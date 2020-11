Se prevé que Joe Biden gane las elecciones presidenciales USA 2020

El candidato demócrata Joe Biden se convertirá en el presidente electo de los Estados Unidos al derrotar al actual presidente republicano Donald Trump, según una proyección de los socios de Heavy en Decision Desk HQ. Biden, quien se desempeñó como vicepresidente del presidente Barack Obama de 2009 a 2017 y representó a Delaware en el Senado de 1973 a 2009, será el presidente número 46, según la proyección de Decision Desk HQ. La senadora de California Kamala Harris se convertirá en vicepresidenta.

Se proyectaba que Joe Biden ganaría en su estado natal, Pensilvania y lograra los 20 votos electorales en la mañana del viernes 6 de noviembre, después de que tomó la delantera sobre Trump por un margen allí de 3,295,373 votos contra 3,289,959. Con esta cifra de Decision Desk HQ, Biden pasó a tener una ventaja proyectada del colegio electoral de 273 sobre 214. Biden aún podría ganar votos de los colegios electorales en Nevada, Arizona y Georgia.

“Gobernaré como presidente estadounidense”, dijo Biden el 4 de noviembre. “No habrá estados rojos ni estados azules cuando ganemos. Solo los Estados Unidos de América “. Añadió: “Si tuviéramos alguna duda, ya no deberíamos tener más sobre un gobierno de, por y para el pueblo. El poder no se puede tomar ni afirmar: fluye del pueblo, es su voluntad la que determina quién será el presidente de los Estados Unidos y solo su voluntad “.

Biden de 77 años parecía destinado a la jubilación y a un cómodo concierto en la Universidad de Penn State mientras escribía libros, hablaba por todo el país y pasaba tiempo con su esposa, Jill Biden, sus hijos, Hunter y Ashley, y sus cinco nietos, después de dejar la universidad y la Casa Blanca en 2017. Pero la elección de Trump y el tiempo en el cargo llevaron a Biden, quien tuvo dos postulaciones fallidas para la presidencia en 2008 y 1988, cuando ingresó de nuevo al ruedo, en las primarias demócratas de abril de 2019. Biden, quien soportó las pérdidas de su esposa e hija en un accidente automovilístico y la muerte de su hijo mayor a causa del cáncer, durante una vida forjada por la tragedia, emergió como un candidato cuyo mensaje de unidad, compasión y comprensión resonó en muchos votantes en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 que se ha desatado en este 2020 durante cuatro años de intensa división política y disturbios raciales.

Trump, de 74 años, ingresó a las elecciones buscando aferrarse a la presidencia después de cuatro años de trabajo y controversia, incluida la supervivencia de un juicio político por parte de la Cámara de Representantes y un juicio en el Senado a fines de 2019. Ese juicio político se centró en acusaciones de que Trump había intentado usar su cargo para sobornar a funcionarios extranjeros en Ucrania, se esperaba que Biden, fuera un pionero contra Trump si se convertía en el candidato demócrata a la presidencia. Trump ha estado flanqueado en las elecciones por su vicepresidente, el ex gobernador de Indiana Mike Pence, uno de los pocos pilares de la administración de Trump.

Biden luchó en un campo primario demócrata para ganarse la nominación del partido a la presidencia cuatro años después de que Hillary Clinton fuera derrotada por Donald Trump. Biden, visto por muchos demócratas como un candidato seguro, pudo derrotar al senador de Vermont Bernie Sanders en un esfuerzo de recuperación después de ganar las primarias de Carolina del Sur en febrero. Biden eligió a la senadora de California, Kamala Harris como su compañera de fórmula, colocándola en posición de ser la primera vicepresidenta negra del país y la primera mujer en ocupar el cargo.

Biden ganará el voto popular por un amplio margen, obteniendo la mayor cantidad de votos en la historia, con más de 72 millones de votos. Trump terminará con más de 68 millones de votos. Biden ganará los estados clave llamados campos de batalla de Wisconsin y Michigan. También obtuvo votos clave del colegio electoral en el segundo distrito del Congreso de Nebraska y podría obtener votos adicionales del colegio electoral en Arizona, Nevada y Georgia, donde los votos todavía se están contando. Trump ganó los estados indecisos de Florida y Ohio y también aseguró Texas, donde los demócratas esperaban lograr una victoria. Está por delante en Carolina del Norte y Alaska.

Si bien Decision Desk HQ ha proyectado que Biden ganará tanto el voto popular como el del colegio electoral, la lucha por la presidencia continuará. Trump y su campaña planean librar batallas legales en al menos Michigan, Nevada, Wisconsin, Pensilvania y Arizona, buscando invalidar los números de votación anticipada que son los favoritos de Biden. Trump y sus seguidores pasaron gran parte del miércoles y jueves poniendo en duda los resultados de las elecciones.

