Jeffrey Nicholas: Acusado de asesinar a dos agentes en Texas

Jeffrey Nicholas es el hombre que ha sido acusado de asesinar a dos alguaciles del condado de Concho que fueron enviados para hablar con el sujeto sobre una queja acerca de un perro, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Los dos agentes estaban acompañados por un empleado de Eden City cuando llegaron a la casa de Nicholas alrededor de las 8:40 p.m. de la noche del lunes 10 de mayo. Las autoridades dijeron en un comunicado emitido el martes 11 de mayo por la mañana que la situación se tornó violenta rápidamente, describiéndola como “ocurrió un altercado que rápidamente se convirtió en disparos”.

Los dos agentes murieron y el empleado de Eden City sufrió heridas graves, informó el medio de comunicación.

Esto es lo que necesita saber:

Nicholas fue arrestado y encarcelado con una fianza de $4 millones, muestra la lista de Tom Green Jail

BREAKING UPDATE: Two Concho County Sheriff's Deputies were killed and a City of Eden employee was injured while responding to a 'dog complaint.' Jeffrey Nicholas, 28, was arrested and charged with two counts of capital murder. His bond is set at $4 million. @KTXS_News pic.twitter.com/FYIOOiccLx — AJ Gersh | KTXS (@AJGershTV) May 11, 2021

Nicholas, de 28 años de edad, fue arrestado por los Texas Rangers e ingresado en la cárcel del condado de Tom Green a las 5:38 a.m. del martes 11 de mayo de 2021, según la lista de cárceles del condado. Se enfrenta a dos cargos de asesinato capital de un agente del orden público. La fianza de Nicholas está fijada en $4 millones de dólares. Su fianza se fija en $2 millones por cada cargo de asesinato capital.

Aquí está la información de su reserva:

Los Texas Rangers lideran la investigación. Los funcionarios dijeron en su declaración que se divulgaría información adicional durante el curso de su investigación.

Un funcionario dijo que Nicholas se atrincheró en un edificio de Eden City después de una breve persecución

The bodies of two Concho County sheriff’s deputies were brought to Lubbock Tuesday morning for an autopsy.

The Lubbock Police Department said in a statement it was “heartbroken” to learn of the deaths. Officers escorted the deputies’ bodies to South Plains Forensic Pathology https://t.co/0QSh1JlTfV pic.twitter.com/ogTvBeMaqw — Camelia Juarez (@CameliaJuarez) May 11, 2021

La página de inicio de Cocnho Valley informó que Nicholas estuvo involucrado en una breve persecución antes de atrincherarse en una casa y luego, supuestamente, emprendió fuego. Los funcionarios fueron llamados a la cuadra 100 de Bryan Street por una queja sobre unos perros, dijeron en un comunicado.

KHAN informó que el empleado lesionado de Eden City está siendo tratado en el Shannon Medical Center en San Angelo. No se han dado a conocer los nombres de las víctimas.

#BREAKING The 2 Eden,TX Deputies that were killed and a city worker that was wounded Monday night were responding to a “dog complaint” that turned deadly. 28 year old Jeffrey Nicholas is in custody. @TND @AJGershTV pic.twitter.com/dx7qJYM9jZ — Joshua Crompton (The National Desk) (@PhillyNewsGuy) May 11, 2021

Los funcionarios no mencionaron la breve persecución policial o la situación de las barricadas en su declaración inicial. KXAN informó que el tiroteo ocurrió muy cerca de Eden High School. Eden está a unas 160 millas de Austin y a unas 210 millas al suroeste de Dallas. Tiene una población de unas 1.300 personas.

Los cuerpos de los diputados asesinados fueron escoltados en una procesión y sus compañeros policías lloraron su muerte

Video: A procession arrived in Lubbock Tuesday morning with the bodies of two Concho County Sheriff's deputies who were killed in the line of duty Monday night in Eden. An autopsy on both deputies will be performed here in Lubbock. pic.twitter.com/uDN39zj3ZT — KLBK News (@KLBKNews) May 11, 2021

Los compañeros de los oficiales lamentaron la pérdida de los dos ayudantes del sheriff del condado de Councho y escribieron sus condolencias en sus páginas de redes sociales.

