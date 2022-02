John Painter: Homenaje al oficial de policía de Bridgewater College asesinado

John Painter fue uno de los dos agentes de la ley de Bridgewater College que fueron asesinados a tiros durante un incidente con un tirador activo en el campus de la universidad en Virginia. Painter y oficial de seguridad J.J. Jefferson, el otro oficial que perdió la vida, fue recordado como un héroe que dio su vida mientras trabajaba para proteger a los estudiantes.

Painter fue un exjefe de policía en el área que fue recordado por su servicio y dedicación.

“Muy agradecido de que mi hijo y sus amigos estén a salvo. Siempre estaré agradecido con el Oficial J.J. Jefferson y el oficial John Painter, quienes perdieron la vida hoy protegiendo a los niños en Bridgewater College. Oraciones por sus familias y todos los involucrados en la tragedia de hoy”, escribió una mujer en Facebook.

En noviembre, Painter compartió un gráfico en Facebook que decía: “Si se quiere frenar el crimen violento, solo la víctima prevista puede hacerlo. El delincuente no teme a la policía, y no teme ni al juez ni al jurado. Por lo tanto, lo que se le debe enseñar a temer es a su víctima”.

El sospechoso ahora está bajo custodia, pero no ha sido nombrado, escribió el Colegio. Un oficial de la ley del campus (Painter) y un oficial de seguridad del campus (Jefferson) recibieron disparos, confirmó la policía estatal de Virginia.

El presidente de Bridgewater College escribió en un comunicado publicado en la página de Facebook de la universidad que los dos oficiales habían muerto.

El motivo no está claro.

1. Painter y Jefferson eran conocidos como el ‘dúo dinámico’

El presidente de Bridgewater College publicó una declaración en Facebook. En él, describió a los dos oficiales como muy cercanos.

“Estos oficiales eran amigos cercanos, conocidos por muchos de nosotros como el ‘dúo dinámico’. John fue el padrino de J.J. en su boda este año. Fueron amados por los estudiantes, profesores y personal. Sufro por sus familias y seres queridos, como sé que todos lo hacemos”, dijo el presidente de Bridgewater College, David Bushman, en el comunicado.

Los informes de tirador activo se comunicaron por primera vez a los estudiantes y profesores a través de una alerta de emergencia el 1 de febrero de 2022.

“Informes de tirador activo en el campus. Refugio en el lugar”, tuiteó Bridgewater College en una de sus primeras alertas.

Bridgewater College luego dio detalles adicionales:

Alrededor de las 13:20 1 de febrero La policía de Bridgewater College, la policía de la ciudad de Bridgewater, @VSPPIO, la oficina del alguacil del condado de Rockingham, @HarrisonburgPD, la oficina del alguacil de Augusta, la policía de la ciudad de Dayton, el FBI y @VirginiaDWR respondieron a un informe de un tirador activo en el campus de BC. Los informes iniciales llegaron de que 2 oficiales habían recibido disparos y el sospechoso armado había huido. Las fuerzas del orden público estatales y locales respondieron de inmediato e iniciaron una operación de búsqueda masiva del sospechoso. A las 13:55 el tirador masculino fue detenido. Investigación en curso.

La universidad finalmente dio un “todo despejado”. No se dieron a conocer de inmediato más detalles sobre cómo se desarrollaron los tiroteos.

2. Painter fue recordado como un “gran hombre” y un “gran representante de la ley”

Painter tuvo una larga carrera en la aplicación de la ley. Según LinkedIn, Painter fue jefe de policía de Town of Grottoes durante años. Antes de eso, se desempeñó como sargento de policía y oficial de la fuerza Grottoes. También fue anteriormente oficial de policía de la policía de Elton. El Daily News Record informó que Painter se retiró del puesto de Grottoes en 2019. El directorio de Bridgewater enumera su título actual como oficial de policía del campus de la universidad.

Un tributo publicado en Facebook decía:

Es con gran pesar que, como muchos, comparto esta publicación en memoria de un gran hombre, amigo, compañero de trabajo y, más notable, un gran representante de la ley. El Jefe John Painter dedicó su tiempo y lealtad al Pueblo de Grottoes, y dio su VIDA para servir y proteger a los estudiantes y ciudadanos de Bridgewater. Estos son solo algunos de los muchos recuerdos que me gustaría compartir y que siempre atesoraré.

Los informes del tirador activo llegaron la tarde del 1 de febrero de 2022. El motivo aún no está claro.

“Me han informado sobre la situación en Bridgewater College. El tirador está bajo custodia y la policía estatal y local está en la escena. Continuaré monitoreando la situación junto con las fuerzas del orden”, tuiteó el gobernador Glenn Youngkin.