Trump dijo en Twitter: “¿Cómo es que cada vez que cuentan las papeletas de votación por correo son tan devastadores en su porcentaje y poder de destrucción?” También afirmó, sin pruebas, que los demócratas estaban creando votos para compensar las brechas en Pensilvania, Michigan, Wisconsin y otros lugares.

Biden dijo el miércoles: “Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora, ni nunca”. Su portavoz de campaña, Andrew Bates, agregó sobre los desafíos legales de la campaña rival: “Lo que hace que estas adivinanzas sean especialmente patéticas es que, si bien Trump exige recuentos en lugares en los que ya ha perdido, al mismo tiempo está involucrado en intentos infructuosos de detenerla.

El jueves, Trump habló desde la Casa Blanca y dijo: “Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección”. No hay evidencia de que se hayan contado los votos ilegales, y los votos que Trump dice que llegaron tarde fueron en realidad los primeros y los votos por correo recibidos legalmente.

Trump también dijo, de nuevo sin pruebas, que ganó las elecciones “de manera decisiva”, pero que los “grandes medios” y la “gran tecnología” están trabajando con los demócratas para robar las elecciones. También afirmó falsamente que estaba liderando las elecciones, cuando solo estaba ganando porque los votos no habían sido contados, y dijo que la votación anticipada es corrupta, cuando no hay evidencia de un fraude generalizado en la votación anticipada.

“Están tratando de manipular las elecciones y no podemos permitir que eso suceda”, dijo Trump sin pruebas. “Ha habido muchas travesuras y no podemos tolerar eso en Estados Unidos”. El presidente agregó que cree que los jueces decidirán el resultado de las elecciones.

Trump afirmó falsamente que había ganado las elecciones y que lo estaban robando durante un discurso matutino, mientras que Biden les dijo a sus seguidores que “mantuvieran la fe”

Biden se dirigió a los partidarios en Delaware el lunes por la mañana y dijo: “Nos sentimos bien con el lugar donde estamos, realmente lo hacemos. Estoy aquí para decirles que creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones”. Biden les dijo a sus seguidores que “mantuvieran la fe”, y agregó: “Sabíamos que, debido a la votación anticipada sin precedentes y la votación por correo, tomaría un tiempo”. Biden dijo que tendrían que ser pacientes hasta que, “el arduo trabajo de contar los votos esté terminado, y no termina hasta que se cuente cada voto, se cuente cada boleta”.

Trump habló en la Casa Blanca después de Biden, afirmando falsamente que ya había ganado las elecciones y que los demócratas estarían tratando de robar la elección. Hablando desde el East Room, Trump calificó la situación electoral como un “gran fraude en nuestra nación” y dijo: “para mí, este es un momento muy triste y lo ganaremos. Y en lo que a mí respecta, ya lo hemos hecho”.

La directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, respondió en un comunicado: “El conteo no se detendrá. No se detendrá hasta que se cuente cada voto debidamente emitido. Porque eso es lo que requieren nuestras leyes, las leyes que protegen el derecho constitucional de voto de todos los estadounidenses”. Dillon agregó que la campaña tiene “equipos legales listos para desplegarse” para luchar contra los esfuerzos de Trump en los tribunales.

El COVID-19 y la votación anticipada tuvieron un impacto dramático en la carrera presidencial de 2020

La dinámica de las elecciones presidenciales de 2020 se vio drásticamente alterada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Casi 100 millones de estadounidenses ya habían votado a través de boletas ausentes o por correo antes del día de las elecciones, y algunos estados alcanzaron la participación total de las elecciones de 2016 antes del 3 de noviembre. Según NPR, en 2020 se emitieron el doble de votos anticipados que en 2016.

Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida que dirige el rastreador de votaciones del Proyecto de Elecciones de EE. UU., Dijo a NPR: “Seguimos acumulando votos a un ritmo récord. Ya hemos aprobado cualquier número bruto de votos anticipados en cualquier elección anterior en la historia de Estados Unidos. Es una buena noticia, porque estábamos muy preocupados por cómo sería posible llevar a cabo una elección durante una pandemia. En cambio, lo que parece estar sucediendo es que la gente está votando antes y repartiendo la carga de trabajo para los funcionarios electorales ”.

Tanto republicanos como demócratas impulsaron la elección como la más importante de la historia moderna, y cada lado dijo que el ganador definirá el estado político de Estados Unidos durante décadas.

Trump dijo a sus partidarios en una manifestación en Grand Rapids, Michigan, en vísperas del día de las elecciones: “He estado sitiada ilegalmente durante tres años y medio. Me pregunto cómo sería si no tuviéramos todas estas cosas horribles. Tendríamos una situación muy, muy tranquila. La gente ve que luchamos y yo estoy luchando por ti. Estoy luchando por sobrevivir. Tienes que sobrevivir”. Trump se detuvo a mitad de la oración durante su argumento final a los votantes, diciendo: “Esto no se trata de … sí, se trata de mí, supongo, cuando lo piensas”.