“Nos gustaría extender nuestro más sentido pésame al Departamento del Sheriff del condado de Concho por la pérdida de dos de sus ayudantes en el cumplimiento del deber el lunes por la noche”, escribió el Departamento de Policía de Lubbock en Twitter.

We would like to extend our deepest sympathies to the Concho County Sherriff Department on the loss of two of their deputies in the line of duty Monday evening. Click here for more information about this morning's procession into Lubbock: https://t.co/s90hNdYDSf pic.twitter.com/AjAD2bsbMH — Lubbock Police Dept. (@LubbockPolice) May 11, 2021

El Departamento de Policía de Lubbock organizó una procesión para escoltar los cuerpos de los oficiales. El video de la procesión mostró una larga fila de vehículos de emergencia escoltando los cuerpos.

“El Departamento de Policía de Lubbock está desconsolado por la pérdida de dos agentes del alguacil del condado de Concho que fueron asesinados en el cumplimiento de su deber el lunes por la noche”, escribieron.

Two sheriff's deputies were fatally shot Monday night in a Central Texas town after a gunman barricaded himself in a… Publicado por Watauga Police Department en Martes, 11 de mayo de 2021

La policía de Lubbock compartió detalles de la ruta y pidió al público que “dieran sus condolencias a las familias de estos dos héroes”.

“Cuando un oficial de policía muere, no es una agencia la que pierde a un oficial, es una nación entera”, escribió el fundador de Officer Down Memorial Page, Chris Cosgriff, en el sitio web.

🚨 Please pray for the families and friends of the two Concho County Deputies who were shot and killed in the line of duty last evening. Our thoughts and prayers are with the Concho County Sheriff's Office. #ThinBlueLine #OfficerDown #EndOfWatch #EOW https://t.co/f4SDj6Ph12 — National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) May 11, 2021

“Oren por las familias y amigos de los dos diputados del condado de Concho que fueron asesinados a tiros en el cumplimiento del deber anoche”, dijo la Orden Nacional Fraternal de Policía en un comunicado en Twitter. “Nuestros pensamientos y oraciones están con la Oficina del Sheriff del Condado de Concho”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo una declaración sobre la “terrible pérdida” y dijo que era un “recordatorio del riesgo” que enfrentan los oficiales día a día

Our hearts go out to the family & friends of 2 Concho County Sheriff’s deputies who were killed in the line of duty last night. This terrible loss is a solemn reminder of the risks our brave law enforcement officers face while protecting our communities. https://t.co/VMAMUGffRR — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 11, 2021

El gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó su condolencia a los seres queridos de los diputados caídos en un comunicado, calificándolo de “pérdida terrible”. Dijo que el tiroteo fue un recordatorio de los riesgos que enfrentan los agentes del orden todos los días.

Su declaración decía:

Nuestros corazones están con la familia y los amigos de dos agentes del alguacil del condado de Concho que fueron asesinados en el cumplimiento del deber anoche. Esta terrible pérdida es un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan nuestros valientes agentes del orden mientras protegen a nuestras comunidades.

Last night, we lost two Concho County Sheriff's Deputies in the line of duty. These brave officers laid down their lives in order to keep us safe. We will NEVER forget their sacrifice, and we will make sure their lives and service are honored. #BackTheBlue pic.twitter.com/tc36CFi970 — George P. Bush (@georgepbush) May 11, 2021

George P. Bush también compartió sus condolencias en un comunicado en Twitter.

“Anoche, perdimos a dos ayudantes del alguacil del condado de Concho en el cumplimiento del deber”, escribió. “Estos valientes oficiales dieron sus vidas para mantenernos a salvo. NUNCA olvidaremos su sacrificio y nos aseguraremos de que sus vidas y su servicio sean honrados”.

