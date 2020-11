“Definición de un asesino en serie”: hombre de Texas es acusado de cuatro asesinatos en menos de un mes

Jeremy Harris es un hombre de Texas que, según la policía, mató al menos a cuatro personas desde finales de octubre hasta mediados de noviembre de este año.

El joven de 31 años ha sido relacionado con tres muertes en Dallas, que se remontan al 31 de octubre, y una en Celina, según los departamentos de policía de ambas áreas. Harris fue detenido el 18 de noviembre después de que la policía de Celina encontró el cuerpo de Blair Carter, de 60 años, dentro de una casa en llamas esa mañana, dijo el departamento en Facebook.

El subjefe de la policía de Dallas, Reuben Ramírez, describió a Harris como “la definición de un asesino en serie”, informó The Dallas Morning News.

“En mi opinión, basándome en lo que hemos visto hasta ahora, creo que esta es la definición de un asesino en serie”, dijo al periódico. “Es aleatorio, no hay vínculo conocida entre las víctimas y el denunciante”.

#BREAKING Just in – Denton Police confirms Jeremy Harris (charged with 3 Dallas murders and 1 Celina murder) is ALSO the suspect of a drive-by shooting off University Dr. where 2 females were injured.

He's in Collin County Jail at this time. Bail is $3mil. @wfaa pic.twitter.com/Yz7pjUfvnU

— Tiffany Liou (@tliou) November 20, 2020