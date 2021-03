Abogado de Emma Coronel llama “idiota” a Satcha Pretto en vivo: [VIDEO]

Satcha Pretto, la reconocida periodista de Univisión, logró entrevistar este martes al abogado de Emma Coronel, la mujer de El Chapo Guzmán, pero las cosas no solamente resultaron muy tensas en la conversación con el defensor, sino que incluso terminó recibiendo calficativos ofensivos. Jeffrey Lichtman, quien se mostró molesto antes varias de las preguntas de la comunicadora de Despierta América, no aguantó un comentario de Satcha, que generó polémica, y la tachó de “idiota”.

La molestia del abogado, quien fue el mismo defensor de Joaquín el Chapo Guzmán en el caso que se le siguió por narcotráfico en Nueva York, se dio cuando la reportera de Univisión le preguntó si estaba recibiendo dinero por defender a Emma Coronel o si lo estaba haciendo de a gratis.

“¿A ti te pagan por tu trabajo o es gratis?… No sé, si es obvio que a ti te pagan, ¿tu no crees que es obvio que a mi me paguen o tú crees que es qué, ¿obra de caridad?, que yo me despierto por la mañana y cumplo por mi carrera, que he estado cumpliendo durante estos 30 años en muy alto nivel. Me gusta que me paguen. A ti te pagan por tu trabajo, es tan maravilloso lo que tu haces, tú vales cierto dinero, así que imagínate que yo valgo cierto dinero también”, respondió Jeffrey Lichtman, haciendo que Satcha Pretto lanzara el comentario que desató la furia, no solo del abogado sino de muchos televidentes, que la consideraron irrespetuosa.

Satcha Pretto entrevistó a Jeffrey Lichtman en vivo para Despierta América. El abogado defendió a Joaquín 'El Chapo' Guzmán y ahora está en el equipo legal de Emma Coronel.

“Bueno la verdad señor, a mí me pagan pero no por defender a narcotraficantes, (a mi pagan) por informar, por eso creo que es valida la pregunta”, dijo la presentadora, a lo que el abogado dijo: “A ti te pagan por hablar en televisión, si es así ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos a una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¿es lo que estás diciendo? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cartel, si sugieres que lo soy eres una idiota, me entiendes en español: una idiota, una idiota…”.

Tras las palabras groseras del defensor de Emma Coronel, Pretto dio por terminada la entrevista, tratando de mantener la cordura.

“Abogado Jeffrey Lichtman yo no le estoy faltando el respeto a usted, no me lo falte a mí. Le di la oportunidad de venir a hablar de su caso, no me falte el respeto a mí… Gracias por acompañarnos en vivo en Despierta América”, dijo la comunicadora, a lo que Lichtman agregó con sarcasmo: “Maravillosa su entrevista, la última con Univision”.

Tras la tensa conversación, los comentarios de Satcha Pretto y las palabras fuertes del abogado dividieron al público, pues mientras algunos consideraron que Jeffrey Lichtman fue grosero al responder de semejante manera, otros consideraron que la afirmación de la periodista sobre que a ella no le pagan por defender a narcotraficantes, fue por sí una ofensa peor contra el jurista. El público criticó la insistencia de Satcha en preguntar sobre las hijas de Emma Coronel, pues consideraron que revelar información al respeto las pondría en peligro.

Rosa Isela Guzmán, una de las hijas de 'El Chapo', habló en exclusiva para las cámaras de Despierta América sobre la reciente detención de Emma Coronel, esposa de su padre. Asegura que las niñas de la detenida se encuentran bien y reveló que ella misma también está bajo investigación por parte de las autoridades.

“Es que realmente qué clase de preguntas 🔥muy bien por el abogado… los puso claritos. Toda la razón el abogado. Cuénteme con quien están las gemelas.. ¿cómo pregunta eso”, dijo un usuario en la cuenta de Instagram de Despierta América. “Pero querida, y quién trabaja de gratis, y más en un caso como este 🤦🏻‍♀️ bien respondido por el abogado”, y “totalmente de acuerdo con el abogado, no puedes tu venir a preguntar tantas cosas qué pueden dañar a los defendidos y sus familiares, osea cordura por favor”, comentaron otros cibernautas.

“Pésima entrevista🙈 la verdad que cada día me decepciona más despierta America, todo lo que él contesto para mi parecer estuvo bien y me imagino que él quiso ayudar a su cliente con esta entrevista pero salió fatal ahora xq preguntar qué cómo le pagan ella, en ese momento le faltó al respeto aunque diga que no”, dijo otro usuario.

Quienes defendieron a Sasha comentaron frases como: “Que falta de respeto de este hombre!!! INDEPENDIENTEMENTE de las preguntas que le hayan hecho!! ESO no justifica que le haya faltado el respeto a una mujer!!!”.

