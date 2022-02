Oficial de Universidad en Indiana acusado de brutalidad policial contra estudiante negro [VIDEO]

Jon Selke es un oficial de policía de la Universidad de Purdue en Indiana que fue capturado en un video viral durante un incidente en la nieve con el estudiante Adonis Tuggle. Puedes ver el video más adelante en este artículo.

John Cox, jefe de policía de la Universidad de Purdue, escribió en un comunicado que la policía de la Universidad de Purdue “se enteró el viernes por la noche (4 de febrero) de un incidente que ocurrió esa noche que involucró a un oficial de policía de Purdue que respondió a una llamada urgente de un tercero después de nuestra comunidad ‘vio algo, dijo algo’ al guía de seguridad del campus. La persona que llamó dijo que parecía que una mujer estaba retenida en contra de su voluntad cerca de Horticulture Drive”.

The Exponent nombró al oficial como Selke y dijo que está de licencia y que el departamento ha recibido amenazas de muerte.

La Universidad de Purdue se encuentra en West Lafayette, Indiana.

Esto es lo que necesita saber:

El video, que Tuggle publicó en su página de Instagram, muestra al oficial encima del estudiante sobre la nieve.

“Retroceda”, dice el oficial en el video.

“Me estás lastimando”, dice el estudiante.

“Has sido irrespetuoso todo este tiempo, hermano”, dice.

El oficial le dijo a una mujer que la electrocutaría. “Me estás asfixiando”, gritó el estudiante.

“Quítale el codo del cuello”, gritó una mujer.

La leyenda del video de Instagram del estudiante de la Universidad de Purdue, Adonis Tuggle, dice:

¡¡¡NECESITO AYUDA!!! Comparta esto con tantas personas como sea posible y difunda la noticia. El oficial Jon Selke de la policía de Purdue me golpeó repetidamente, me dio un codazo en la cara, me aplastó la cara contra la nieve y me estranguló con el codo mientras me tenía clavado al suelo todo el tiempo. La policía de Purdue se niega a darme imágenes de la cámara corporal y concluyó que el oficial Selke “no hizo nada malo”. Ayúdame a obtener justicia y responsabilizar a este hombre. #blacklivesmatter#blackhistorymonth