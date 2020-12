Muere a los 89 años el escritor John Le Carré: ¿De qué murió el maestro de la novela de espías?

Murió el escritor inglés John Le Carré, maestro de las novelas de espionaje, quien vendió más de 60 millones de libros en todo el mundo. Su deceso se produjo el sábado 12 de diciembre, en Cornualle,s producto de una neumonía. Su agente literario fue quien confirmó la noticia y aclaró que el autor no tenía coronavirus.

“Con gran tristeza debo anunciar que David Cornwell, conocido en el mundo bajo el nombre de John le Carré, falleció tras una corta enfermedad (no relacionada con el COVID-19) en Cornualles, el sábado por la noche, 12 de diciembre. Tenía 89 años”, escribió Jonny Geller, director de Curtis Brown, grupo editorial que publicaba las novelas del escritor, en un comunicado publicado en la página web de dicha agencia londinense.

We are sad to share the news that the great chronicler of our age, John le Carré, has passed away. https://t.co/34y697PQpI

Photo credit: Nadav Kander pic.twitter.com/Ii02hlTNWv

— Penguin Books (@PenguinBooks) December 13, 2020