John Braden: mató a su mujer, dejó ciego a su amigo y se suicidó en 2007

Una película de 2020 de Lifetime, Sleeping With Danger, se basa en el libro “Mortal Danger and Other True Cases” de la prolífica escritora de crímenes reales Ann Rule.

En la película, “Paul Carter (Antonio Cupo) era un educado caballero cuando conoció a la azafata Grace Tanner (Elisabeth Röhm), con la que tuvo una apasionada historia de amor. Pero el hombre de sus sueños se convirtió rápidamente en su pesadilla, ya que su ira celosa finalmente la llevó a un ataque brutal. Increíblemente, Grace pudo escapar y esconderse. Temiendo por su vida y la seguridad de otras mujeres que Paul podría seducir, Grace trabaja con la policía para llevar a Paul ante la justicia”.

Esto es lo que necesita saber sobre el caso en el que se basaron el libro y la película.

Paul y Grace están basados ​​en el Dr. John Branden y Kathy Ann Jewell

Kathy Ann Jewell fue azafata de American Airlines en la década de 1980. Conoció al Dr. John Branden en el otoño de 1989 cuando fue a verlo para un programa de pérdida de peso de ocho semanas que incluía acupuntura. Su entonces esposa, Sue, trabajaba en su oficina manejando la facturación y el seguro, y su hija mayor, Tamara, trabajaba como gerente de recepción. Su hija menor, Heather, trabajaba en SeaWorld.

Branden se separó de Sue en 1990 y el divorcio finalizó dos años después. Él y Jewell se mudaron juntos poco después de que Branden se separara de Sue.

Jewell le dijo a Rule que después de que se mudaran juntos, se sorprendió al descubrir cuánto bebía Branden y que a veces estallaba en una “furia inexplicable”, aunque los ataques de ira desaparecían rápidamente. Pero a medida que avanzaba la relación, Branden se volvió cada vez más celoso, posesivo y abusivo.

“Nos acusó de tener una aventura lésbica, lo cual fue absurdo”, dijo Kate sobre su relación con su mejor amiga, Michelle. Pero le molestaba que tuviera algo de interés para hablar con ella. Leía mi correo y grababa todas mis llamadas telefónicas. No le ocultaba nada, pero Michelle estaba pasando por un divorcio difícil y el hecho de que John estuviera grabando nuestras llamadas la asustó. Ninguna de nosotros sabía qué podría hacer con las cintas”.

Jewell finalmente le dijo a Branden que lo dejaría y él amenazó con matar a su gato, Mittens, y luego a ella. “Este será mi regalo de cumpleaños para tu padre”, le dijo en ese momento. “Su hija muerta…”

Ella buscó refugio temporalmente en un centro para mujeres, pero finalmente regresó con Branden y fue entonces cuando él la atacó. Según el Seattle Post-Intelligencer, en 1999, Jewell llegó pidiendo ayuda a la casa de un vecino. Estaba desnuda, habiendo escapado de Branden después de que él la secuestrara, desnudara, atara, violara y agrediera.

“El detective del sheriff Dave Gardiner se enteró de que Branden, que había mostrado un cuchillo, había amenazado y planeado matar a su esposa, cortarla y lanzar el cuerpo en el océano”, dijo el teniente Dennis Dinsmore de la oficina del sheriff del condado de Curry en un comunicado.

Jewell se escondió y Branden encontró otra víctima

Después del asalto, Jewell logró cambiar su nombre y mudarse fuera del estado. Mientras tanto, Branden encontró una nueva víctima: Turid Lee Bentley. Estuvieron juntos durante años, aunque Bentley pensó que su nombre era John Williams y que estaban legalmente casados, nada de lo cual era cierto.

Una vez más, el comportamiento de Branden se volvió cada vez más volátil. Bentley solía llamar al amigo de Branden, Randall Nozawa, para ayudarla a lidiar con Branden. Todo llegó a un punto crítico en marzo de 2007 cuando Nozawa recibió una llamada de Bentley diciendo que ella y Branden se habían peleando y se había encerrado en el dormitorio.

Cuando Nozawa llegó a la casa, Branden tomó un arma, le ordenó a Bentley que se arrodillara y luego la mató a tiros. Luego apuntó con el arma a Nowaza y le disparó en la cara. Luego Branden se disparó a sí mismo. Aún con vida, Nowaza logró salir tambaleándose de la casa y un vecino lo encontró. Quedó completamente ciego por el disparo. El libro dice de sus heridas que “le faltaba un ojo, le rompieron la mandíbula, le sacaron varios dientes y casi le arrancan la lengua. Se necesitaron ocho horas de cirugía para comenzar a reconstruir su rostro”.

Cuando las autoridades registraron la casa de Bentley, encontraron el alijo de documentos de Branden con sus diversas identidades falsas, que es lo que los llevó a la orden de arresto emitida para él por el asalto de Jewell en 1999. También llegaron a creer que Branden estaba tratando de estafar a Bentley con los ahorros de toda su vida.

Sleeping With Danger se estrenó el 1 de agosto de 2020 en Lifetime.