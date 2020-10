Hombre derribó carteles de Biden en la Florida ¿Cómo lo hizo?

Un hombre de 26 años, residente de la Florida es acusado de robarse una excavadora de una construcción para derrumbar los carteles de la campaña presidencial del candidato Joe Biden, los cuales estaban colocados en los jardines de las casas de un vencindario en Haines City, en el centro de la Florida. Además, este sujeto también daño varias vallas publicitarias del candidato demócrata, así lo informó la policia local y residentes de la zona.

El sujeto, identificado como James Blight, utilizó la excavadora para conducirla hasta Haines City el sábado del pasado fin de semana, y destruyó los carteles de Biden, ante la presencia de varios vecinos de la zona. Así lo confirmaron los testigos del lugar. Ahora, Blight es acusado de robo agravado de un vehiculo e invasión a la propiedad privada, indicó el Departamento de Policía de la Ciudad de Haines.

Residents in a predominantly Black neighborhood in Haines City, Florida, knew something was off when they saw a young white man driving a bulldozer.

Then the man began running over every Joe Biden sign. 26-year-old James Blight was charged with grand theft auto & trespassing pic.twitter.com/o2EZvdtWQv

— ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) October 26, 2020