Revés inesperado para Joe Biden: ¿Qué senador demócrata no votará su plan social?

Al preocupante aumento de contagios por la variante Ómicron de COVID-19 en todo el país, ahora al presidente Joe Biden se le suma otro frente de conflicto: el senador demócrata Joe Manchin, de Virginia Occidental, anunció que no votará el plan social y económico que impulsa el mandatario, según comunicó durante una entrevista este domingo.

“No puedo votar para continuar con esta legislación. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible. No puedo llegar allí”, dijo Manchin en diálogo con “Fox News Sunday”, lo cual pone en jaque la Ley de Reconstruir Mejor -más conocida como Build Back Better Act- impulsada por el presidente Biden.

By withholding his support from President Biden’s $2.2 trillion Build Back Better bill, Senator Joe Manchin has significantly dimmed the prospects for climate action that scientists say the U.S. must take to keep the planet from dangerously overheating. https://t.co/MkLHRaSMvV — The New York Times (@nytimes) December 20, 2021

Manchin contó que ha hablado con el presidente Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado y demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto.

En este sentido, el senador argumentó que el proyecto de ley que impulsaban sus compañeros demócratas era demasiado debido a que se trata en medio de un “malestar geopolítico” y la pandemia de COVID-19.

El senador demócrata Joe Manchin asestó un golpe a la agenda de su partido cuando afirmó que no apoyaría el paquete económico y climático del presidente Biden. Lo hizo mientras la Casa Blanca se enfrenta a otro invierno con covid-19: https://t.co/NWIoJcLENi — CNN en Español (@CNNEE) December 20, 2021

“Cuando te vengan estas cosas como están ahora … no puedo votar para continuar con esta pieza de legislación”, manifestó.

Bajo este contexto adverso para el Presidente, CNN publicó un análisis bajo el título: “Biden sufre dos golpes de Manchin y otro invierno de Covid”.

Manchin reconoció que había aspectos del proyecto de ley con los que está de acuerdo, pero era demasiado para él como para justificar su votación





Joe Manchin: 'I cannot vote' for Build Back Better amid 'real' inflation Sen. Joe Manchin, D-W. Va., explains why he 'cannot vote' for the 'mammoth legislation,' noting that he's had reservations since he first heard about it. #FoxNews Subscribe to Fox News! bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well… 2021-12-19T17:30:03Z

Durante el reportaje para Fox News, Manchin se mostró firme en su decisión de votar en contra del plan social y económico que impulsa Biden. No obstante, reconoció que está de acuerdo con algunos aspectos del proyecto de ley.

“Hay muchas cosas buenas, pero ese proyecto de ley es una legislación gigantesca”, apuntó el senador.

En tanto, Manchin sugirió que el Congreso debería enfocarse en tratar otros temas de mayor importancia para la sociedad estadounidense en general, tales como la pandemia de Coronavirus y el incremento histórico de la inflación, lo cual considera que está “perjudicado a muchos estadounidenses”.

“La inflación es real, no va a desaparecer pronto”, advirtió Manchin.

Por último, aconsejó: “Lo que tenemos que hacer es poner nuestras finanzas en orden, pero poder pagar lo que hacemos y hacer lo que pagamos”.

El Senado votará sobre el plan de gasto social de Biden el próximo año a pesar de la oposición de Manchin

A pesar de la negativa del senador Manchin para votar a favor del plan social y económico respaldado por el presidente Biden, este lunes confirmaron que el Senado tratará el proyecto de ley en el mes de enero.

“Los senadores deben ser conscientes de que el Senado, de hecho, considerará la Ley de Reconstruir Mejor, muy temprano en el nuevo año para que cada miembro de este organismo tenga la oportunidad de dar a conocer su posición en el Senado, no solo en la televisión”, escribió el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, según consigna CNBC.

Senate Majority Leader Chuck Schumer said Democrats still plan to vote on President Biden's "Build Back Better" legislation early in the new year, despite Democratic Sen. Joe Manchin's opposition, which will prevent the bill from passing. https://t.co/AqnYjZ4y8r — NPR Politics (@nprpolitics) December 20, 2021

Ante este escenario, Schumer completó: “Vamos a votar una versión revisada de la Ley de Reconstruir Mejor, aprobada por la Cámara, y seguiremos votando hasta que hagamos algo”.

Meses atrás, Manchin dijo en privado a los senadores demócratas que le preocupaba que los padres de bajos ingresos usaran el dinero del crédito tributario por hijos para comprar drogas, informó NBC News, citando a tres fuentes familiarizadas con los comentarios.

HuffPost, que informó por primera vez sobre los comentarios de Manchin, escribió que varios senadores vieron sus comentarios como “un asalto injusto a sus propios electores y a aquellos que luchan por criar niños en la pobreza”.

De acuerdo al comunicado oficial de la Casa Blanca, la Ley de Reconstruir Mejor apunta a reconstruir la clase media de Estados Unidos, ya que durante mucho tiempo la economía funcionó bien solo para los que más tienen.

