Jessica Watkins: Asaltante del Capitolio esperaba ‘instrucciones’ de Donald Trump

Este jueves se desarrolló el tercer día del juicio político a Donald Trump y se conoció un dato sumamente relevante, ya que Jessica Watkins, una líder del grupo paramilitar Oath Keepers, admitió haber esperado “instrucciones” del expresidente republicano cuando ocurrió el pasado 6 de enero se desarrolló el violento asalto al Capitolio de Washington D.C.

En el documento del Departamento de Justicia consignado por la CNN, los fiscales revelaron que “a medida que se acercaba la toma de posesión, (Jessica) Watkins indicó que estaba esperando instrucciones del presidente Trump”.

Según documentos judiciales, Watkins escribió un mensaje de texto el pasado 9 de noviembre a un asociado en el que aseguraba: “POTUS -cuenta oficial de Twitter que utilizan los presidentes de Estados Unidos- también tiene derecho a activar unidades. Si Trump me pide que vaya, lo haré”.

A continuación, el documento citado por la CNN añade: “Su preocupación por emprender acciones sin su respaldo fue evidente en un texto del 9 de noviembre de 2020 en el que dijo: ‘Me preocupa que esto sea una trampa elaborada. A menos que POTUS mismo nos active, no es legítimo. POTUS también tiene derecho a activar unidades. Si Trump me pide que vaya, lo haré. De lo contrario, no me puedo fiar’. Watkins había percibido esa señal deseada a finales de diciembre”.

De acuerdo a la CNN, Watkins permanece detenida por estar acusada de conspiración y otros cargos relacionados con el feroz asalto al Capitolio de Washington DC el pasado 6 de enero.

A pesar de que la Justicia presentó cargos contra 200 personas por el asalto al Capitolio del pasado mes de enero, el caso de Jessica Watkins cobró una mayor relevancia porque se le añade la acusación por presunta conspiración.

Según informa el NY Times, Watkins junto a Thomas E. Caldwell y Donovan Crowl, dos de sus compañeros de Oath Keepers, enfrentan cargos de conspiración por supuesto trabajo conjunto con otros grupos extremistas de extrema derecha.

Asimismo, la Justicia informa que “comenzaron a conspirar para deshacer” los resultados de las elecciones pocos días después de que se concretara el triunfo de Joe Biden.

Luego de ser detenida semanas atrás, los agentes federales informaron que la Sra. Watkins, propietaria de un bar de 38 años de Ohio, habría alquilado una habitación en un hotel con un nombre falso.

Las pruebas parecen ser contundentes. Desde el Departamento de Justicia revelaron mensajes de texto incriminatorios por los que la organización Oath Keepers está bajo la lupa.

El NY Times cita un mensaje del 16 de noviembre, en el que Crowl le dijo a Caldwell: “La guerra está en el horizonte”.

🚨NEW: The Justice Department says Oath Keepers militia members entered the Capitol on January 6 believing they had a quick reaction force of "law enforcement members of Oath Keepers" stationed outside D.C. at the ready to supply them with weapons. #CapitolRiot pic.twitter.com/YWTRjwlTiL

— Jordan Fischer (@JordanOnRecord) February 11, 2021