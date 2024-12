El presidente Joe Biden indulta a su hijo Hunter Biden

La tarde de este domingo 1 de diciembre de 2024, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó a través de un comunicado que concedió el indulto “Total e incondicional” a su hijo Hunter Biden por haber cometido los delitos de posesión ilegal de armas y fraude fiscal, así lo reportó el medio The Guardian.

“Hoy he firmado un indulto para mi hijo Hunter”, dijo Joe Biden en su comunicado.

“Las personas casi nunca son llevadas a juicio por cargos de delitos graves, únicamente por la forma en que llenaron un formulario de armas. Está claro que Hunter fue tratado de manera diferente. Los cargos en sus casos surgieron sólo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección. Ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión de que Hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo y eso está mal”, agregó.

De acuerdo con AS, el mandatario que había dicho en varias oportunidades que no utilizaría su poder para resolver sus problemas familiares, finalmente accedió a su facultad del perdón presidencial para firmarla en favor de su único hijo vivo, quien estaba solo a semanas de recibir condena por parte de un juez. Ahora, ni en un futuro Hunter Biden podrá ser llevado a prisión.

Con esta determinación, el Jefe de la Casa Blanca rompe la promesa hecha a la ciudadanía estadounidense de procurar por la restauración de las normas y el respeto al estado de derecho, que según él se rompió durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Por su parte, el medio EuroNews, informó que el amplio indulto presidencial cubre no solo esos delitos, sino también cualquier otro “delito contra Estados Unidos que haya cometido o pueda haber cometido o en el que haya participado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2024”.

Hunter Biden expresó en un comunicado enviado por correo electrónico que nunca dará por sentado el alivio que se le concedió y prometió dedicar la vida que ha reconstruido “a ayudar a los que todavía están enfermos y sufriendo”.

“He admitido y asumido la responsabilidad por mis errores durante los días más oscuros de mi adicción, errores que han sido explotados para humillarme y avergonzarme públicamente a mí y a mi familia con fines políticos”, dijo.

En el comunicado de Joe Biden se lee:

Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta. Sin factores agravantes como el uso en un delito, compras múltiples o la compra de un arma como comprador fantasma, las personas casi nunca son llevadas a juicio por cargos de delitos graves únicamente por la forma en que llenaron un formulario de armas. Aquellos que se retrasaron en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero los devolvieron posteriormente con intereses y multas, generalmente reciben resoluciones no penales. Está claro que Hunter fue tratado de manera diferente.

Los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran a atacarme y oponerse a mi elección. Luego, un acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, se desenmascaró en la sala del tribunal, y varios de mis oponentes políticos en el Congreso se atribuyeron el mérito de ejercer presión política sobre el proceso. Si se hubiera mantenido el acuerdo de culpabilidad, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter.

Ninguna persona razonable que examine los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue elegido sólo porque es mi hijo, y eso es un error. Se ha intentado quebrantar a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y un procesamiento selectivo. Al intentar quebrantar a Hunter, han intentado quebrantarme a mí, y no hay motivos para creer que se detendrán aquí. Ya es suficiente.

Durante toda mi carrera he seguido un principio simple: basta con decirle la verdad al pueblo estadounidense. Serán justos. Esta es la verdad: creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha conducido a un error judicial, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente llegarían a esta decisión.