest of Wolfe City police officer Shaun Lucas for the murder of #JonathanPrice. pic.twitter.com/TI0KY1LAlO — Jason Whitely (@JasonWhitely) October 6, 2020

Lucas ha sido acusado de asesinato y enfrenta de 5 a 99 años en prisión si es encontrado culpable.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública, “la investigación está siendo realizada por los Rangers de Texas, con la cooperación del Departamento de Policía de la Ciudad de Wolfe y la Fiscalía del Distrito del Condado de Hunt”.

Los Rangers de Texas han investigado otros casos de alto perfil que involucran tiroteos policiales en Texas en los últimos años. Los Rangers llevaron a cabo la investigación del tiroteo de Botham Jean, un hombre de Dallas que fue asesinado en su propio apartamento por la agente de policía de Dallas fuera de servicio, Amber Guyger, en 2018. Guyger, vecino de Jean, fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a 10 años de prisión en octubre de 2019. Será elegible para libertad condicional después de servir 5 años.

En abril de 2017, otro oficial del área de Dallas, Roy Oliver, que trabajaba para el Departamento de Policía de Balch Springs, fue acusado de asesinato en la muerte de Jordan Edwards, un niño de 15 años que fue asesinado por Oliver cuando el oficial respondió a una queja por una fiesta escandalosa. Oliver fue declarado culpable de asesinato en 2018 y fue sentenciado a 15 años de prisión.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com