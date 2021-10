Jo Acker: Víctima en el tiroteo en el centro comercial de Boise en Idaho

Jo Acker fue identificado como el guardia de seguridad del centro comercial que fue asesinado a tiros en el tiroteo en el centro comercial de Boise, Idaho. Jo Acker, un veterano del ejército, fue recordado como “alguien amable y cariñoso”, y los miembros de la familia describieron a Acker como un héroe que murió protegiendo a los demás.

El tirador activo que se presentó en el centro comercial fue frenado por dos líneas de defensa: Acker, que trabajaba como guardia, y un oficial de policía de Boise.

La policía describió una escena caótica en la que un oficial de policía de Boise se enfrentó al sospechoso y estalló un tiroteo en Boise Towne Square, un popular centro comercial. Acker y la otra víctima, Robert Padilla Arguelles, perdieron la vida y cinco personas resultaron heridas además del sospechoso, identificado por la policía como Jacob Bergquist, de 27 años, de Boise. El motivo aún está bajo investigación, pero las autoridades dicen que Bergquist se presentó en el centro comercial fuertemente armado y vestido completamente de negro.

Acker fue nombrado por miembros de la familia en las redes sociales. Amigos escribieron en Facebook que Acker se identificó como una mujer transgénero. Aunque algunas personas que conocían a Acker la identificaron como Joseph Acker o Joe Acker, Acker prefirió el nombre Jo. “Por favor, llámame Jo. Soy una mujer trans y si no te gusta, realmente no me importa”, escribió Acker en su página de Facebook.

Los miembros de la comunidad escribieron que Acker era un héroe. “Soy un extraño para ti y tu familia, te agradezco por proteger a los demás con tu propia vida. Todos te debemos una deuda de gratitud “, escribió una mujer en la página de Facebook de Acker.

1. La hermana de Acker describió a Acker como poseedor de un “enorme corazón de oro”

La hermana de Acker escribió un conmovedor homenaje a Acker en Facebook.

“Ni siquiera puedo expresar con palabras lo completamente devastada y destrozada que estoy. Jo, siempre fuiste amable y cariñoso … siempre tuviste un enorme corazón de oro. Siempre me sentí como tu guardián. Siempre quise protegerte y tú siempre quisiste proteger a los demás. Fuiste, eres y siempre serás un héroe. Te amo hasta los confines de esta tierra y más allá. ¡Te extrañaré hasta que nos volvamos a encontrar! Ama siempre a tu hermana mayor 😭💞💓💕 ”, escribió en Facebook.

Un amigo escribió: “RIP Jo Acker, se siente como si estuviéramos jugando al billar y balanceándonos en los columpios escuchando música. Siempre fuiste un gran amigo con el que hablar. Biomat peeps te extrañará ❤️”

“Jo tenía un espíritu increíble y definitivamente la extrañaremos. Descansa tranquilo, amigo mío. 🙏”, escribió otra persona.

El despacho del condado de Ada “comenzó a recibir llamadas sobre disparos en el centro comercial Boise Towne Square en N. Milwaukee”, escribió la policía de Boise en un comunicado de prensa.

“Las personas que llamaron indicaron que un hombre adulto blanco, vestido de negro, en posesión de armas, había hecho varios tiros dentro del edificio. La evidencia indica que el sospechoso fue contactado por un oficial de seguridad en el primer piso del edificio cerca de una tienda por departamentos en el lado oeste del edificio. El sospechoso disparó al oficial de seguridad que murió en el lugar. Luego, el sospechoso disparó múltiples rondas dentro del edificio, golpeando la escalera mecánica de vidrio y una segunda víctima que sucumbió a sus heridas en el hospital. El sospechoso luego continuó a través del centro comercial, disparando rondas al piso que resultaron en heridas a dos mujeres. Otra víctima masculina fue llevada en un vehículo privado a un hospital y recibió tratamiento por las lesiones sufridas durante una caída mientras salía del centro comercial “.

Según la policía, alrededor de la 1:50 p.m. el lunes 25 de octubre de 2021, los oficiales de policía de Boise “respondieron a una llamada de disparos en el centro comercial de N. Milwaukee, con informes iniciales de que al menos una persona recibió un disparo. Minutos después, los agentes se enfrentaron a un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso fuera del centro comercial. Se intercambiaron disparos que causaron lesiones tanto al sospechoso como a un oficial “.

La investigación “sobre un tiroteo que ocurrió dentro y fuera del Boise Towne Square Mall esta tarde sigue bajo investigación del Departamento de Policía de Boise con la ayuda de socios estatales, locales y federales”, escribió el Departamento de Policía de Boise en un comunicado de prensa.

“Un intercambio de disparos entre el sospechoso y el oficial será investigado por separado por el Grupo de Trabajo de Incidentes Críticos dirigido por el Departamento de Policía de Meridian”.

Una mujer escribió en Facebook: “Cerré mi tienda cuando escuché los disparos y nos quedamos en nuestra habitación trasera hasta que la policía nos evacuó”.

En las redes sociales, la gente escribió que un guardia de seguridad se acercó primero al tirador, aunque la policía no lo ha confirmado. “Creo que el oficial de seguridad se acercó al tirador justo afuera de la entrada de Macy’s”, escribió uno.

2. Acker, que se identificó como mujer y había trabajado como profesora y técnica de laboratorio, fue llamada “un héroe absoluto”

Los amigos recordaban a Acker como un “héroe absoluto”.

“Jo Acker era un héroe absoluto y una persona excepcional, pero también era una mujer. Lo mínimo que todos pueden hacer para respetar a los muertos es usar sus pronombres correctos. No se trata de ti, se trata de ella. Eso es todo lo que voy a decir hoy. Te echaremos mucho de menos, querida”, escribió un amigo en Facebook.

