[VIDEO] Joe Biden recibe segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19: ¿Tiene temor de asumir fuera del Capitolio?

Apenas tres semanas después de aplicarse la primera dosis, el presidente electo Joe Biden recibió la segunda inyección de la vacuna elaborada en conjunto por Pfizer y BioNTech. Al mismo tiempo, fue tajante respecto a los incidentes en el Capitolio y pidió que “haya un enfoque real y serio en detener a aquellas personas” que participaron del violento asalto.

Biden, de 78 años, fue vacunado en el brazo izquierdo por Ric Cuming, jefe ejecutivo de enfermería del Hospital ChristianaCare en Newark, Delaware, de acuerdo a la información del el equipo de transición de Biden y consignada por la CNN.

En tanto, el sucesor de Donald Trump en la Casa Blanca adelantó que el próximo jueves anunciaría su plan para “poner en marcha toda la operación de Covid”, al igual que sus respectivos costos.

Mientras que Biden recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer con transmisión en vivo para todo Estados Unidos, en esta oportunidad la segunda inoculación del presidente electo fue televisada instantes después de su finalización, según informa ABC News.

“La prioridad número uno es poner las vacunas en los brazos de las personas lo más rápido posible”, dijo Biden en declaraciones a los periodistas presentes.

ABC News informa que, en contrapartida a la postura de Trump, el equipo de transición de Joe Biden se ha comprometido a liberar la mayor cantidad posible de dosis de vacunas. El presidente saliente, en cambio, opta por retener millones de dosis con el fin de garantizar un suficiente suministro para que quienes reciban la primera inyección, puedan ser inoculados con la segunda dosis.

Horas después de ser inoculado por segunda vez con la medicina elaborada por Pfizer y BioNTech, Joe Biden utilizó su cuenta oficial de Twitter para pedirle a la población que todos se vacunen “cuando sea su turno”.

“Amigos, acabo de recibir la segunda dosis de mi vacuna COVID-19 y, al igual que la primera dosis, fue segura, rápida e indolora”, comienza el mensaje de Biden.

Folks, I just received the second dose of my COVID-19 vaccine — and just like the first dose, it was safe, quick, and painless.

I urge everyone to get vaccinated once it’s your turn. Because only together can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/w1m8gEh2iL

— Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021