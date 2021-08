¿Qué pasó con Jennifer Asbenson, víctima del asesino en serie Andrew Urdiales?

Jennifer Asbenson tenía 19 años en septiembre de 1992 cuando sufrió una terrible experiencia a manos del asesino en serie Andrew Urdiales, quien la secuestró, la llevó a un lugar remoto en el desierto de California, la golpeó e intentó agredirla sexualmente. Asbenson logró escapar del maletero del ex marine estadounidense y corrió por la carretera donde fue rescatada por dos hombres, escribió PEOPLE.

Aunque Asbenson le contó a la policía lo que le había sucedido, la terrible experiencia fue aún peor cuando las autoridades e incluso su propia familia descartaron su historia como ficción, informó CBS News. Asbenson no lo sabía entonces, pero en ese momento Urdiales ya había asesinado a cuatro mujeres y continuaría asesinando a otras cuatro en Illinois y California antes de ser arrestado y confesar sus crímenes, incluido el secuestro y fuga de Asbenson.

¿Dónde está Jennifer Asbenson?

Asbenson tiene una hija, está casada y publicó recientemente una memoria que relata su terrible experiencia

Jennifer Asbenson, ahora de 48 años, escribió The Girl in the Treehouse, un libro de memorias en el que relata su terrible experiencia y su camino hacia la curación, en enero de 2019. Según la biografía de su autora, Asbenson “sigue siendo una defensora de las víctimas que no pueden hablar por ellos mismos y continúa hablando en nombre de la conciencia sobre la salud mental”.

La autora y defensora fue diagnosticada con “TEPT, TOC, TDAH, trastorno bipolar, depresión y ansiedad”, afirma, y pasa su tiempo libre escribiendo un diario y ayudando a otros sobrevivientes de TEPT. “Jennifer pasa su tiempo tomando cursos universitarios y leyendo libros de superación personal; también le encanta ir de aventuras con su perro de apoyo Wesley”, concluye.

En el 24 aniversario de su secuestro y fuga, en 2017, Asbenson regresó al lugar donde fue llevada por Urdiales en Desert Hot Springs en California. Una vez allí, se grabó a sí misma hablando a la cámara y relatando su terrible experiencia, diciendo a news.com.au: “Quería que escucharan todo con mis propias palabras, sin interrupciones. Quería que sintieran que lo estaban experimentando conmigo. No me avergüenzo ni me avergüenzo de ser un ser humano. Entonces no me edito. Pensé que la gente apreciaría su crudeza”.

Asbenson dio a luz a su hija cuatro años después de su secuestro y le dijo al medio que su hija la ayudó a seguir adelante y a recuperarse de lo sucedido: “No quería que mi hija deseara tener una madre diferente, así que me convertí en una persona diferente”, dijo Asbenson. Según su página de Facebook, se casó recientemente en junio de 2021.

Ella testificó durante los tres juicios de Urdiales, dos en Illinois y uno en California en 2018





Play



Story Time: How I escaped From A Serial Killer (If you watch this please subscribe.) Here, I tell the story of when a Serial Killer almost murdered me. I tell it from the spot it happened. He murdered 8 women, I escaped from the trunk of his car. Also, I wrote a book about my life, called "The Girl in the Treehouse." For more… 2016-10-26T04:59:36Z

Urdiales tuvo tres juicios en total, los dos primeros de los cuales fueron en Illinois, donde finalmente fue condenado por matar a tres mujeres. Tras varias demoras, Urdiales fue declarado culpable de los asesinatos de Laura Ulyaki y Lynn Huber en Illinois en 2002 y fue condenado a muerte en ese estado. Sin embargo, al año siguiente, el gobernador del estado hizo que todas las condenas a muerte fueran conmutadas por cadena perpetua, informó NBC Los Ángeles.

Debido a esa conmutación, los fiscales decidieron juzgar a Urdiales por el asesinato de Cassandra Corum y el juez en ese juicio condenó a Urdiales a muerte en mayo de 2004. Urdiales permaneció en el corredor de la muerte durante varios años en Illinois hasta que el gobierno abolió la pena de muerte en el estado en 2011 y su sentencia fue conmutada por cadena perpetua, según NBC Los Ángeles.

El medio informó que la segunda conmutación llevó a los fiscales de California a buscar la extradición de Urdiales al condado de Orange para que pudiera ser juzgado por cinco asesinatos en ese estado. En mayo de 2018, Urdiales fue declarado culpable de los cinco asesinatos en un juicio con jurado y fue condenado a muerte por tercera vez el 5 de octubre de 2018.

Asbenson testificó sobre su terrible experiencia en los tres juicios, desde el momento en que conoció a Urdiales hasta que escapó de sus garras después de que él la secuestró y atacó en el desierto. Asbenson publicó sobre su testimonio en Facebook, escribiendo: “No estoy nerviosa ni tengo miedo. Me siento honrada de hablar en nombre de estos 8 ángeles y finalmente darles a sus seres queridos algo de paz y descanso”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Andrew Urdiales: ¿Cómo murió este asesino en serie?