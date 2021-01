Catherine ‘Jean’ Biden, madre de Joe Biden: 5 Datos que tienes que saber

Catherine Eugenia “Jean” Finnegan Biden fue la matriarca de la familia Biden hasta su muerte en 2010 a los 92 años. Apareció regularmente junto a su hijo, el presidente Joe Biden, a lo largo de su carrera política y estuvo en el escenario con él la noche que él y el presidente Barack Obama fueron declarados los ganadores de las elecciones de 2008.

Según un obituario de Associated Press, Biden recordó que su madre había sentido aprensión cuando expresó su interés en la política en la década de 1970. Pero a pesar de sus recelos iniciales, dijo que su madre fue una participante activa en sus primeras campañas e incluso se ofreció a viajar con él cuando se postulaba para ser vicepresidente.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Jean Biden fue recordada en su Scranton nativo como la “madre que todos querían tener”

Jean Finnegan pasó más de 30 años de su vida en el noreste de Pensilvania. Nació en Scranton el 7 de julio de 1917, de Ambrose J. Finnegan y Geraldine C. Blewitt, informó el New York Times. Según los registros genealógicos, sus dos padres también nacieron y se criaron en el área de Scranton.

Jean se casó con Joseph Robinette Biden en 1941 y tuvieron cuatro hijos. Amistades de los Biden recordaron a Jean como “el tipo de madre que todos querían tener” en un artículo para el periódico local The Citizens Voice. El amigo de infancia de Joe Biden, Tom Bell, describió a Jean como “una madre muy comprometida. Sabía todo sobre sus hijos: dónde estaban todo el tiempo, qué estaban haciendo, qué estaban pensando. Ella siempre los estaba vigilando”. Bell dijo que se mantuvo en contacto con Jean después de que los Biden se mudaron a Delaware y la mantuvo actualizada sobre lo que estaba sucediendo en Scranton.

Otro amigo de la infancia de los Biden, Larry Orr, recordó cómo Jean solía alimentar a todos los amigos de su hijo con espaguetis a la hora del almuerzo. “Iba a su casa casi todos los días. Era como una segunda madre”, dijo Orr a The Citizens Voice. “Éramos niños de sus ojos además de sus propios hijos. Ella era realmente una gran dama”.

2. Jean enseñó a sus hijos a enfrentarse a los acosadores y una vez regaño a una monja que se había burlado de Joe Biden por su tartamudeo

Sen. Joe Biden (D-DE) Addresses the DNCSen. Joe Biden (D-DE) addresses the Democratic National Convention after formally accepting the Vice Presidential nomination. 2008-08-28T04:53:40Z

Jean ha sido descrita como el tipo de madre que salta en defensa de sus hijos cuando la necesitan. En su autobiografía Promises to Keep, Joe Biden recordó cómo cuando era un joven estudiante, su madre reprendió a una monja que se había burlado de él por su tartamudez:

Pude ver a mi madre levantarse todo cinco pies uno de ella. Mi madre, que era tan tímida, tan respetuosa con la iglesia, se puso de pie, se acercó a la monja y le dijo: “Si alguna vez le hablas así a mi hijo, volveré y te arrancaré esa papalina de la cabeza. ¿Me entiendes?”

Pero Jean también enseñó a sus hijos a defenderse a sí mismos y a los demás de acosadores. Biden escribió en sus memorias que su madre una vez le pagó a su hijo Jim un dólar para que “le sangrara la nariz a un niño que se metía con niños más pequeños”.

Biden habló sobre las lecciones que su madre le enseñó cuando pronunció su discurso de aceptación para ser el compañero de fórmula de Obama en la Convención Nacional Demócrata de 2008, que puedes ver aquí. Jean estaba en la audiencia:

Desearía que mi papá estuviera aquí esta noche, pero estoy muy agradecido de que mi mamá, Catherine Eugenia Finnegan Biden, esté aquí. Saben, ella les enseñó a sus hijos, a todos los niños que acudían en masa a nuestra casa, que tú eres definido por tu sentido del honor y eres redimido por tu lealtad. Ella cree que la valentía vive en cada corazón, y la expectativa es que sea convocada. El fracaso en algún momento de la vida de todos es inevitable, pero darse por vencido es imperdonable. Cuando era niño, tartamudeaba, y ella con amor me dijo que era porque era tan brillante que no podía sacar los pensamientos lo suficientemente rápido. Cuando no estaba tan bien vestido como los demás, me dijo lo guapo que pensaba que era. Cuando fui derribado por tipos más grandes que yo, ella me envió de regreso y exigió que les sangrara la nariz para poder caminar por esa calle al día siguiente.