3. Painter fue descrito como dejando un legado de ‘verdadera diligencia’ y corazón

El alcalde de Grutas, Jo Yeso, recordó a Painter en un extenso homenaje. El alcalde escribió:

Con gran tristeza y pesar en el corazón lamentamos colectivamente la trágica pérdida del jefe de policía jubilado de The Town of Grottoes durante 18 años, el jefe John Painter, quien murió en el cumplimiento de su deber, sirviendo a todos, como lo hizo tan bien, mientras de turno en el campus de Bridgewater College. Chief Painter deja un legado de verdadera diligencia, corazón, honor y liderazgo dentro de nuestra comunidad. El Jefe de Pintura era gentil, un espíritu amable y ha sido un verdadero privilegio conocerlo y tenerlo al servicio de Nuestro Pueblo. Nuestras más profundas condolencias son para la familia y amigos de Chief Painter y nuestra comunidad de red cercana. Chief Painter dio todo para servirnos a nosotros y a nuestra comunidad del campus de Bridgewater. También extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del oficial de seguridad del campus de Bridgewater, J.J. Jefferson, también asesinado en el cumplimiento del deber. Nuestras oraciones están con sus familias, amigos y nuestra comunidad policial, durante este trágico momento. Juntos somos una unidad. Juntos honraremos los sacrificios de nuestros hombres y mujeres en el frente y estaremos con ellos. El jefe de Painter, lamentablemente lo extrañaremos y lo honraremos como legado en los años venideros.

Grottoes Cardinals escribió en Facebook,

Nuestros corazones están de duelo esta noche ya que este tiroteo tocó el hogar de muchos de nuestros empleados y jugadores. El oficial John Painter fue el jefe de policía de Grottoes Town durante muchos años y era amigo de muchos de nosotros. Nuestros pensamientos y oraciones están con estos dos oficiales, sus compañeros de trabajo, familiares y amigos. Un acto de violencia sin sentido… RIP tanto para el oficial Painter como para el oficial Jefferson.

La universidad tuiteó que un sospechoso estaba bajo custodia y escribió: “Un individuo está bajo custodia policial. La situación aún continúa. Continúa refugiándote donde estás”.

El sitio web de la universidad estaba caído, pero luego volvió a funcionar. También contenía una serie de alertas de emergencia. El primer informe de un tirador activo en el campus se produjo poco después de la 1:24. Poco tiempo después, la universidad publicó este mensaje: “Esto no es una prueba. Más información a seguir.” El sitio web promociona a Bridgewater como la “universidad más segura” de Virginia.

4. Un senador de EE. UU. expresó oraciones por “Todos los involucrados” y el presidente de la universidad lo llamó un “Día triste y oscuro”

“Este es un día triste y oscuro para Bridgewater College. Sé que todos tenemos tantas preguntas y pocas respuestas. Sin embargo, una cosa que sí sé es que nos uniremos unos a otros y nos apoyaremos mutuamente a medida que avanzamos a partir de este día. Todos somos víctimas, aunque algunos mucho más que otros, y será importante que cada uno de nosotros busque consuelo y apoyo de la manera más significativa para nosotros”, dijo el presidente de la universidad en el correo electrónico a los estudiantes, según NBC12.

Mark Warner, senador estadounidense de Virginia, tuiteó: “Continúo monitoreando de cerca la situación en Bridgewater College y estoy agradecido por los esfuerzos de los socorristas que ya están en la escena. Orando por todos los involucrados”.

La página de Twitter de Harrisonburg, Virginia, tuiteó: “El Departamento de Policía de Harrisonburg actualmente está ayudando con una escena activa de aplicación de la ley en la ciudad de Bridgewater. No viaje a Bridgewater en este momento hasta que la situación llegue a su fin. A cualquiera de nuestros seguidores en Bridgewater, refúgiese en el lugar”. La página también confirmó que un sospechoso estaba bajo custodia.

5. Painter que era de Alemania, disfrutaba cazando y escribía sobre política en Facebook

En su página de Facebook, Painter escribió que vivía en Harrisonburg, Virginia, pero que era de Kircheimbolanden, Rheinland-Pfalz, Alemania.

Compartió fotos de la caza en Facebook y escribió en noviembre: “Sentado en la ladera de una montaña en el Bosque Nacional, reflexionando sobre los recuerdos de hace 1 año hoy en el mismo bosque”.

Otro gráfico que compartió decía: “Tenga cuidado de disfrazarse de policía este Halloween, con toda la escasez que podría tener para trabajar en el tercer turno”. También indicó que votaría por los republicanos. También compartió publicaciones críticas con el presidente Joe Biden, incluso sobre el control de armas.

Antes de que el sospechoso estuviera bajo custodia, la universidad escribió: “La situación continúa. Nos estamos comunicando con las autoridades. Actualizará. Envía un mensaje de texto para que tus seres queridos sepan que estás bien”.

La gente escribió en el tuit del Colegio. “Mi hijo está allí, estaba en la oficina donde ocurrió el incidente. Dijo que 1 persona con arma que corrió. Otra persona que se cree que era un transeúnte fue abordada por la policía. La información es incompleta, todavía bloqueada”, escribió una persona. Esa información no fue verificada por las autoridades.

“Hola, mi hijo me envió un mensaje de texto sobre un tirador activo en el campus de Bridgewater College en Bridgewater Va.”, tuiteó una mujer en un medio de comunicación. Hubo informes contradictorios en las redes sociales sobre si solo hubo un tirador, pero las autoridades no han aclarado. Es común en los incidentes de disparos activos de última hora que la información inicial entre en conflicto o incluso sea incorrecta.

Una mujer tuiteó: “Pasé la última hora enviando mensajes con queridos amigos y ex colegas en Bridgewater College (mi primer trabajo), que se han estado refugiando en el lugar debido a un tirador activo en el campus. Ya ni siquiera tengo las palabras para decir cuánto esto no es normal. Excepto que aquí lo está.

