Joe Biden envía mensaje a Trump. ¿Qué dijo sobre el diagnóstico de COVID-19 del presidente?

Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, envió un mensaje a su rival, el presidente Donald Trump, tras conocerse que él y su esposa, la primera dama Melania Trump, habían dado positivo a tests para determinar si sufrían de la COVID-19.

El exvicepresidente y líder actual del partido demócrata se expresó en las redes sociales sobre la enfermedad del mandatario, con quien compartió durante una hora y media el martes pasado, durante el controvertido debate presidencial.

Sus palabras se hicieron públicas casi al mismo tiempo que su campaña informó que la Casa Blanca no había mandado ningún tipo de mensaje sobre el diagnóstico de Trump, a pesar de que ambos políticos compartieron el escenario durante el acalorado debate.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020