3. A Jean le preocupaba inicialmente que la política arruinara la reputación de abogado de su hijo

A Jean le tomó un tiempo aceptar cuando su hijo mayor le dijo que estaba interesado en postularse para el Senado de los Estados Unidos. Después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en 1968, Biden comenzó su carrera legal en Wilmington, informó Time. Ganó una elección para la junta del consejo del condado en 1970, pero era el próximo objetivo de Biden lo que preocupaba a Jean.

Según su obituario de Associated Press, Jean expresó su preocupación de que la política nacional pudiera afectar negativamente la carrera de abogado de su hijo en Delaware. Biden dijo que su madre le preguntó en ese momento: “No te postularás para el Senado y arruinarás tu reputación, ¿verdad?”.

Pero finalmente se conformó a la idea y ayudó con la campaña. El New York Times informó sobre cómo esa carrera por el Senado de 1972 fue un asunto de familia y que Jean contribuyó con la presentación de “kaffeeklatsches”, que es una palabra alemana que se refiere a los amigos que se reúnen para tomar un café.

4. Biden dijo que su madre se apoyó en su fe católica para ayudarlo a sobrellevar la muerte de su esposa e hija en un accidente automovilístico

Biden es solo el segundo católico elegido presidente en los Estados Unidos. En 2008, durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata, mencionó cómo su madre había hecho referencia a su fe para ayudarlo a recuperarse luego de la trágica muerte de su esposa, Neilia, y su hija Naomi en 1972: “Después del accidente, ella [Jean ] me dijo: ‘Joey, Dios no envía ninguna cruz que no puedas soportar’”.

Biden también ha sido abierto acerca de como su ascendencia irlandesa tuvo un impacto positivo en su vida y ayudó a moldear su carácter. Explicó a la empresa de medios irlandesa RTÉ en 2016: “Mi abuelo y mi abuela Finnegan, todos los hermanos de mi madre y mi padre nos contaron sobre el coraje y el compromiso que requirieron nuestros familiares para emigrar de Irlanda, en medio de una tragedia a lugares lejanos, donde no sabían lo que les esperaba. Se necesitó mucho coraje”.

Las familias Finnegan y Biden tienen profundas raíces en Irlanda. Según los registros genealógicos, la familia de Jean es oriunda del condado de Louth, Irlanda. Irish Central informó que los ocho tatarabuelos de Biden por parte de su madre nacieron en Irlanda.

5. Jean hizo campaña con su hijo cuando se postuló para presidente en 2008

Jean Biden pudo haber sido aprensivo cuando su hijo mayor decidió entrar en la política nacional por primera vez, pero ella estaba decidida cuando él se postuló para la nominación demócrata a la presidencia en 2008. El New York Times informó que Jean hizo campaña con Joe Biden antes de la reunión electoral de Iowa. Ella también estuvo a su lado durante las paradas de campaña en Scranton y en la Universidad de Delaware.

ABC News informó que en septiembre de 2008, Biden bromeó con los reporteros sobre cómo su madre había tratado de insistir en viajar con él en el avión de campaña. Dijo que Jean preguntó: “¿Quieres que vaya contigo, cariño?” Biden dijo que respondió: “Mamá, puedo hacerlo”.

Jean murió el 8 de enero de 2010 en la casa de Biden en Wilmington. NPR volvió a publicar la declaración que Biden emitió a través de la oficina del vicepresidente en ese momento:

Mi madre, Catherine Eugenia “Jean” Finnegan Biden, falleció pacíficamente hoy en nuestra casa en Wilmington, Delaware, rodeada de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y muchos seres queridos. A los 92 años, ella era el centro de nuestra familia y les enseñó a todos sus hijos que la familia debe ser atesorada, la lealtad es primordial y la fe lo guiará en los momentos difíciles. Ella creyó en nosotros y por eso nosotros creímos en nosotros mismos. Junto a mi padre, su esposo de 61 años que falleció en 2002, aprendimos la dignidad del trabajo duro y que te define tu sentido del honor. Su fuerza, que era inconmensurable, vivirá en todos nosotros.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com