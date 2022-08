Jena-Lisa Jones: Jeffrey Epstein le dijo que se veía “muy pura” mientras abusaba de ella

Jena-Lisa Jones es una de las mujeres que sobrevivió al tráfico sexual y las agresiones sexuales de Jeffrey Epstein. Ella apareció en un documental de Lifetime, Surviving Jeffrey Epstein, en el que dice que “nunca fue la misma” después del abuso.

Esto es lo que necesita saber sobre su relato de lo que pasó con Epstein y sus socios:

Epstein le dijo que “se veía muy pura” durante su abuso

En el documental, Jones recordó cómo un grupo de adolescentes hablaba sobre Epstein y “lo fácil que era ganar $200” y reclutaron a Jones para ir a su mansión.

“La chica principal me vistió, me maquilló y me peinó. Me sentí bonita porque me estaba poniendo su ropa y ella era bonita. Me estaba prestando atención, lo que realmente necesitaba en ese momento. Parecía que ella estaba muy cómoda, como si no fuera gran cosa, así que pensé que no podría ser tan malo”, dijo Jones.

“Se acostó boca abajo sobre la mesa. Me hizo sentir muy incómoda, pero hice lo que me dijo. Él era el adulto y yo era la niña. Tan pronto como me alcanzó, ya estaba congelada. Casi entumecida, como un estado congelado de shock. Siguió tocando alrededor de mi ropa interior y debajo de mi ropa interior y finalmente le dije que se detuviera. Él me dijo que se detendría si me quitaba la ropa interior para que pueda mirar”.

“Me dijo que me veía muy pura mientras me tocaba. Tenía miedo. Tenía mucho miedo de lo que estaba pasando. Definitivamente él tenía el control. Yo estaba en su casa”.

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante la transmisión

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante las transmisiones del documental para alentar a otros supervivientes a usar su voz para LEVANTARSE”.

En una conferencia del evento, el productor ejecutivo Bob Friedman dijo a los periodistas que están contando las historias de los supervivientes con sus propias palabras.

“La historia que hemos contado ha sido más o menos en las propias palabras de los supervivientes, los supervivientes que soportan esta carga de abuso. Abuso que todos nos atrevemos a creer que está oculto a plena vista”, dijo Friedman. “Echamos un vistazo al reclutamiento que existía, la preparación de víctimas potenciales y cómo supuestamente Ghislaine Maxwell entrenó a los reclutadores para crear esta cadena de abuso en la que vivimos”.

Agregó que este no es el final de la historia y dijo: “Todos creemos que habrá algunas revelaciones futuras”.

El director Ricki Stern agregó que era muy importante hacer saber a los supervivientes que lo que vivieron no era común ni corriente y que allí podrían expresarse libremente y extensamente.

“Era muy importante que hablásemos a los supervivientes y les dijéramos: ‘Esto va a ser diferente a una noticia. Realmente queremos pasar tiempo con usted y que su historia sea retratada con sus propias palabras’. Hay tanta fuerza en las historias de estas mujeres, en su historia, entender de dónde vienen y dónde están hoy es muy poderoso”, dijo Stern. “Y eso era algo que queríamos asegurarnos de que retratara la serie. Lifetime es, por supuesto, el lugar perfecto para esta serie porque realmente valoran y destacan las voces de las mujeres. Entonces, fue un proceso largo. Fue un proceso largo para llegar a las mujeres”.