La gente expresó su preocupación de que Acker estuviera siendo maltratado en historias y publicaciones. “Es desgarrador que incluso sea necesario decirlo. Ella no merecía morir y no merece que su espíritu sea derribado así”, escribió la amiga.

Acker enumeró las siguientes posiciones en su página de Facebook:

Técnico de laboratorio en Grifols Plasma

Ex técnico en Dave & Buster’s

Antiguo profesor de Taekwondo del maestro Lee de Yong-In

Antiguo personal de Fandemonium

Ex Busser en Dave & Buster’s

Fue a la escuela secundaria Frank Church

Acker escribió que vivía en Boise y era de Colorado Springs, Colorado.

El pánico en la escena fue capturado en video.

“Se ha confirmado la muerte de dos personas como resultado de sus heridas”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

“Cinco personas más fueron transportadas con heridas, incluido el sospechoso y un oficial que respondió”.

Según la policía, el sospechoso actuó solo. “Los oficiales continuaron respondiendo a la escena y localizaron a múltiples víctimas. Trabajando en coordinación con los protocolos de seguridad del centro comercial, los oficiales trabajaron para evacuar y despejar el centro comercial. El centro comercial permanecerá cerrado mientras continúa la investigación. En este momento, creemos que solo hubo un tirador involucrado y no existe una amenaza continua para la comunidad en general ”, escribieron.

3. Acker, quien fue descrito como introvertido y cariñoso, sirvió en el ejército de los EE. UU.

Surgió una foto que mostraba a Acker con uniforme militar. Un amigo, Kevin Goncalves, escribió: “Rip Jo Acker. Fue un honor conocerte y servir contigo”.

En Facebook, Acker escribió: “Ex observador de Forward en el Ejército de los Estados Unidos”.

Según el Idaho Statesman, Acker “se unió al ejército después de la escuela secundaria y fue un observador de artillería de avanzada y un paracaidista”. Kevin Goncalves le dijo al Statesman que Acker fue acusado de “saltar de los aviones y hacer misiones de seguimiento en tierra”, y agregó que también estaban estacionados en Letonia.

Goncalves le dijo al Statesman que Acker era “introvertido, un amante de los videojuegos,” un excelente corredor “y una persona cariñosa”.

El sospechoso se encuentra en estado crítico ”, reveló la policía. “El oficial ha sido tratado y puesto en libertad. El Departamento de Policía de Boise no dará a conocer información adicional sobre las otras víctimas tratadas en el hospital”.

“Realmente no podemos en este momento hablar de ninguna motivación detrás de esto”, dijo el jefe de policía de Boise, Ryan Lee, en una conferencia de prensa.

4. La publicación visible más reciente de Acker en Facebook se refiere a la Parca

Es escalofriante, la publicación más visible de Acker en Facebook era de agosto y tenía un gráfico que decía: “Grim reaper. Joseph, morirás por beber demasiada agua a los 102 años, y tus últimas palabras serán: ‘Reparte pistolas paralizantes en mi funeral, la última persona en pie se queda con todas mis cosas'”.

Acker escribió en el pie de foto: “demasiado viejo, pero estoy dispuesto a asistir a ese funeral”.

El gobernador de Idaho, Brad Little, escribió en Twitter: “Los heridos en el impensable tiroteo de hoy en el Boise Towne Square Mall están en mis oraciones. El estado de Idaho está preparado para ayudar al Departamento de Policía de Boise mientras investigan el tiroteo”.

El comunicado de prensa de la policía continuó: “Esta fue una experiencia traumática para nuestra comunidad en su conjunto y nuestros corazones están con todas las víctimas, testigos, socorristas y aquellos que han sido afectados por los eventos de hoy”, dijo el jefe de policía de Boise, Ryan. Sotavento. “Reconocemos que la comunidad tiene muchas preguntas e inquietudes. El Departamento de Policía de Boise trabajará para asegurarse de que proporcionemos información a la comunidad lo más rápido posible junto con nuestros investigadores y fiscales”.

“Con el cierre del Boise Towne Square Mall, cualquier persona que necesite recuperar los artículos que quedan en el centro comercial podrá hacerlo mañana. Se compartirá más información sobre esto en Twitter y Facebook de BPD. La escena es segura en este momento y nadie podrá entrar esta noche”.

5. La página del centro comercial declaró a la gente “con el corazón roto” y calificó el tiroteo como una “terrible tragedia”.

Results of that mall shooting in Boise yesterday. 2 dead and at least 5 injured, including the shooter and a cop. No known motive yet. Even in "safe" Boise…https://t.co/Qks6w7bzfB — Chris brown (@chrisbrown2075) October 26, 2021

Boise Towne Square escribió en Facebook: “Estamos desconsolados y estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Boise mientras investigan las circunstancias que llevaron a esta terrible tragedia. Agradecemos su rápida respuesta y su colaboración continua. Esto es devastador para toda nuestra comunidad, y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de las víctimas durante este tiempo inimaginable”.

La página agregó: “En cumplimiento y respeto por nuestra comunidad, nuestro centro comercial estará cerrado mañana. Esta es una investigación en desarrollo y estamos dirigiendo todas las consultas al Departamento de Policía de Boise”.

Una mujer escribió en el hilo de comentarios: “Un enorme agradecimiento a los miembros de su personal por hacer su parte en el cuidado de los involucrados. Hicieron todo lo posible para ayudar y proteger a sus clientes. Es mejor que todos los que trabajan en esa área obtengan la mayor bonificación de sus vidas”.

