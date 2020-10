Hermanas apuñalan 27 veces a un guardia en tienda de Chicago que les pidió usar máscaras

A dos hermanas de Chicago se les negó la fianza después de que la policía dijera que apuñalaron a un guardia de seguridad casi 30 veces, cuando les pidió que usaran máscaras, según informó WTTW News.

Jessica Hill, de 21 años, y su hermana de 18, Jayla Hill, fueron arrestadas el 27 de octubre por cargos de intento de asesinato, informó la estación de noticias. La policía dice que las hermanas entraron a una tienda de zapatos en Lawndale, el 25 de octubre, cuando apuñalaron a un trabajador de seguridad, al menos 27 veces, por una disputa sobre el uso de tapabocas, agregó el Chicago Sun Times.

“Es la completa aleatoriedad de esto. Es algo aterrador”, dijo la jueza del condado de Cook, Mary Marubio, durante la audiencia de fianza el martes 27 de octubre, informó el citado periódico.

Cuando el hombre de 32 años les pidió a las mujeres que se pusieran las máscaras requeridas y usaran desinfectante de manos, se produjo una disputa verbal, dijo el Chicago Sun Times. Jessica y Jayla Hill se negaron a obedecer la norma.

Jessica Hill luego comenzó a apuñalar al hombre con un “cuchillo de peine”, mientras su hermana menor lo sujetaba, continuó el periódico.

El guardia de seguridad de la tienda Snipes fue llevado a un hospital cercano, dijo el citado medio. Sus heridas no requirieron cirugía, agregaron.

Ambas hermanas están detenidas en la cárcel del condado de Cook sin fianza, según los registros de la cárcel en su sitio de internet. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 4 de noviembre.

Los empleados de Snipes le dijeron a un reportero del Chicago Sun-Times “que les dijeron que no hablaran con los medios”.

Heavy se comunicó con el Departamento de Policía de Chicago y la Oficina del Sheriff del condado de Cook y están esperando una respuesta.

Esto es lo que necesita saber:

Jayla Hill comenzó a grabar al guardia de Snipes con su teléfono celular antes del apuñalamiento, dijeron los medios locales.

Los fiscales del condado de Cook dijeron que Jayla Hill “sacó su teléfono celular y comenzó a filmar al guardia de seguridad que le pidió a ella y a su hermana que se fueran (del lugar) al negarse a usar máscaras”, según indicó el Chicago Sun Times.

La joven de 18 años llamó a alguien para que “le pateara el trasero”, continuó el medio. El guardia de seguridad, de 270 libras, luego intentó agarrar el teléfono, dijo el Chicago Sun Times.

Antes del apuñalamiento, las imágenes de vigilancia muestran a una de las hermanas golpeando la cara del guardia con un bote de basura antes de que ambas comenzaran a golpearlo, informó el periódico.

Jessica Hill sacó un cuchillo con una hoja oculta y comenzó a apuñalar al hombre en el cuello, la espalda y los brazos, mientras que su hermana “lo agarró del pelo para que no se moviera”, reveló el Chicago Sun Times.

“El guardia de seguridad y un asistente del gerente de la tienda suplicaron a las hermanas que se detuvieran”, dijo el medio. “Cuando la víctima finalmente se liberó, las mujeres supuestamente lo patearon en la cabeza y el cuerpo”.

El guardia de seguridad logró evitar que las hermanas huyeran de Snipes hasta que llegó la policía, indicaron los fiscales al citado diario.

El abogado de las hermanas afirma que estaban actuando en defensa propia

El abogado designado por el tribunal para Jessica y Jayla Hill argumenta que los cargos de intento de asesinato no son adecuados porque las hermanas actuaron en defensa propia, según el Chicago Tribune.

El abogado afirmó en la audiencia de fianza del martes 27 de octubre que ambas mujeres tienen trastorno bipolar, continuó el periódico.

Jayla Hill no habría filmado el encuentro si hubiera planeado cometer un crimen con su hermana, argumentó el abogado, según agregó el Chicago Sun Times.

Sin embargo, la jueza del condado de Cook citó su preocupación por la “gran cantidad” de puñaladas a la víctima, continuó el medio.

“Esto es demasiado aleatorio y está aumentando rápidamente”, dijo la jueza Marubio, según el Chicago Sun Times. “No puedo crear condiciones que protejan a la comunidad”.

Jessica Hill tiene antecedentes de arrestos previos

Según los registros de arrestos en línea del Departamento de Policía de Chicago, Jessica Hill fue arrestada el 8 de octubre de 2017 por cargos de agresión agravada con un arma mortal.

Sin embargo, los medios de comunicación locales informaron que ninguna de las hermanas tiene antecedentes penales.

“Un abogado defensor que representa a las hermanas dijo que sus clientes no tenían antecedentes penales”, dijo WTTW News.



La estación de noticias agregó que Jessica y Jayla Hill se graduaron recientemente de las Escuelas Públicas de Chicago y están “rumbo a la universidad”.

