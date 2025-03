Migrante naturalizado se arrepiente de votar por Donald Trump

Un hombre de origen hispano quien ha sido identificado como Jensy Machado, quien es naturalizado como ciudadano estadounidense, aseguró a los medios de comunicación que fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y debido a ello, en estos momentos se está cuestionando el haber votado por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con las declaraciones de Jensy Machado, quien es de El Salvador, aseguró que en las pasadas elecciones de noviembre de 2024, dio su voto para el presidente Donald Trump, y ahora se encuentra algo arrepentido, debido a que según él, cuando iba de camino a su trabajo fue detenido por agentes de ICE en Lomond Drive en Manassas. Él asegura que los agentes rodearon su camioneta, y se sintió al intimidado.

“Todo fue muy rápido”, contó en una entrevista con la emisora, “simplemente salieron del auto con las armas en sus manos y dijeron: ‘Apague el auto, deme las llaves, abra la ventana’. Ya sabe”, comenzó diciendo el hombre.

En sus palabras, también dijo que los agentes de ICE aseguraron que buscaban a un hombre quien debla de ser deportado, luego de que dieran la dirección de Jensy Machado. Ante esto, el hombre les dijo que estaban equivocados, y quizo mostrarles sus documentos de identificación.

“No me pidieron ninguna identificación. Le dije al oficial que si podía darle una identificación, pero me dijo que mantuviera las manos en alto, que no me moviera. Después de eso, me dijo que saliera del auto y me pusiera las esposas. Y luego se acercó a mí y me preguntó cómo había ingresado a este país y si estaba esperando una cita en el tribunal o si tenía algún caso. Y le dije que era ciudadano estadounidense, y miró a su otro compañero como, ya sabes, sonriendo, como diciendo, ¿puedes creer a este tipo? Porque le preguntó al otro tipo, ‘¿Le crees?’”, dijo Machada, según Telemundo.

Ante esto, de acuerdo con su testimonio, Jensy Machado dijo que los agentes de ICE, le preguntó cómo había ingresado a Estados Unidos, y si estaba esperando una fecha de audiencia judicial o si tenía un caso de inmigración pendiente.

“Y le dije que era ciudadano estadounidense. Miró a su otro compañero como si sonriera, como si dijera: ¿Puedes creer a este tipo? Porque le preguntó al otro tipo: ‘¿Le crees?’”, fueron sus declaraciones según NBC News.

Tras esto, a Jensy Machado le quitaron las esposas y lo liberaron inmediatamente tras ver sus documentos. Finalmente el hombre comentó que su experiencia lo puso a dudar sobre su voto por Trump, asegurando que en las próximas elecciones su voto cambiará.

“Porque, como dije, yo era partidario de Trump. Voté por Trump en las últimas elecciones, pero pensé que iban a ser cosas como… ir contra los criminales, no contra todos los hispanos, como que iban a asumir que todos somos ilegales. Muchos hispanos que también erróneamente confiamos en el Partido Republicano igual también les demos el castigo, si sigue siendo una república democrática dentro de cuatro años, finalizó.

