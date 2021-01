El Congreso certifica la victoria de Joe Biden

La jornada que mostró ante el mundo las imágenes más increíbles e impensables de una nación considerada como una de las más respetuosas de la democracia, una gran afrenta rompió con este mito, cuando bajo las incitaciones del actual presidente Donald Trump, sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio Nacional en Washington para reclamar el triunfo de su líder en las pasadas votaciones presidenciales, y oponerse a la certificación de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, ganador de unas elecciones “supuestamente” fraudulentas para Donald Trump.

El asalto que dejó ver a los congresistas atrincherados y protegidos con máscaras de gas, y a unos extremistas fuera de todo control, fue una irrupción al hemiciclo que se prolongó durante varias horas, tiempo en el cual las fuerzas del orden intentaban controlar la situación, mientras que los legisladores se refugiaban en sus despachos y el vicepresidente Mike Pence, presidente de la sesión y encargado de la certificación, era evacuado a un lugar seguro.

El Congreso confirmó a Biden y Harris como el próximo presidente y próxima vicepresidenta del país

Congress confirms Joe Biden and Kamala Harris winners of the 2020 presidential election. https://t.co/Da4Zn2iBBq pic.twitter.com/G4OzOMLREV — ABC News (@ABC) January 7, 2021

Con el transcurrir de las horas la policía logró tomar el control y la calma retornó al recinto, la sesión se reanudó y continuó durante la noche y la madrugada del jueves y finalmente el Congreso de los Estados Unidos en palabras del vicepresidente Mike Pence confirmó la victoria del demócrata, con 306 grandes electores, frente a los 232 del presidente saliente, ante las dos cámaras, reunidas en sesión extraordinaria, certificando así a Joe Biden y a Kamala Harris como el próximo presidente y próxima vicepresidenta del país. El Senado y la Cámara de representantes después de haber rechazado las objeciones presentadas a la votación de Pensilvania y Arizona, aprobó los votos electorales que permitieron el nombramiento de Biden y Harris.

LIVE: Congress certifies Joe Biden as next US president after mob storms Capitol HillThe US Congress has certified 270 Electoral College votes for Joe Biden, confirming that he will become the next President of the United States of America. Pence condemned the violent supporters of President Trump who stormed the US Capitol on Wednesday in an attempt to block certification of the presidential election results, as the Senate… 2021-01-07T06:08:38Z

Trump promete una transición en orden

Luego de que el Congreso emitiera la ratificación de los dos lideres demócratas como los siguientes gobernantes de los norteamericanos, y luego de la penosa actuación del saliente presidente, este admitió que su mandato estaba terminando y que el 20 de enero habría una “transición en orden”.

“Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de estas elecciones y los hechos me apoyan, habrá una transición en orden el 20 de enero”, dijo en un comunicado.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification: “Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our… — Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021

En estos momentos la situación del presidente Donald Trump no es la mejor, líderes mundiales de otras naciones han condenado su proceder, la sorpresa, la indignación y la condena fueron unánimes.

Alemania, España, Reino Unido o Francia pidieron que cesen los actos que “pisotean la democracia” y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg insistió en que el resultado de los comicios debe “respetarse”.

"I regret very much that President Trump since November has not conceded his defeat, and not yesterday either." German Chancellor Angela Merkel says outgoing US President Donald Trump created an atmosphere that made the attack on the US Capitol possible. pic.twitter.com/W40noCCyK9 — DW News (@dwnews) January 7, 2021

De hecho los detractores y enemigos declarados de Trump también reaccionaron. El presidente Iraní, Hasan Rohani, consideró que lo sucedido muestra lo “frágil y vulnerable” que es la democracia occidental. El Gobierno venezolano estimó que Estados Unidos padece lo mismo que ha generado en otros países con sus “políticas de agresión”.

Por su parte el presidente electo Joe Biden ha expresado que lo que tenía que haber sido una mera formalidad, se transformó el miércoles en una “insurrección” que “rozó la sedición”, cuando una multitud de adeptos partidarios de Donald Trump invadió el Capitolio, considerado el templo de la democracia estadounidense.

Finalmente, luego de lo grave de los hechos que dejó un saldo de cuatro personas muertas desde el mismo miércoles en Estados Unidos se ha traído a tema, la posibilidad de retirar de inmediato del cargo a Donald Trump acudiendo a la aplicación de la Enmienda 25, que en su sección cuatro establece que el vicepresidente, con una mayoría del gabinete o con un órgano constituido específicamente por el Congreso, pueden sacar al presidente del Despacho Oval si determinan que “es incapaz de cumplir los poderes y deberes de su cargo”.

I am drawing up Articles of Impeachment. Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate. We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

The rioters have actively assaulted police officers, and they should immediately evacuate the Capitol building or be removed. 2/ — Governor Phil Scott (@GovPhilScott) January 6, 2021

