Niña de 11 años se suicida tras amenazas de que su familia iba ser deportada por ICE

Una niña del norte de Texas se suicidó después de ser acosada y amenazada que su familia, que es hispana, sería deportada por inmigración, dijo su madre. Al parecer, sus compañeros de clase hostigaron a la joven diciéndole que se quedaría sola sin su familia cuando ICE los deportaran. No se sabe el estatus de la familia de la pequeña.

Jocelynn Rojo Carranza, de 11 años, falleció el 8 de febrero tras pasar cinco días ingresada en un hospital de Dallas. Ocurrió después de que sus compañeros de sexto grado se burlaran de ella con amenazas de deportación durante semanas en la Escuela Intermedia de Gainesville, a unos 113 kilómetros al norte de Dallas, dijo su madre Marbella Carranza a Univision.

La pequeña fue encontrada inconsciente en su casa de Gainesville cinco días antes de morir el 8 de febrero. “Toda la semana he estado esperando un milagro, esperando que mi hija mejorara”, le dijo la madre Marbella Carranza a KUVN. “Pero lamentablemente no se pudo hacer nada”.

The kids taunting/bullying kids like her are old enough to know right from wrong! They repeat the HATE & prejudice they hear at home! 😡 If ur kids are bullies like this, you FAILED as a parent!💯#JusticeForJocelynnRojoCarranza pic.twitter.com/1zmGar0R9F