Según The Associated Press, Biden dijo en Pittsburgh: “Hemos terminado con el caos, hemos terminado con los tweets, la ira, el odio, el fracaso, la irresponsabilidad”. En Pittsburgh, Biden habló con los votantes diciendo: “Ahora es mi última parada antes del día de las elecciones, porque ustedes representan la columna vertebral de este país. Familias trabajadoras que no piden nada más que una oportunidad justa y una oportunidad equitativa. Gente común que hace cosas extraordinarias “.

Trump reunió a sus seguidores en Virginia el día de las elecciones y dijo que “ganar es fácil … perder nunca es fácil”, mientras que Biden visitó su hogar de infancia en Scranton y dejó un mensaje en la pared.

El día de las elecciones, tanto Trump como Biden hicieron los lanzamientos finales a los votantes y presionaron a sus seguidores para que salieran y votaran. Trump hizo una aparición en la sede del Partido Republicano en Virginia antes de instalarse en la Casa Blanca con sus asesores y familiares. Trump dijo en Virginia: “Creo que vamos a tener una gran noche, pero es política y elecciones y nunca se sabe”, según The Associated Press. Trump agregó: “Ganar es fácil. Perder nunca es fácil”, dijo. “No para mí, no lo es”.

Durante una llamada matutina a “Fox & Friends”, Trump predijo un margen de victoria más amplio en el colegio electoral que en 2016, cuando venció a Clinton por 306 votos contra 232. Trump advirtió: “Nuestro país nunca podría ser el mismo país sin ganar”, diciendo que Biden sería controlado por el ala izquierda del partido. “Joe lo va a pasar mal, no podrá manejarlos. Joe Biden nunca tomará las decisiones y, si lo hace, no estará allí por mucho tiempo “.

Biden pasó el día en territorio familiar, en el estado clave de Pensilvania, donde nació. Recorrió la casa de su infancia en su Scranton natal y grabó una nota en la pared, “de esta casa a la Casa Blanca con la gracia de Dios”, haciendo eco de un momento similar en 2008 cuando también visitó la casa antes de que él y Barack Obama fueran elegido. Más temprano ese mismo día, Biden fue a la iglesia en su estado natal de Delaware, donde se desempeñó como senador durante varias décadas. La iglesia que visitó es donde están enterrados su hijo, Beau Biden, su primera esposa, Naomi Biden, y su hija, Neilia Biden.

Biden dijo a los votantes en Filadelfia el día de las elecciones: “Estoy seguro de que las personas que no votaron la última vez se están presentando a votar, y me siento bien con Pensilvania”, informó la afiliada local de NBC. Biden agregó: “¡Como va Filadelfia, así va el estado de Pensilvania!”

Biden lideró las encuestas contra Trump desde 2017 hasta el día de las elecciones

Biden ingresó al día de las elecciones liderando las encuestas nacionales, como lo ha sido desde noviembre de 2017, cuando se realizó la primera encuesta del ciclo electoral de 2020. Según FiveThirtyEight, Biden era el favorito para ganar las elecciones. El sitio escribió el 3 de noviembre: “Al final de una campaña muuuuy larga, aquí es donde nos encontramos: Joe Biden es el favorito para vencer al presidente Trump (aunque Trump todavía tiene una probabilidad de 1 en 10)”. Según FiveThirty Eight:

El entorno electoral general favorece a los demócratas, que es una de las razones por las que tienen probabilidades decentes de controlar la presidencia, el Senado y la Cámara (una probabilidad del 72 por ciento, según nuestro pronóstico). Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que se produzca un error de sondeo, que tiende a correlacionarse de un estado a otro cuando ocurre. Trump necesita un error más grande de lo normal a su favor, pero la posibilidad real de que las encuestas subestimen el apoyo de Trump es la razón por la que todavía tiene un camino para ganar la reelección. Un 10 por ciento de posibilidades de ganar no es un cero por ciento de posibilidades. De hecho, son aproximadamente las mismas probabilidades de que llueva en el centro de Los Ángeles. Y llueve allí. (El centro de Los Ángeles tiene alrededor de 36 días lluviosos al año, o aproximadamente una de cada 10 tomas de un día lluvioso).

La afluencia de votaciones anticipadas ha impactado cuando se conocerán los resultados de las elecciones, y algunos estados esperan contar los votos días después de las votaciones.

“Desde nuestra perspectiva en Decision Desk HQ, estamos listos para recopilar los datos siempre que los funcionarios de todo el país los proporcionen y no nos apresuraremos a hacer llamadas debido a las fechas límite artificiales”, dijo Drew McCoy, de DDHQ, a Heavy. “Nuestras llamadas se basan en nuestra capacidad para recopilar los datos necesarios con la mayor precisión y rapidez posible. Una vez que tengamos suficientes datos, nuestro equipo de llamadas hará la llamada. Hasta entonces, seguiremos recopilando los datos que necesitamos “.

