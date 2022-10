Matan a balazos a una maestra en una escuela en Missouri: Jean Kirk Kuczka

Jean Kirk Kuczka fue identificada como la maestra de salud que fue asesinada a balazos por un tirador activo en la Escuela de Secundaria Central VPA en St. Louis, Missouri.

La biografía de la maestra de 61 años de edad menciona:

No puedo imaginarme en otra carrera que no sea la enseñanza. En la escuela de secundaria, enseñé clases de natación en la YMCA. Desde ese momento supe que quería ser maestra. Creo que cada niño es un ser humano único y merece la oportunidad de aprender. También creo que la salud es la materia más increíble de la escuela porque, sin tu salud, no puedes vivir al máximo de tu potencial. Me encanta enseñar Salud y Educación Física y guiar a los estudiantes a tomar decisiones acertadas. ¡Respeto es mi palabra favorita!

Michael Sack, jefe de la policía de St. Louis, dijo en una conferencia de prensa durante el lunes 24 de octubre de 2022 que los oficiales “llegaron a los pocos minutos de que saliera la llamada” e inmediatamente ingresaron a la escuela.

Kuczka y una menor femenina no identificada perdieron la vida. Otras seis personas resultaron heridas.

Los estudiantes que presenciaron el hecho le contaron a los periodistas locales historias aterradoras sobre cómo se escondieron en las aulas y saltaron por las ventanas mientras escuchaban los disparos en la escuela.

Otros dos estudiantes están entre los heridos; una persona sufrió un paro cardíaco, de acuerdo con KSDK-TV.

El jefe de la policía confirmó que ocho personas resultaron heridas y dos personas fallecieron. El sospechoso también está muerto. Algunas personas recibieron disparos y otras fueron alcanzadas con metralla.

Kuczka era una madre casada con cinco hijos y tenía siete nietos

La biografía de la facultad de la maestra dice:

Después de obtener su licenciatura en Ciencias de la Educación, ella comenzó a enseñar Educación Física en Seven Holy Founders en Affton, Missouri. Durante los siguientes 16 años, Jean desarrolló un programa de educación física para los estudiantes de K-8 SHF. Con el deseo de enseñar estrictamente a niños de escuela intermedia, Jean comenzó su carrera en SLPS en Carr Lane en 2002. Al principio, ella enseñó Educación Física, pero quería transmitir su pasión por la salud, por lo que desarrolló un programa de salud para la escuela intermedia. Después de que la salud se convirtió en un curso requerido por el estado para la Escuela de Secundaria, Jean se transfirió a la Escuela de Secundaria Central Visual and Performing Arts, donde ha enseñado salud, finanzas personales y educación física desde 2008.

De acuerdo con su biografía, ella vivía en Dittmer, Missouri, con su esposo y uno de sus cinco hijos. “Le gusta pasar tiempo con sus 7 nietos y es una ávida ciclista”, mencionó la biografía. “Cada año participa en Ride to Cure de JDRF para recaudar fondos para encontrar una cura para la diabetes juvenil, una enfermedad con la que su hijo de 29 años ha estado viviendo durante 19 años”.

En Facebook, las publicaciones de Kuczka se centraron en su familia, sus mascotas, andar en bicicleta y las causas de la diabetes.

Kuczka fue recordada por su “gracia” y amabilidad

Fluyeron los homenajes para Kuczka.

Xiao Moli escribió:

Estoy TAN enferma y cansada de escuchar que estos bebés son enviados a la escuela y no regresan a casa. Me entristece y me decepciona que hoy en día tengamos que hablar de maestros que tienen que educar y convertirse en socorristas. Jean Kirk Kuczka fue una maestra que me apoyó hasta la edad adulta. Su gracia y su amabilidad se extendieron mucho más allá de las cuatro paredes de clases y la extrañaremos. Lo siento por los padres que tienen que lidiar con los traumas que ahora han infligido a sus hijos. También lo siento por los padres que perdieron a sus hijos y por los heridos. No soy el tipo de persona que llora más fuerte como si fuera la única persona cuya vida ha sido tocada, pero es una realidad dolorosa para mí y para aquellos que tuvieron el placer de ser educados por ella. Es una pérdida para todos, incluidos esos niños.

Kuczka, un atleta estrella en la escuela secundaria, ayudó a la Universidad Estatal de Southwest Missouri a ganar un campeonato nacional

Kuczka fue nombrada por primera vez como una de las víctimas del tiroteo en un reportaje de Fox3Now.

Según la estación televisiva, ella fue una “destacada atleta” en hockey sobre césped en la Escuela de Secundaria Lindbergh, donde se graduó en 1979.

Luego, ella asistió a la Universidad Estatal de Southwest Missouri con una beca de hockey sobre césped y ayudó al equipo a ganar un Campeonato Nacional.

Ella fue honrada en 2010 por el Salón de la Fama del Deporte de Missouri, de acuerdo con Fox3Now.

‘Todos van a (improperio) morir’, dijo el pistolero, de acuerdo con un maestro

El profesor de matemáticas David Williams le dijo al St. Louis Post-Dispatch que el director de la escuela usó una “frase clave” por el altavoz alrededor de las 9:00 AM que “indica un tirador en la escuela”.

Williams luego escuchó disparos fuera de su salón de clases, y una ventana en la puerta de un salón de clases fue “disparada”, informó el periódico.

“Todos van a (improperio) morir”, dijo una voz de hombre, según lo informado por el profesor al Post-Dispatch.

De acuerdo con Sack, los estudiantes que huían del tiroteo en la escuela dijeron a los policías que llegaban que el tirador estaba armado con un arma larga.

Los oficiales escucharon disparos y corrieron hacia él. Las autoridades localizaron al tirador y lo enfrentaron con un intercambio de disparos, según dijo Sack. El sospechoso fue herido y luego declarado muerto. Ningún oficial resultó herido en el hecho.

Ocho personas fueron transportadas de la escuela a hospitales locales. Una mujer adulta murió tras ser herida. Una adolescente en la escena fue declarada muerta, de acuerdo con Sack.

“Nuestro departamento respondió a un tiroteo activo esta mañana en la Escuela Central VP. Un sospechoso fue detenido”, tuiteó la Policía de St. Louis durante el 24 de octubre de 2022 antes de que el tirador fuera declarado muerto. “LE PEDIMOS AL PÚBLICO QUE POR FAVOR EVITE EL ÁREA DE S. KINGSHIGHWAY DESDE EL SUROESTE HASTA EL ARSENAL HASTA NUEVO AVISO. ESTA INVESTIGACIÓN ESTÁ EN CURSO”.

Raymond J. Parks, profesor de baile de la escuela, declaró que el tirador estaba vestido de negro y le apuntó con el arma, pero no le disparó. Él no sabe la razón, de acuerdo con The Post-Dispatch.

El tirador golpeó la puerta de un salón de clases, pero no pudo entrar, dijo un estudiante al Post Dispatch.

Podría haber sido incluso peor, pero el arma del tirador se atascó, dijo la estudiante Taniya Gholston al diario The Post-Dispatch.

El tirador presuntamente dijo que estaba “harto de esta maldit* escuela”.

La escuela estaba cerrada. El sospechoso tenía 20 años, de acuerdo con KSDK News.

Una grabación capturó disparos dentro de la escuela, de acuerdo con FOX 2 Now.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.