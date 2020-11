Joe Biden se recupera de fractura de tobillo

Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, sufrió un accidente mientras jugaba con uno de sus perros el último domingo de noviembre de 2020. El próximo ocupante de la Casa Blanca debió ser atendido por sus médicos y recibió una noticia que no esperaba: Tenía una fractura en uno de los peores lugares para el momento actual.

A los 78 años, Biden es la persona de más edad en dirigir el país. Una fractura nunca es un diagnóstico deseable, pero aun menos a esa edad, pues los huesos tardan más en recuperarse a medida que van pasando los años.

Los periodistas que siguen al presidente electo comenzaron la tarde anunciando que Biden se había resbalado mientras jugaba con su perro Major, en su casa en el estado de Delaware.

Joe Biden's German Shepard, Major, will make history as the first rescue dog to live in the White House. #BidenHarris2020 #FirstDogs #JoeBiden #biden pic.twitter.com/QQ2sDxsmMG

El equipo de Biden informó inicialmente que el mandatario electo estaba bien. Incluso, dijeron que una radiografía no había mostrado ningún daño.

No obstante y “por si acaso” decidieron que visitara al médico. Según The Huffington Post, Biden visitó a los especialistas en ortopedia en Newark, Delaware, alrededor de las 4 p.m., hora del Este, el 29 de noviembre.

Franco Ordoñez, un reportero de National Public Radio, escribió en Twitter que los reporteros no pudieron divisar mucho cuando Biden salió del consultorio médico.

“Los periodistas, incluido yo mismo, no podíamos ver si el presidente electo Biden cojeaba o necesitaba ayuda para ir al médico”, escribió. “El equipo de Biden no permite que los reporteros de la [Casa Blanca] vean al presidente electo Biden entrar o dejar al ortopedista. Repetidas solicitudes fueron negadas”.

