Jennifer López pasó cinco horas en la casa de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck estuvieron juntos el 11 de agosto de 2024, según la revista People.

La estrella de “Atlas” estuvo en la casa alquilada de Ben Affleck en Pacific Palasades durante aproximadamente cinco horas el domingo, según un informe de Page Six. JLo fue dejada en la casa a última hora de la tarde y el auto regresó a las 8:00 p.m. hora local. Los paparazzi presenciaron a Jennifer López saliendo de la casa poco antes de las 10:00 p.m. Una fuente confirmó a la revista People que Ben Affleck estaba en casa cuando su esposa pasó por allí.

La visita de Jennifer López se produjo después de que ella pasara un tiempo con su hijo, Samuel (su madre es la ex esposa de Ben Affleck, Jennifer Garner), según Page Six.

El actor de “Argo” se casó con JLo en el año 2022 después de que reavivaron su romance de 20 años un año antes. Los rumores de que su matrimonio había terminado han estado circulando durante varias semanas.

Jennifer López y Ben Affleck estuvieron juntos en la propiedad alquilada en junio

Aunque Jennifer López y Affleck pasaron la mayor parte de julio en diferentes costas (ella estuvo en los Hamptons durante la mayor parte del mes mientras él se quedó en Los Ángeles), los dos estuvieron juntos a fines de junio.

Según Page Six, la pareja estuvo junta en su mansión en Bel Air el 15 de junio. Poco después, los paparazzi vieron a Jennifer López y Affleck llegando a la casa de alquiler en Brentwood.

Mientras tanto, el medio también informó que Garner también fue a la casa de alquiler ese día, aunque no está claro si vio a su ex o a su esposa.

Affleck y Jennifer López pusieron a la venta su casa en el área de Beverly Hills a principios de este verano. Ben Affleck cerró la compra de una nueva casa en Brentwood en algún momento de julio, según TMZ. En cuanto a López, ha habido muchos informes de que también está buscando una nueva casa.

Una fuente le dijo a la revista People que JLo ha estado “buscando intermitentemente” una nueva casa en el área de Los Ángeles.

Se dice que Ben Affleck y Jennifer López ponen a sus hijos primero

Ben Affleck tiene tres hijos con su ex esposa, mientras que Jennifer López tiene dos hijos con su ex marido, Marc Anthony. Se dice que sus cinco hijos son la razón principal por la que Jennifer López y Ben Affleck aún no han anunciado su divorcio.

Una fuente le dijo a ET que los dos están “esperando para anunciar su separación oficial, porque quieren asegurarse de que todo sea perfecto cuando lo hagan, especialmente con todos los involucrados. Ninguno de los dos quiere que este proceso sea apresurado. Están tratando la separación con tanta gracia, comprensión y gentileza como pueden”.

Mientras tanto, una fuente le dijo a la revista People que Jennifer López está navegando por la separación lo mejor que puede, y eso significa que está teniendo a los hijos de Affleck en mente.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no se preocupe por sus hijos”, dice la fuente.

“Ella siempre se preocupó por ellos. Pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada el año pasado. Ahora que está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, agregó la fuente.

Esta es la versión original de Heavy.com

